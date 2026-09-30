Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Криштиану Роналду билан юзага келган тушунмовчиликлар бўйича фикр билдирди.
- Бош мураббий Норвегия билан ўйинда Роналдуга берилган кўрсатма ва кейинчалик уни майдонга туширмаслик жамоадаги тарангликни оширганини тан олди.
- Вазиятни тинчлантириш учун Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенка бош мураббий ва сардор билан учрашиб, миш-мишларга барҳам берди.
Португалия терма жамоаси бош мураббийи жамоадаги сўнгги зиддиятлар ва Криштиану Роналду билан юзага келган тушунмовчиликлар юзасидан ўз фикрларини билдирди. Чемпионлар лигаси ва халқаро майдонларда улкан натижаларга эришган фахрий ҳужумчининг захирада қолдирилиши ҳамда Норвегия билан ўйиндан сўнг юзага келган кескинлик футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Миллий жамоа Миллатлар лигасидаги ғалабали юришини давом эттираётганига қарам-да, юлдуз футболчининг норозилиги матбуотда қизғин муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 41 ёшли Криштиану Роналду Норвегия жамоасига қарши кечган учрашувда майдонга туширилмагач, ўз норозилигини билдирган. Португалия терма жамоаси ушбу баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, ҳужумчининг захирада қолгани жамоа лагерида муайян тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Мамлакат футбол федерацияси раҳбарияти эса юзага келган вазиятни тинчлантириш учун дарҳол аралашишга мажбур бўлди.
Мураббийнинг хатоси ва захирадаги тушунмовчиликБош мураббий матбуот анжуманида ўзининг тактика ва режалари борасида очиқ гапириб, футболчи билан аввалдан келишув бўлганини таъкидлади. Учрашув давомида ўйин сценарийси ўзгаргани сабабли мураббий ўз қарорини ўзгартиришга мажбур бўлганини, бироқ айнан шу жараёнда хатога йўл қўйганини тан олди. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчига кўрсатма бериб, сўнгра уни майдонга туширмагани жамоадаги тарангликни ошириб юборган.
«Мен Криштиану билан олдиндан гаплашиб олган эдим. Биз унинг физик имкониятларини яхши биламиз ва шунга қараб режалар тузгандик. Бироқ ўйин давомида вазият тақозо этиб, унинг ёрдами керак бўлиши мумкинлигини ўйладим ва уни 45-дақиқадаёқ қиздира бошладим. Мана шу ерда хатога йўл қўйдим, уни 15 дақиқа кечроқ қиздиришим керак эди», — дея таъкидлади бош мураббий.
Федерация аралашуви ва машғулотлардаги ҳолатВазиятнинг кескинлашуви ортидан Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнка вазиятга бевосита аралашишга мажбур бўлди. Сешанба оқшомида президент бош мураббий ва сардор билан учрашиб, юзага келган миш-мишларга барҳам бериш ҳамда муносабатларга ойдинлик киритиш учун музокаралар ўтказди. Матбуотда футболчининг машғулотларни бойкот қилгани ҳақида тарқалган хабарлар эса мутлақо асоссиз экани маълум қилинди.
Терма жамоа устози Роналдунинг машғулотларда қатнашмагани ҳақидаги гапларни рад этиб, у жароҳат олган бошқа футболчилар қатори тикланиш машқларини бажарганини урғулади. Унинг айтишича, Криштиану каби профессионал футболчи ҳеч қачон машғулотдан бош тортмайди ва президентнинг ташрифи ҳам шунчаки одатий суҳбат характерига эга бўлган.
Изоҳлар 0
…