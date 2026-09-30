Samsung янги Galaxy Tab S12 Ultra ва Таб S12+ планшетларини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси Galaxy Tab S12 Ultra ва Таб S12+ номли янги флагман планшетларини тақдим этди, уларнинг савдоси 7-октабрдан бошланади.
- Иккала қурилма ҳам Android 17 базасидаги One UI 9 операцион тизимида ишлайди ва 7 йил давомида янгиланишлар олади.
- Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 дюймли, Таб S12+ эса 12,6 дюймли AMOLED дисплейга эга, иккаласи ҳам MediaTek Dimensity 9500 процессори билан жиҳозланган.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг энг илғор флагман планшетлари — Galaxy Tab S12 Ultra ҳамда Galaxy Tab S12+ моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, юқори унумдорлик ва илғор технологияларни ўзида мужассам этган ушбу қурилмалар замонавий фойдаланувчиларнинг барча талабларини қондиришга мўлжалланган бўлиб, уларнинг савдоси жорий йилнинг 7-октабр санасидан бошланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда юқори технологияли гаджетлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, янги флагманлар нафақат кучли аппарат таъминоти, балки узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлаши билан ҳам диққатни тортади. Ҳар икки қурилма Android 17 базасидаги One UI 9 операцион тизимида ишлайди ва Samsung компанияси томонидан 7 йил давомида узлуксиз янгиланишлар билан таъминланиши эълон қилинди.
Техник имкониятлар ва экран хусусиятлариҚурилмаларнинг асосий фарқи уларнинг ўлчамлари ҳамда экран параметрларида намоён бўлади. Катта ҳажмдаги Galaxy Tab S12 Ultra модели 14,6 дюймли, 2960 × 1848 пиксел ўлчамли ва 120 Hz кадрлар частотасига эга бўлган юқори сифатли AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Ўз навбатида, Galaxy Tab S12+ версияси бироз ихчамроқ бўлиб, 12,6 дюймли ҳамда 2800 × 1752 пиксел ўлчамли панелни олган.
Иш унумдорлиги борасида иккала планшет ҳам замонавий MediaTek Dimensity 9500 процессорига таянади. Ultra версияси 11 600 мА·ч сиғимли аккумуляторга эга бўлса, Таб S12+ модели 10 600 мА·ч батарея билан таъминланган. Иккала планшет ҳам 45 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Камералар, алоқа ва хотира имкониятлариФот имкониятлари ва симсиз уланиш стандартлари ҳам моделларга қараб фарқланади. Galaxy Tab S12 Ultra 13 ва 8 мегапикселли сенсорлардан иборат қўшалоқ асосий камера, шунингдек, 12 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган. Таб S12+ эса битта 13 мегапикселли асосий ва 12 мегапикселли олд камерага эга. Алоқа воситаларида Ultra модели энг сўнгги Wi-Fi 7 стандартини қўллаб-қувватласа, Таб S12+ Wi-Fi 6E билан чекланган, бироқ иккаласида ҳам Bluetooth 6.0 мавжуд.
Samsung ўзининг анъанавий қулайликларини сақлаб қолган ҳолда, ҳар икки қурилмага ҳам фирма стилусини — С Пен қўшиб берган. One UI 9 интерфейси экран иш соҳасини бир вақтнинг ўзида учта илова ўртасида тақсимлаш имконини беради ва долзарб Galaxy AI функцияларини ўз ичига олади. Шунингдек, 2 TB гача бўлган микроСД хотира карталарини ўрнатиш имконияти сақланиб қолган.
Бозордаги нархларга тўхталадиган бўлсак, АҚШда Galaxy Tab S12+ бошланғич нархи 1200 долларни ташкил қилса, Ultra версияси 1400 доллардан бошланади. Европа бозорида эса мос равишда 1330 евро ва 1570 евродан сотувга чиқарилиши режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…