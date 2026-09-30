Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду, бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган жиддий можаро сабабли, Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши ўйин олдидан Португалия терма жамоасининг машғулотлар лагерини тарк этди.
- Можаро Норвегияга қарши ўйинда Роналду захирада қолдирилганидан сўнг бошланган ва мураббий ўз хатосини тан олган бўлса-да, вазият кескинлашган.
Marca ва ОнеФутбол нашрлари тарқатган хабарларга кўра, Криштиану Роналду Миллатлар лигаси доирасидаги Данияга қарши ўйин олдидан Португалия терма жамоасининг Даниядаги машғулотлар лагерини сенсацион тарзда тарк этди. Ушбу кутилмаган ҳолат бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган жиддий можаро ортидан юзага келиб, жамоа ичида кескин инқирозни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можаронинг бошланиши Норвегияга қарши кечган ва португалияликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган сўнгги учрашувга бориб тақалади. Ушбу баҳсда ҳужумчи тўлиқ 90 дақиқа давомида захирада қолдирилиб, майдонга туширилмади. Учрашувдан сўнг тажрибали футболчи ғазабланган ҳолда дарҳол кийиниш хонасига йўл олган эди.
Мураббийнинг хатоси ва кескин вазиятБош мураббий Жорже Жезуш матбуот анжуманида вазиятни юмшатишга уриниб, ўйиндаги хатосини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчини қиздириш (варм-ап) жараёнини бошқаришда хатоликка йўл қўйилган ва бу сардорнинг ҳақли норозилигига сабаб бўлган.
Жезуш дастлаб Роналду дастлабки икки ўйинда қатнашмаслиги ҳақида келишув бўлганини, бироқ учрашув давомида уни асоссиз равишда бадантарбия қилишга чақиргани вазиятни кескинлаштирганини тан олди. Шунга қарамай, мураббий ўз мавқеини қатъий сақлаб қолишини ва ҳеч қандай ўйинчи ёки раҳбар унинг қарорини ўзгартира олмаслигини таъкидлади.
Фавқулодда йиғилиш ва сўнгги қадамЮзага келган тангликни бартараф этиш мақсадида Португалия футбол федерацияси президенти Педро Проэнса ҳам мураббий, ҳам футболчи билан фавқулодда учрашув ўтказди. Гарчи Жезуш футболчи машғулотни рад этмаганини айтган бўлса-да, воқеа жойидан олинган маълумотлар бошқасини кўрсатди.
Крисис музокараларига қарамай, Криштиану Роналду Паркен стадионини қора рангдаги машинада тарк этди. Манбаларга кўра, унинг шахсий самолёти футболчини Мадридга олиб кетиш учун Данияга етиб келган.
Эндиликда Португалия терма жамоаси ўзининг афсонавий сардорисиз Данияга қарши баҳс олиб боради. Ушбу эрта кетиш Криштианунинг халқаро миқёсдаги шонли фаолиятига нуқта қўядими ёки йўқми, буни яқин кунлар кўрсатади.
Изоҳлар 0
…