Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди

·19·Спорт
Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларни асоссиз деб атади.
  • Диаснинг сўзларига кўра, жамоа етакчилари, жумладан Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш ҳам бу масалага ташқаридагилар ўйлаганчалик катта аҳамият бермайди.
  • Унинг таъкидлашича, профессионал спортда бундай ҳиссий ҳолатлар табиий ва уларни фожиа сифатида қабул қилмаслик керак.

Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду атрофида юзага келган сўнгги зиддиятлар ва матбуотдаги шов-шувларга ўз муносабатини билдирди. Goal.com хабар қилишича, Миллатлар лигаси учрашувлари олдидан жамоа ичидаги муҳит ва тажрибали ҳужумчининг хатти-ҳаракатлари жиддий муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, марказий ҳимоячи бу ташқи танқидларни асоссиз равишда бўрттириб кўрсатилаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалия лагерида сўнгги кунларда Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба ортидан кескинлик юзага келганди. Учрашувда 41 ёшли ҳужумчи майдонга туширилмади, кейинчалик эса мухлисларга миннатдорчилик билдирмасдан майдонни тарк этгани ҳамда иккита машғулотни ўтказиб юборгани жамоатчилик эътирозига сабаб бўлди. Бош мураббий бу ҳолатни фақатгина тактик қарор сифатида изоҳлаган бўлса-да, матбуотда турли хил тахминлар илгари сурилди.

Жамоа ичидаги муҳит ва Диаснинг баёноти

Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида сешанба оқшомида Криштиану Роналду, бош мураббий ҳамда Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проэнка учрашиб, мавжуд тушунмовчиликларни бартараф этишди. Шунга қарамай, ташқи муҳитдаги босим пасайгани йўқ. Матбуот вакиллари билан мулоқотда Рубен Диас жамоа футболчилари бу каби ҳолатларга умуман бошқача кўз билан қарашини маълум қилди.

Диаснинг фикрича, жамоанинг етакчи ўйинчилари, жумладан Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш ҳам бу масала ташқаридагилар ўйлаганчалик катта аҳамиятга эга эмаслигини яхши тушунишади. Ҳимоячи футболчилар асосий эътиборни фақат майдондаги вазифаларга қаратишини ва оммавий ахборот воситалари яратаётган шов-шувларга эътибор бермаслигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Профессионал спортдаги табиий ҳиссиётлар

Ўз сўзида давом этиб, Рубен Диас узоқ йиллар давомида юқори савияда тўп суриб келган ва фаолияти давомида мураббийлар билан ҳеч қандай муаммога дуч келмаган бирорта ҳам футболчини топиб бўлмаслигини айтди. Унинг таъкидлашича, бундай эмоционал ҳолатлар ҳар қандай спортчининг ҳаётида учраб турадиган табиий ҳолат бўлиб, уларни фожиа сифатида қабул қилмаслик керак.

Шунингдек, футболчи Роналду мухлисларга салом бермасдан кетгани ҳақидаги эътирозларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ўйин тугагач, ҳиссиётлар таъсирида содир бўладиган 10–15 сониялик норозилик ҳолати ўйинчининг йигирма йилдан ортиқ вақт давомида миллий жамоага содиқлигини асло ўзгартира олмайди ва жамоа тез орада муҳим ғалабаларни биргаликда нишонлашда давом этади.

Рубен ДиасКриштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирди25 сентябр 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди25 сентябр 02:18Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди