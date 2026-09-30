Samsung янги Galaxy Tab S12 Ultra ва Таб S12+ планшетларини тақдим этди

·4·Техно
Samsung янги Galaxy Tab S12 Ultra ва Таб S12+ планшетларини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси Galaxy Tab S12 Ultra ва Таб S12+ номли янги флагман планшетларини тақдим этди, уларнинг савдоси 7-октабрдан бошланади.
  • Иккала қурилма ҳам Android 17 базасидаги One UI 9 операцион тизимида ишлайди ва 7 йил давомида янгиланишлар олади.
  • Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 дюймли, Таб S12+ эса 12,6 дюймли AMOLED дисплейга эга, иккаласи ҳам MediaTek Dimensity 9500 процессори билан жиҳозланган.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг энг илғор флагман планшетлари — Galaxy Tab S12 Ultra ҳамда Galaxy Tab S12+ моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, юқори унумдорлик ва илғор технологияларни ўзида мужассам этган ушбу қурилмалар замонавий фойдаланувчиларнинг барча талабларини қондиришга мўлжалланган бўлиб, уларнинг савдоси жорий йилнинг 7-октабр санасидан бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда юқори технологияли гаджетлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, янги флагманлар нафақат кучли аппарат таъминоти, балки узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлаши билан ҳам диққатни тортади. Ҳар икки қурилма Android 17 базасидаги One UI 9 операцион тизимида ишлайди ва Samsung компанияси томонидан 7 йил давомида узлуксиз янгиланишлар билан таъминланиши эълон қилинди.

Техник имкониятлар ва экран хусусиятлари

Қурилмаларнинг асосий фарқи уларнинг ўлчамлари ҳамда экран параметрларида намоён бўлади. Катта ҳажмдаги Galaxy Tab S12 Ultra модели 14,6 дюймли, 2960 × 1848 пиксел ўлчамли ва 120 Hz кадрлар частотасига эга бўлган юқори сифатли AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Ўз навбатида, Galaxy Tab S12+ версияси бироз ихчамроқ бўлиб, 12,6 дюймли ҳамда 2800 × 1752 пиксел ўлчамли панелни олган.

Иш унумдорлиги борасида иккала планшет ҳам замонавий MediaTek Dimensity 9500 процессорига таянади. Ultra версияси 11 600 мА·ч сиғимли аккумуляторга эга бўлса, Таб S12+ модели 10 600 мА·ч батарея билан таъминланган. Иккала планшет ҳам 45 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Камералар, алоқа ва хотира имкониятлари

Фот имкониятлари ва симсиз уланиш стандартлари ҳам моделларга қараб фарқланади. Galaxy Tab S12 Ultra 13 ва 8 мегапикселли сенсорлардан иборат қўшалоқ асосий камера, шунингдек, 12 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган. Таб S12+ эса битта 13 мегапикселли асосий ва 12 мегапикселли олд камерага эга. Алоқа воситаларида Ultra модели энг сўнгги Wi-Fi 7 стандартини қўллаб-қувватласа, Таб S12+ Wi-Fi 6E билан чекланган, бироқ иккаласида ҳам Bluetooth 6.0 мавжуд.

Samsung ўзининг анъанавий қулайликларини сақлаб қолган ҳолда, ҳар икки қурилмага ҳам фирма стилусини — С Пен қўшиб берган. One UI 9 интерфейси экран иш соҳасини бир вақтнинг ўзида учта илова ўртасида тақсимлаш имконини беради ва долзарб Galaxy AI функцияларини ўз ичига олади. Шунингдек, 2 TB гача бўлган микроСД хотира карталарини ўрнатиш имконияти сақланиб қолган.

Бозордаги нархларга тўхталадиган бўлсак, АҚШда Galaxy Tab S12+ бошланғич нархи 1200 долларни ташкил қилса, Ultra версияси 1400 доллардан бошланади. Европа бозорида эса мос равишда 1330 евро ва 1570 евродан сотувга чиқарилиши режалаштирилган.

SamsungGalaxy Tab S12ПланшетТехнологияAndroid
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилди21 сентябр 02:25Моторола Мото Пад 70 тақдим этилди: ҳамёнбоп ва катта планшетМоторола Мото Пад 70 тақдим этилди: ҳамёнбоп ва катта планшет8 август 22:52Samsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқдиSamsung Galaxy қурилмалари учун One UI 9.0 интерфейси чиқди16 сентябр 21:20Samsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиSamsung Galaxy S27 Ultra 3 каррали оптик зоомдан воз кечадиКеча 10:51Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди21 сентябр 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди