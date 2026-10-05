Гонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилди

·0·Дунё
Гонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилди

Гонконг мода оламининг ёрқин намояндаси, машҳур миллионер модель ва инфлюенсер Эбби Чой Тин-фунгнинг ваҳшиёна қотиллиги бўйича тергов ва суд жараёни янги тафсилотларни ошкор қилди. Маҳаллий нуфузли The Standard нашри хабарига кўра, дунё мода нашрлари муқовасини безаган 28 ёшли гўзалнинг ҳаётига узоқ йиллар уларга беминнат моддий ёрдам кўрсатиб келган собиқ оила аъзолари — қайнотаси, собиқ эри ва қайноғаси томонидан чек қўйилган.

Бутун Осиёни ларзага солган ушбу жиноятнинг асл мотиви марказдаги қимматбаҳо элита кўчмас мулкини сақлаб қолиш ва очкўзлик бўлгани маълум бўлди.

Қидирувдан топилган даҳшатли манзара

Эбби Чойнинг бедарак йўқолгани ҳақида 2023 йилнинг 21 февралида эълон қилинган эди. Орадан атиги икки кун ўтиб, полиция Тай По туманидаги Лунг Мэй қишлоғида жойлашган ижара уйларидан бирида моделнинг бўлакланган жасад қолдиқларини топди:

  • Воқеа жойидаги ашёвий далиллар: Тезкор гуруҳ уй ичидан қотиллик қуроллари сифатида ишлатилган электр арра ҳамда гўшт қиймалагич мосламасини аниқлади;

  • Ваҳшийлик кўлами: Марҳуманинг жасади бўлакларга бўлиниб, музлатгич ва катта қозонларга жойланган, бош чаноғи эса алоҳида идишдан топилган;

  • Қамоққа олишлар: Дастлаб моделнинг собиқ турмуш ўртоғи Алекс Квонг, сўнгра унинг отаси Квонг Кау ҳамда акаси Энтони Квонг қўлга олинди.

7,6 миллион долларлик кўчмас мулк: Фожианинг бош сабаби

Эбби Чой ва Алекс Квонг турмушидан икки нафар фарзанд дунёга келган. Гарчи жуфтлик 2015 йилда ажрашган бўлса-да, болаларга асосан собиқ қайнота-қайнона қараб келган. Бадавлат оила фарзанди бўлган Эбби уларни ҳар томонлама таъминлаб турган:

  • Ҳашаматли совға: 2019 йилда модель фарзандлари ва собиқ қариндошлари эркин яшаши учун Гонконг марказидан қиймати 60 миллион Гонконг доллари (тахминан 7,64 миллион АҚШ доллари) бўлган ҳашаматли квартира харид қилган;

  • Қайнота номига расмийлаштириш: Солиқ ва маъмурий қулайликлар сабаб уй расман собиқ қайнотаси Квонг Кау номига расмийлаштирилган бўлиб, айнан шу хато қадам моделнинг тақдирида машъум роль ўйнади;

  • Болаларнинг мактаби ва кўчиш талаби: 2022 йилда Чой фарзандларининг мактаби яқин бўлиши учун марказдаги ушбу элита уйни сотиб, бошқа тумандан янги квартира олишга қарор қилади. У собиқ қайнотаси ва оиласига ҳам янги уйга кўчишни таклиф этган, бироқ улар марказдаги қимматбаҳо манзилдан чиқиб кетишни истамаган.

Оилавий қисқа тил бириктирувдан сўнг, Квонг Кау ва унинг катта ўғли Энтони миллионлаб долларлик квартира ўз қўлларида қолиши учун Эбби Чойни жисмонан йўқ қилиш режасини тузган.

Глянц журналлар иконасининг фожиаси

Эбби Чой Тин-фунг ўз юртида ва халқаро мода саноатида танилган услуб рамзи эди. У мунтазам равишда Vogue, Elle, Harper’s Bazaar ва L’Officiel каби нуфузли журналларнинг муқоваларида суратга тушар, Париж ва Милан мода ҳафталикларининг доимий фахрий меҳмони бўлган.

Айни пайтда Гонконг судида мазкур шов-шувли жиноят бўйича давом этаётган суд жараёни қаттиқ назорат остида кечмоқда. Қўлга олинган оила аъзолари ўз айбларини тан олишдан бош тортаётгани боис, суд-тиббий экспертизалари ва терговчилар ҳар бир иштирокчининг қотилликдаги аниқ вазифасини исботлаш устида ишламоқда. Жамоатчилик эса ваҳшийларча амалга оширилган жиноят айбдорлари учун энг оғир жазо тайинланишини кутмоқда.

Эбби ЧойАлекс КвонгГонконг судимодел қотиллиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?22 сентябр 17:16Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйдиСанкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди10 сентябр 21:27Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизПодмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қиз30 август 11:05Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди21 август 08:07Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаОна жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда10 сентябр 20:00Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилди27 июл 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота