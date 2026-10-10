Журналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмади

·3·Дунё
Журналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмади

2006 йил 7 октябрда Москвада «Новая газета» журналисти Анна Политковская ўз уйининг лифтида отиб ўлдирилди. Орадан 20 йил ўтган бўлса-да, қотилликка ким буюртма бергани ҳанузгача аниқланмаган.

Политковская 48 ёшда бўлган. У Россиядаги таниқли суриштирувчи журналистлардан бири сифатида танилган бўлиб, айниқса Чеченистондаги уруш ва у ердаги инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ муаммоларни ёритган.

Журналист ўз мақолаларида қийноқлар, судсиз жазолаш ҳолатлари, коррупция ҳамда мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш каби мавзуларни кўтарган. Унинг чиқишлари жамоатчилик эътиборини жиддий муаммоларга қаратган.

Касбий фаолияти давомида Политковская бир неча бор таҳдид ва босимларга дуч келган. Унинг ўлдирилиши Россияда ва халқаро миқёсда катта шов-шувга сабаб бўлган.

Журналистнинг қотиллиги бўйича бир неча киши судланган бўлса-да, жиноятга буюртма берган шахс ким экани масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Шу боис Анна Политковская иши журналистлар хавфсизлиги ва сўз эркинлиги ҳақидаги мунозараларда ҳануз тилга олинади.

Анна ПолитковскаяНовая газетаЧеченистонжурналистлар хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълумТаниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълумБугун 13:31Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйдиСанкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди10 сентябр 21:27CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?6 октябр 21:14Гонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилдиГонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилди5 октябр 15:05Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилди27 июл 17:31Швецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилдиШвецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилди21 август 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди