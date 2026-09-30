Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилди

·7·Спорт
Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилди

Англия футболининг сўнгги йиллардаги энг йирик ва шов-шувли воқеаларидан бири ўз ечимига яқинлашмоқда. Саккиз йил давом этган суриштирувлардан сўнг, мустақил комиссия Манчестер Сити клубини молиявий қоидаларни жиддий равишда бузганликда айбдор деб топди. Премиер-лига баёнотига кўра, "шаҳарликлар" 2009–2010-йилги мавсумдан тортиб 2017–2018-йилги мавсумгача бўлган тўққизта мавсум давомида молиявий ҳисоботларни атайлаб сохталаштирган ва текширув органлари билан ҳамкорлик қилишдан бош тортган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, мустақил комиссия хулосасида клуб даромадларни сунъий равишда ошириш ҳамда харажатларни қисқартириш мақсадида "сохта" шартномалардан фойдалангани аниқланган. Ушбу молиявий ҳийлалар орқали клуб 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағни яширгани ва аудиторларни чалғитгани таъкидланмоқда. Ушбу қатъий қарор инглиз футболида молиявий адолатни таъминлаш йўлидаги тарихий қадам сифатида баҳоланмоқда.

Клубнинг жавоби ва апелляция жараёни

Манчестер Сити раҳбарияти эса ўз навбатида барча айбловларни қатъиян рад этиб келмоқда ва ўзининг айбсизлигини таъкидламоқда. Клуб бош директори Ферран Сориано ушбу қарор юзасидан апелляция берилишини расман тасдиқлаган. Премиер-лига қоидаларига кўра, апелляция шикоятини киритиш учун қатъий муддатлар белгиланган бўлиб, ҳозирда клуб юристлари ушбу жараёнга жиддий тайёргарлик кўрмоқда.

Тартиб-қоидаларга мувофиқ, апелляция бўйича судлов жараёни жуда қисқа муддатларда якунланиши лозим. Хусусан, тингловлар беш кундан ортиқ давом этмаслиги, дастлабки қарор чиққан кундан бошлаб ўн икки ҳафта ичида якунига етказилиши шарт. Шунингдек, гувоҳлар ва экспертларнинг баёнотлари ҳажми ҳам 30 саҳифа билан чекланган.

Келгусидаги оқибатлар ва ноаниқликлар

Янги комиссияни шакллантириш жараёни апелляциянинг биринчи синови бўлади. Ҳозирги комиссия раиси номзодларни томонларга имкон қадар тезроқ маълум қилиши керак, клуб эса ўз эътиозларини икки иш куни ичида тақдим этиши лозим. Ушбу ишнинг якуни нафақат Манчестер Сити клубининг келгуси мавсумлардаги тақдирига, балки бутун Европа футболидаги молиявий-ҳуқуқий тизимга жиддий таъсир кўрсатиши аниқ.

Ҳозирча клубнинг келажаги, унга нисбатан қўлланиши мумкин бўлган санкциялар ҳамда расмий компенсация масалалари очиқ қолмоқда. Мутахассислар ушбу иш футбол оламидаги энг узоқ давом этган ва энг кўп савол туғдираётган ҳуқуқий жараёнлардан бирига айланганини таъкидлашмоқда. Жамоа мухлислари эса ўз севимли клубининг бу оғир молиявий айбловлардан қандай чиқиб кетишини диққат билан кузатмоқда.

Манчестер СитиПремиер-лигаФутболМолиявий қоидаларАпелляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди25 сентябр 20:17Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилди26 август 02:12Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиКеча 21:53Франк Лебоэуф Арсенални Англия чемпионлигининг асосий фаворити деб атадиФранк Лебоэуф Арсенални Англия чемпионлигининг асосий фаворити деб атади10 август 10:33Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиАрсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учради12 август 13:55798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Ли 9 иши якунланди798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Ли 9 иши якунландиКеча 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди