Акула оғзига кириб, уни тозалайдиган митти балиқ

·0·Дунё
Акула оғзига кириб, уни тозалайдиган митти балиқ

Океан тубида шундай ғайриоддий жонзот борки, у ўзидан бир неча баробар катта ва хавфли акулаларнинг оғзига бемалол сузиб киради. Энг ҳайратланарлиси, акулалар уни овламайди, аксинча, унга «ишлаш» имконини беради.

Гап гўбан-тозаловчи, яъни тозаловчи балиқлар ҳақида кетмоқда. Уларнинг танаси кичик бўлса-да, океан экотизимидаги вазифаси жуда муҳим.

Ogʻzi ochiq yirik barrakuda va uning jagʻidagi kichik tozalovchi baliq.

Бу митти балиқлар акулалар ва бошқа йиртқич денгиз жонзотларининг оғзига кириб, тишлар орасида қолган овқат заррачалари, паразитлар ва турли майда қолдиқларни тозалайди. Шу сабабли уларни шартли равишда океаннинг «стоматологлари» деб аташ мумкин.

Акула оғзига кириб, уни тозалайдиган митти балиқ

Оддий ҳолатда акула учун оғзига кирган кичик балиқ осон ўлжа бўлиши мумкин. Аммо тозаловчи балиқлар билан муносабат бутунлай бошқача. Йиртқичлар уларни таниб, тозалаш жараёнига йўл қўяди. Натижада ҳар икки томон ҳам манфаат кўради: балиқ озуқа топади, акула эса паразит ва қолдиқлардан халос бўлади.

Қизиғи, бундай «ҳамкорлик» фақат акулалар билан чекланиб қолмайди. Тозаловчи балиқлар бошқа йирик денгиз жонзотларига ҳам хизмат кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:58TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиБугун, 09:562 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топдиБугун, 09:44Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Бугун, 09:44Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиБугун, 09:31Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиКолумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди