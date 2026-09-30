Токиода 35 кун ёмғир ёғиб, тарихий рекорд янгиланди
Япония пойтахти Токиода ёғингарчилик қарийб беш ҳафта давом этиб, метеорологик кузатувлар тарихидаги рекордни янгилади.
Маълум бўлишича, шаҳар марказида 35 кун давомида ҳар куни ёғингарчилик кузатилган. Бу 1886 йилдан бери қайд этилган энг узоқ узлуксиз ёғинли давр бўлди. Аввалги рекорд 2019 йилда 33 кунни ташкил этган эди.
Сентябрь ойининг дастлабки 28 кунида Токио марказига 629 миллиметр ёғин тушган. Бу сентябрь ойи учун одатий кўрсаткичдан қарийб уч баравар кўп. Шу билан бирга, ойлик ёғин миқдори 1958 йилда қайд этилган 670,9 миллиметрлик тарихий кўрсаткичга ҳам яқинлашган.
Мутахассислар узоқ давом этган ёғингарчиликка кузги ёмғир фронтининг узоқ вақт сақланиб қолиши, паст босимли ҳудудлар ва кетма-кет яқинлашган тайфунлар таъсир қилганини билдирган.
Ёғингарчилик туфайли Токиода қуёшли кунлар ҳам кескин камайган. Сентябрь давомида шаҳар маркази атиги 45,8 соат қуёш нурини олган.
Ҳодиса қишлоқ хўжалигига ҳам таъсир кўрсатган. Кучли ёмғирлар айрим ҳудудларда экинларга зарар етказиб, маҳсулотлар нархига босим ўтказган.
Изоҳлар 0
…