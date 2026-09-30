Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди

·40·Спорт
Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду, бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган жиддий можаро сабабли, Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши ўйин олдидан Португалия терма жамоасининг машғулотлар лагерини тарк этди.
  • Можаро Норвегияга қарши ўйинда Роналду захирада қолдирилганидан сўнг бошланган ва мураббий ўз хатосини тан олган бўлса-да, вазият кескинлашган.

Marca ва ОнеФутбол нашрлари тарқатган хабарларга кўра, Криштиану Роналду Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши ўйин олдидан Португалия терма жамоасининг Даниядаги машғулотлар лагерини сенсацион тарзда тарк этди. Ушбу кутилмаган ҳолат бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган жиддий можаро ортидан юзага келиб, жамоа ичида кескин инқирозни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можаронинг бошланиши Норвегияга қарши кечган ва португалияликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган сўнгги учрашувга бориб тақалади. Ушбу баҳсда ҳужумчи тўлиқ 90 дақиқа давомида захирада қолдирилиб, майдонга туширилмади. Учрашувдан сўнг тажрибали футболчи ғазабланган ҳолда дарҳол кийиниш хонасига йўл олган эди.

Мураббийнинг хатоси ва кескин вазият

Бош мураббий Жорже Жезуш матбуот анжуманида вазиятни юмшатишга уриниб, ўйиндаги хатосини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчини қиздириш (варм-ап) жараёнини бошқаришда хатоликка йўл қўйилган ва бу сардорнинг ҳақли норозилигига сабаб бўлган.

Жезуш дастлаб Роналду дастлабки икки ўйинда қатнашмаслиги ҳақида келишув бўлганини, бироқ учрашув давомида уни асоссиз равишда бадантарбия қилишга чақиргани вазиятни кескинлаштирганини тан олди. Шунга қарамай, мураббий ўз мавқеини қатъий сақлаб қолишини ва ҳеч қандай ўйинчи ёки раҳбар унинг қарорини ўзгартира олмаслигини таъкидлади.

Фавқулодда йиғилиш ва сўнгги қадам

Юзага келган тангликни бартараф этиш мақсадида Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проэнса ҳам мураббий, ҳам футболчи билан фавқулодда учрашув ўтказди. Гарчи Жезуш футболчи машғулотни рад этмаганини айтган бўлса-да, воқеа жойидан олинган маълумотлар бошқасини кўрсатди.

Крисис музокараларига қарамай, Криштиану Роналду Паркен стадионини қора рангдаги машинада тарк этди. Манбаларга кўра, унинг шахсий самолёти футболчини Мадридга олиб кетиш учун Данияга етиб келган.

Эндиликда Португалия терма жамоаси ўзининг афсонавий сардорисиз Данияга қарши баҳс олиб боради. Ушбу эрта кетиш Криштианунинг халқаро миқёсдаги шонли фаолиятига нуқта қўядими ёки йўқми, буни яқин кунлар кўрсатади.

Криштиано РоналдоПортугалияЖорже ЖезушМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКеча 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиКеча 21:18Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Миллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этдиМиллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этди28 сентябр 02:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди