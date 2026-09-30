Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларни асоссиз деб атади.
- Диаснинг сўзларига кўра, жамоа етакчилари, жумладан Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш ҳам бу масалага ташқаридагилар ўйлаганчалик катта аҳамият бермайди.
- Унинг таъкидлашича, профессионал спортда бундай ҳиссий ҳолатлар табиий ва уларни фожиа сифатида қабул қилмаслик керак.
Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду атрофида юзага келган сўнгги зиддиятлар ва матбуотдаги шов-шувларга ўз муносабатини билдирди. Goal.com хабар қилишича, Миллатлар лигаси учрашувлари олдидан жамоа ичидаги муҳит ва тажрибали ҳужумчининг хатти-ҳаракатлари жиддий муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, марказий ҳимоячи бу ташқи танқидларни асоссиз равишда бўрттириб кўрсатилаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалия лагерида сўнгги кунларда Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба ортидан кескинлик юзага келганди. Учрашувда 41 ёшли ҳужумчи майдонга туширилмади, кейинчалик эса мухлисларга миннатдорчилик билдирмасдан майдонни тарк этгани ҳамда иккита машғулотни ўтказиб юборгани жамоатчилик эътирозига сабаб бўлди. Бош мураббий бу ҳолатни фақатгина тактик қарор сифатида изоҳлаган бўлса-да, матбуотда турли хил тахминлар илгари сурилди.
Жамоа ичидаги муҳит ва Диаснинг баёнотиВазиятга ойдинлик киритиш мақсадида сешанба оқшомида Криштиану Роналду, бош мураббий ҳамда Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проэнка учрашиб, мавжуд тушунмовчиликларни бартараф этишди. Шунга қарамай, ташқи муҳитдаги босим пасайгани йўқ. Матбуот вакиллари билан мулоқотда Рубен Диас жамоа футболчилари бу каби ҳолатларга умуман бошқача кўз билан қарашини маълум қилди.
Диаснинг фикрича, жамоанинг етакчи ўйинчилари, жумладан Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш ҳам бу масала ташқаридагилар ўйлаганчалик катта аҳамиятга эга эмаслигини яхши тушунишади. Ҳимоячи футболчилар асосий эътиборни фақат майдондаги вазифаларга қаратишини ва оммавий ахборот воситалари яратаётган шов-шувларга эътибор бермаслигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Профессионал спортдаги табиий ҳиссиётларЎз сўзида давом этиб, Рубен Диас узоқ йиллар давомида юқори савияда тўп суриб келган ва фаолияти давомида мураббийлар билан ҳеч қандай муаммога дуч келмаган бирорта ҳам футболчини топиб бўлмаслигини айтди. Унинг таъкидлашича, бундай эмоционал ҳолатлар ҳар қандай спортчининг ҳаётида учраб турадиган табиий ҳолат бўлиб, уларни фожиа сифатида қабул қилмаслик керак.
Шунингдек, футболчи Роналду мухлисларга салом бермасдан кетгани ҳақидаги эътирозларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ўйин тугагач, ҳиссиётлар таъсирида содир бўладиган 10–15 сониялик норозилик ҳолати ўйинчининг йигирма йилдан ортиқ вақт давомида миллий жамоага содиқлигини асло ўзгартира олмайди ва жамоа тез орада муҳим ғалабаларни биргаликда нишонлашда давом этади.
Изоҳлар 0
…