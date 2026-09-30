Кўзи ожиз эркак 240 км машина ҳайдаб, полицияга тушди
Буюк Британияда ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган, қонуний жиҳатдан кўзи ожиз эркак машинада қарийб 240 километр йўл босиб ўтди. Ҳодиса мамлакатда катта эътибор уйғотди.
Маълум бўлишича, 50 ёшли Энтони Холл Ҳаддерсфилддаги уйидан шеригига тегишли автомобильда йўлга чиққан. У М6 автомагистрали орқали Шотландия томон ҳаракатланган.
Судда маълум қилинишича, Холл йўлда ҳаракатланиш учун олдинда кетаётган юк машиналарининг чироқларига қараб йўналиш олган. У икки йил аввал кўриш қобилиятини деярли тўлиқ йўқотганини айтган.
Полиция 29 июнь куни тунги вақтда автомагистралда хавфли ҳаракатланаётган машинани пайқаган. Автомобиль бир неча бор ўз ҳаракат йўналишидан четга чиққанидан сўнг Холл тўхтатилган.
Текширув давомида унинг ҳайдовчилик гувоҳномаси ва суғуртаси йўқлиги аниқланган. Холл судда хавфли ҳайдовчилик, рухсатсиз автомобильдан фойдаланиш ва бошқа қатор қоидабузарликларга иқрор бўлган.
Суд унга 36 ҳафталик қамоқ жазосини тайинлаган, бироқ жазо 18 ойга шартли равишда кечиктирилган. Шунингдек, унга реабилитация дастурида қатнашиш ва бир йил давомида автомобиль бошқармаслик мажбурияти юклатилган.
Изоҳлар 0
…