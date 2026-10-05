«Пхеньян яна 10 минг ҳарбий жўнатмоқда»: Зеленский Россия фронтидаги янги кучлар ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина президенти Владимир Зеленскийнинг маълумотларига кўра, Шимолий Корея Россия учун яна 10 минг аскарни фронтга юборишга тайёрланмоқда.
- Россия ўз йўқотишларини қоплаш мақсадида чет эл ёлланма жангчилари ва ҳарбий хизматчилар сонини кўпайтиришни режалаштирмоқда.
- Зеленский фуқаролари урушга жалб қилинаётган давлатларни бу жараёнга қарши чиқишга чақирди.
Украина президенти Владимир Зеленский фронт чизиғидаги вазият ва Москванинг хорижий кучларни жалб қилиш кўламига оид янги хавотирли баёнот билан чиқди. Украина раҳбарининг таъкидлашича, Шимолий Корея (КХДР) Россия қуролли кучлари сафига қўшилиш учун навбатдаги йирик ҳарбий контингентни — яна 10 минг аскарни юборишга фаол ҳозирлик кўрмоқда.
Зеленский Россия томони ўз йўқотишларини қоплаш мақсадида хорижлик ёлланма жангчилар ҳамда чет эл ҳарбийлари сафини кескин кенгайтиришни режалаштираётганини алоҳида қайд этди.
10 минглик янги контингент ва иттифоқчилик кўлами
Владимир Зеленский ошкор қилган маълумотларга кўра, Москва ва Пхеньян ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик янги босқичга чиқмоқда:
Шимолий Кореянинг иштироки: КХДР Россия томонида ҳаракат қилиш учун яна 10 минг нафар ҳарбий хизматчини фронт ҳудудига йўналтиришга тайёрламоқда;
Хорижий манбаларга таяниш: Россия армияси шахсий таркиб танқислигини тўлдириш учун турли давлатлардан келувчи ёлланма кучлар ва хорижлик жангчилар оқимини сунъий равишда ошириш чораларини кўрмоқда.
Зеленскийнинг жаҳон ҳамжамиятига шошилинч чақириғи
Украина раҳбари ўз чиқиши давомида фуқаролари турли йўллар орқали Россия сафидаги ҳарбий ҳаракатларга ёлланаётган ёки жалб этилаётган давлатлар ҳукуматларига тўғридан-тўғри мурожаат йўллади:
«Фуқаролари ушбу урушга жалб қилинаётган барча давлатларни бу жараёнга кескин қаршилик кўрсатишга, одамларининг ёлланма кучга айланишининг олдини олишга ва ўз халқини бундай хавфли таваккалчиликдан асраб қолишга чақираман».
Зеленскийнинг мазкур чиқиши халқаро майдонда Пхеньян ва Москва алоқаларига нисбатан босимлар кучаяётган ҳамда глобал хавфсизлик ташкилотлари уруш географиясининг янада кенгайиб боришини муҳокама қилаётган паллада эълон қилинди. Халқаро кузатувчилар ушбу баёнот Киевнинг ғарблик иттифоқчилари томонидан қўшимча ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари ва чекловларсиз қурол ишлатиш бўйича янги талабларни илгари суришига туртки бўлишини тахмин қилмоқда.
Изоҳлар 0
…