«Пхеньян яна 10 минг ҳарбий жўнатмоқда»: Зеленский Россия фронтидаги янги кучлар ҳақида

·49·Дунё
«Пхеньян яна 10 минг ҳарбий жўнатмоқда»: Зеленский Россия фронтидаги янги кучлар ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина президенти Владимир Зеленскийнинг маълумотларига кўра, Шимолий Корея Россия учун яна 10 минг аскарни фронтга юборишга тайёрланмоқда.
  • Россия ўз йўқотишларини қоплаш мақсадида чет эл ёлланма жангчилари ва ҳарбий хизматчилар сонини кўпайтиришни режалаштирмоқда.
  • Зеленский фуқаролари урушга жалб қилинаётган давлатларни бу жараёнга қарши чиқишга чақирди.

Украина президенти Владимир Зеленский фронт чизиғидаги вазият ва Москванинг хорижий кучларни жалб қилиш кўламига оид янги хавотирли баёнот билан чиқди. Украина раҳбарининг таъкидлашича, Шимолий Корея (КХДР) Россия қуролли кучлари сафига қўшилиш учун навбатдаги йирик ҳарбий контингентни — яна 10 минг аскарни юборишга фаол ҳозирлик кўрмоқда.

Зеленский Россия томони ўз йўқотишларини қоплаш мақсадида хорижлик ёлланма жангчилар ҳамда чет эл ҳарбийлари сафини кескин кенгайтиришни режалаштираётганини алоҳида қайд этди.

10 минглик янги контингент ва иттифоқчилик кўлами

Владимир Зеленский ошкор қилган маълумотларга кўра, Москва ва Пхеньян ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик янги босқичга чиқмоқда:

  • Шимолий Кореянинг иштироки: КХДР Россия томонида ҳаракат қилиш учун яна 10 минг нафар ҳарбий хизматчини фронт ҳудудига йўналтиришга тайёрламоқда;

  • Хорижий манбаларга таяниш: Россия армияси шахсий таркиб танқислигини тўлдириш учун турли давлатлардан келувчи ёлланма кучлар ва хорижлик жангчилар оқимини сунъий равишда ошириш чораларини кўрмоқда.

Зеленскийнинг жаҳон ҳамжамиятига шошилинч чақириғи

Украина раҳбари ўз чиқиши давомида фуқаролари турли йўллар орқали Россия сафидаги ҳарбий ҳаракатларга ёлланаётган ёки жалб этилаётган давлатлар ҳукуматларига тўғридан-тўғри мурожаат йўллади:

«Фуқаролари ушбу урушга жалб қилинаётган барча давлатларни бу жараёнга кескин қаршилик кўрсатишга, одамларининг ёлланма кучга айланишининг олдини олишга ва ўз халқини бундай хавфли таваккалчиликдан асраб қолишга чақираман».

Зеленскийнинг мазкур чиқиши халқаро майдонда Пхеньян ва Москва алоқаларига нисбатан босимлар кучаяётган ҳамда глобал хавфсизлик ташкилотлари уруш географиясининг янада кенгайиб боришини муҳокама қилаётган паллада эълон қилинди. Халқаро кузатувчилар ушбу баёнот Киевнинг ғарблик иттифоқчилари томонидан қўшимча ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари ва чекловларсиз қурол ишлатиш бўйича янги талабларни илгари суришига туртки бўлишини тахмин қилмоқда.

Владимир ЗеленскийКорея (КХДР)РоссияУкраина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди20 август 23:20Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...20 август 22:56Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритдиНоқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритди15 август 09:56«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти10 август 11:04«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди10 август 10:52Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиУкраинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилди22 июл 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота