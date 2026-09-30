Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди

·4·Спорт
Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Криштиану Роналду билан юзага келган тушунмовчиликлар бўйича фикр билдирди.
  • Бош мураббий Норвегия билан ўйинда Роналдуга берилган кўрсатма ва кейинчалик уни майдонга туширмаслик жамоадаги тарангликни оширганини тан олди.
  • Вазиятни тинчлантириш учун Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенка бош мураббий ва сардор билан учрашиб, миш-мишларга барҳам берди.

Португалия терма жамоаси бош мураббийи жамоадаги сўнгги зиддиятлар ва Криштиану Роналду билан юзага келган тушунмовчиликлар юзасидан ўз фикрларини билдирди. Чемпионлар лигаси ва халқаро майдонларда улкан натижаларга эришган фахрий ҳужумчининг захирада қолдирилиши ҳамда Норвегия билан ўйиндан сўнг юзага келган кескинлик футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Миллий жамоа Миллатлар лигасидаги ғалабали юришини давом эттираётганига қарам-да, юлдуз футболчининг норозилиги матбуотда қизғин муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 41 ёшли Криштиану Роналду Норвегия жамоасига қарши кечган учрашувда майдонга туширилмагач, ўз норозилигини билдирган. Португалия терма жамоаси ушбу баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, ҳужумчининг захирада қолгани жамоа лагерида муайян тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Мамлакат футбол федерацияси раҳбарияти эса юзага келган вазиятни тинчлантириш учун дарҳол аралашишга мажбур бўлди.

Мураббийнинг хатоси ва захирадаги тушунмовчилик

Бош мураббий матбуот анжуманида ўзининг тактика ва режалари борасида очиқ гапириб, футболчи билан аввалдан келишув бўлганини таъкидлади. Учрашув давомида ўйин сценарийси ўзгаргани сабабли мураббий ўз қарорини ўзгартиришга мажбур бўлганини, бироқ айнан шу жараёнда хатога йўл қўйганини тан олди. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчига кўрсатма бериб, сўнгра уни майдонга туширмагани жамоадаги тарангликни ошириб юборган.

«Мен Криштиану билан олдиндан гаплашиб олган эдим. Биз унинг физик имкониятларини яхши биламиз ва шунга қараб режалар тузгандик. Бироқ ўйин давомида вазият тақозо этиб, унинг ёрдами керак бўлиши мумкинлигини ўйладим ва уни 45-дақиқадаёқ қиздира бошладим. Мана шу ерда хатога йўл қўйдим, уни 15 дақиқа кечроқ қиздиришим керак эди», — дея таъкидлади бош мураббий.

Федерация аралашуви ва машғулотлардаги ҳолат

Вазиятнинг кескинлашуви ортидан Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнка вазиятга бевосита аралашишга мажбур бўлди. Сешанба оқшомида президент бош мураббий ва сардор билан учрашиб, юзага келган миш-мишларга барҳам бериш ҳамда муносабатларга ойдинлик киритиш учун музокаралар ўтказди. Матбуотда футболчининг машғулотларни бойкот қилгани ҳақида тарқалган хабарлар эса мутлақо асоссиз экани маълум қилинди.

Терма жамоа устози Роналдунинг машғулотларда қатнашмагани ҳақидаги гапларни рад этиб, у жароҳат олган бошқа футболчилар қатори тикланиш машқларини бажарганини урғулади. Унинг айтишича, Криштиану каби профессионал футболчи ҳеч қачон машғулотдан бош тортмайди ва президентнинг ташрифи ҳам шунчаки одатий суҳбат характерига эга бўлган.

Криштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасифутболмураббий
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиБугун 21:18Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди