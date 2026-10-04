Қозоғистонда 100 ёшдан ошган 300 нафар фуқаро бор: энг кекса аёл 116 ёшда

·31·Дунё
Қозоғистонда 100 ёшдан ошган 300 нафар фуқаро бор: энг кекса аёл 116 ёшда

Қозоғистонда 100 ёш ва ундан катта бўлган 300 нафар фуқаро яшайди. Бу ҳақда Қозоғистон Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига таяниб, Zakon.kz хабар берди.

Мамлакатдаги энг кекса аёл Улытау вилоятида яшайди. У 2026 йилда 116 ёшини қарши олган.

Узоқ умр кўрувчилар сони бўйича биринчи ўринни мамлакатнинг энг йирик мегаполиси — Олмаота шаҳри эгаллаган. Бу ерда 100 ёш ва ундан катта 41 нафар фуқаро истиқомат қилади. Бу ҳақда 2026 йил 3 октябрь куни вазирлик маълум қилди.

Иккинчи ўринда Туркистон вилояти бўлиб, у ерда 100 ёшдан ошган 32 нафар киши яшайди. Олмаота вилояти эса 25 нафар узоқ умр кўрувчи билан учинчи ўринда.

Қозоғистондаги энг кекса уч нафар фуқаро қаторига Улытау вилоятидаги 116 ёшли, Павлодар вилоятидаги 114 ёшли ва Қостанай вилоятидаги 111 ёшли аҳоли вакиллари киради.

Статистик маълумотларга кўра, 2026 йил бошида Қозоғистонда 60 ёш ва ундан катта аҳоли сони 2 миллион 923 минг 472 нафарни ташкил этган. Бу мамлакат умумий аҳолисининг 14,2 фоизига тенг.

Қозоғистон Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигиУлытау вилоятиОлмаота шаҳриТуркистон вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда18 август 16:42Қозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекордҚозоғистонда туғилиш кескин пасайди, янги рекорд19 июн 17:44Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошди20 сентябр 11:04«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!20 сентябр 11:34112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00Европанинг энг кекса эркаги 112 ёшида вафот этдиЕвропанинг энг кекса эркаги 112 ёшида вафот этди17 сентябр 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота