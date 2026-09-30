Токиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиланди

·39·Дунё
Токиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиланди

Япония пойтахти Токиода ёғингарчилик қарийб беш ҳафта давом этиб, метеорологик кузатувлар тарихидаги рекордни янгилади.

Маълум бўлишича, шаҳар марказида 35 кун давомида ҳар куни ёғингарчилик кузатилган. Бу 1886 йилдан бери қайд этилган энг узоқ узлуксиз ёғинли давр бўлди. Аввалги рекорд 2019 йилда 33 кунни ташкил этган эди.

Сентябрь ойининг дастлабки 28 кунида Токио марказига 629 миллиметр ёғин тушган. Бу сентябрь ойи учун одатий кўрсаткичдан қарийб уч баравар кўп. Шу билан бирга, ойлик ёғин миқдори 1958 йилда қайд этилган 670,9 миллиметрлик тарихий кўрсаткичга ҳам яқинлашган.

Мутахассислар узоқ давом этган ёғингарчиликка кузги ёмғир фронтининг узоқ вақт сақланиб қолиши, паст босимли ҳудудлар ва кетма-кет яқинлашган тайфунлар таъсир қилганини билдирган.

Ёғингарчилик туфайли Токиода қуёшли кунлар ҳам кескин камайган. Сентябрь давомида шаҳар маркази атиги 45,8 соат қуёш нурини олган.

Ҳодиса қишлоқ хўжалигига ҳам таъсир кўрсатган. Кучли ёмғирлар айрим ҳудудларда экинларга зарар етказиб, маҳсулотлар нархига босим ўтказган.

Токио ёғингарчлигиЯпония ёғингарчлигиметеорологик рекордсентябрь ёғин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушади25 август 10:44Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиДунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиланди25 август 22:58Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиҲиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилди14 август 12:44Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирда26 август 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота