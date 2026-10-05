Гонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилди
Гонконг мода оламининг ёрқин намояндаси, машҳур миллионер модель ва инфлюенсер Эбби Чой Тин-фунгнинг ваҳшиёна қотиллиги бўйича тергов ва суд жараёни янги тафсилотларни ошкор қилди. Маҳаллий нуфузли The Standard нашри хабарига кўра, дунё мода нашрлари муқовасини безаган 28 ёшли гўзалнинг ҳаётига узоқ йиллар уларга беминнат моддий ёрдам кўрсатиб келган собиқ оила аъзолари — қайнотаси, собиқ эри ва қайноғаси томонидан чек қўйилган.
Бутун Осиёни ларзага солган ушбу жиноятнинг асл мотиви марказдаги қимматбаҳо элита кўчмас мулкини сақлаб қолиш ва очкўзлик бўлгани маълум бўлди.
Қидирувдан топилган даҳшатли манзара
Эбби Чойнинг бедарак йўқолгани ҳақида 2023 йилнинг 21 февралида эълон қилинган эди. Орадан атиги икки кун ўтиб, полиция Тай По туманидаги Лунг Мэй қишлоғида жойлашган ижара уйларидан бирида моделнинг бўлакланган жасад қолдиқларини топди:
Воқеа жойидаги ашёвий далиллар: Тезкор гуруҳ уй ичидан қотиллик қуроллари сифатида ишлатилган электр арра ҳамда гўшт қиймалагич мосламасини аниқлади;
Ваҳшийлик кўлами: Марҳуманинг жасади бўлакларга бўлиниб, музлатгич ва катта қозонларга жойланган, бош чаноғи эса алоҳида идишдан топилган;
Қамоққа олишлар: Дастлаб моделнинг собиқ турмуш ўртоғи Алекс Квонг, сўнгра унинг отаси Квонг Кау ҳамда акаси Энтони Квонг қўлга олинди.
7,6 миллион долларлик кўчмас мулк: Фожианинг бош сабаби
Эбби Чой ва Алекс Квонг турмушидан икки нафар фарзанд дунёга келган. Гарчи жуфтлик 2015 йилда ажрашган бўлса-да, болаларга асосан собиқ қайнота-қайнона қараб келган. Бадавлат оила фарзанди бўлган Эбби уларни ҳар томонлама таъминлаб турган:
Ҳашаматли совға: 2019 йилда модель фарзандлари ва собиқ қариндошлари эркин яшаши учун Гонконг марказидан қиймати 60 миллион Гонконг доллари (тахминан 7,64 миллион АҚШ доллари) бўлган ҳашаматли квартира харид қилган;
Қайнота номига расмийлаштириш: Солиқ ва маъмурий қулайликлар сабаб уй расман собиқ қайнотаси Квонг Кау номига расмийлаштирилган бўлиб, айнан шу хато қадам моделнинг тақдирида машъум роль ўйнади;
Болаларнинг мактаби ва кўчиш талаби: 2022 йилда Чой фарзандларининг мактаби яқин бўлиши учун марказдаги ушбу элита уйни сотиб, бошқа тумандан янги квартира олишга қарор қилади. У собиқ қайнотаси ва оиласига ҳам янги уйга кўчишни таклиф этган, бироқ улар марказдаги қимматбаҳо манзилдан чиқиб кетишни истамаган.
Оилавий қисқа тил бириктирувдан сўнг, Квонг Кау ва унинг катта ўғли Энтони миллионлаб долларлик квартира ўз қўлларида қолиши учун Эбби Чойни жисмонан йўқ қилиш режасини тузган.
Глянц журналлар иконасининг фожиаси
Эбби Чой Тин-фунг ўз юртида ва халқаро мода саноатида танилган услуб рамзи эди. У мунтазам равишда Vogue, Elle, Harper’s Bazaar ва L’Officiel каби нуфузли журналларнинг муқоваларида суратга тушар, Париж ва Милан мода ҳафталикларининг доимий фахрий меҳмони бўлган.
Айни пайтда Гонконг судида мазкур шов-шувли жиноят бўйича давом этаётган суд жараёни қаттиқ назорат остида кечмоқда. Қўлга олинган оила аъзолари ўз айбларини тан олишдан бош тортаётгани боис, суд-тиббий экспертизалари ва терговчилар ҳар бир иштирокчининг қотилликдаги аниқ вазифасини исботлаш устида ишламоқда. Жамоатчилик эса ваҳшийларча амалга оширилган жиноят айбдорлари учун энг оғир жазо тайинланишини кутмоқда.
Изоҳлар 0
…