Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қиз

·4·Дунё
Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қиз

Россиянинг Москва вилояти Орехово-Зуево шаҳар округида 12 ёшли мактаб ўқувчиси ўлдирилди. Қотилликда гумонланаётган 15 ва 16 ёшли икки нафар вояга етмаган қиз қўлга олинган. Кейинроқ суд уларни икки ой муддатга қамоққа олиш ҳақида қарор чиқарган. Бу ҳақда Meduza маълум қилди.

Маълум бўлишича, бола 26 август куни Кабаново қишлоғида бедарак йўқолган. Унинг онаси полицияга мурожаат қилганидан сўнг қидирув ишлари бошланган. Қидирувга кўнгиллилар ҳам жалб этилган.

27 август куни боланинг жасади ташландиқ бинодаги подвалдан топилган. Полиция маълумотига кўра, унинг танасида зўравонлик аломатлари бўлган ва кўп сонли пичоқ жароҳатлари аниқланган. Ҳолат юзасидан қотиллик бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Тергов доирасида қишлоқда яшовчи 15 ва 16 ёшли икки нафар қиз гумонланувчи сифатида ушланган. ОАВлар тарқатган маълумотларга кўра, қизлар марҳум болани танишган ва уни ташландиқ бинога олиб борган бўлиши мумкин. Уларнинг жиноятни олдиндан режалаштиргани ҳақида ҳам маълумотлар тарқалган, аммо бу тафсилотлар ҳозирча терговнинг якуний хулосаси сифатида эълон қилинмаган.

Militsiya xodimlari bino yoʻlagida qoʻli kishanlangan ayollarni olib ketmoqda.

Воқеа юзасидан яна бир версия кенг муҳокама қилинмоқда. Унга кўра, гумонланувчи қизлар Жанубий Кореянинг машҳур «Кальмар ўйини» сериали таъсирида бўлган бўлиши мумкин. Марҳум боланинг онаси ҳам терговда шундай версия кўриб чиқилаётганини айтган. Унинг сўзларига кўра, гумонланувчи қизлардан бирининг хонасида сериал қаҳрамонлари тасвирланган плакатлар бўлган, ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эса сериалдан олинган зўравонлик саҳналари акс этган видеолар учраган.

Xonada qora kurtka kiygan sarg'ish sochli ayol o'tiribdi.

Айрим ОАВлар гумонланувчилар қотилликни қандайдир «видеочелленж» учун тасвирга олгани, бошқа манбалар эса улар телефонларини атайлаб уйда қолдиргани ҳақида ёзмоқда. Бу қарама-қарши маълумотлар ҳозирча расмий органлар томонидан тасдиқланмаган.

Шунингдек, гумонланувчилардан 50 нафарга яқин кишининг исмлари бўлган рўйхат топилгани ҳақида ҳам хабарлар тарқалди. Бироқ ушбу маълумотнинг ҳам расмий тасдиғи йўқ.

Айни пайтда тергов давом этмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қотилликнинг аниқ сабаби, гумонланувчиларнинг ҳаракатлари ва жиноятга олиб келган ҳолатларни аниқламоқда. Шу боис ижтимоий тармоқлар ва айрим ОАВларда тарқалаётган қўшимча версияларни ҳозирча якуний ҳақиқат сифатида қабул қилишга асос йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?Бугун, 11:05Финляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиФинляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиБугун, 03:36Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиОнаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиБугун, 03:18Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Бугун, 03:00АҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашадиАҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашадиБугун, 02:40Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди