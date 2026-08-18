Акула оғзига кириб, уни тозалайдиган митти балиқ
Океан тубида шундай ғайриоддий жонзот борки, у ўзидан бир неча баробар катта ва хавфли акулаларнинг оғзига бемалол сузиб киради. Энг ҳайратланарлиси, акулалар уни овламайди, аксинча, унга «ишлаш» имконини беради.
Гап гўбан-тозаловчи, яъни тозаловчи балиқлар ҳақида кетмоқда. Уларнинг танаси кичик бўлса-да, океан экотизимидаги вазифаси жуда муҳим.
Бу митти балиқлар акулалар ва бошқа йиртқич денгиз жонзотларининг оғзига кириб, тишлар орасида қолган овқат заррачалари, паразитлар ва турли майда қолдиқларни тозалайди. Шу сабабли уларни шартли равишда океаннинг «стоматологлари» деб аташ мумкин.
Оддий ҳолатда акула учун оғзига кирган кичик балиқ осон ўлжа бўлиши мумкин. Аммо тозаловчи балиқлар билан муносабат бутунлай бошқача. Йиртқичлар уларни таниб, тозалаш жараёнига йўл қўяди. Натижада ҳар икки томон ҳам манфаат кўради: балиқ озуқа топади, акула эса паразит ва қолдиқлардан халос бўлади.
Қизиғи, бундай «ҳамкорлик» фақат акулалар билан чекланиб қолмайди. Тозаловчи балиқлар бошқа йирик денгиз жонзотларига ҳам хизмат кўрсатиши мумкин.
…