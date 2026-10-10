Журналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмади
2006 йил 7 октябрда Москвада «Новая газета» журналисти Анна Политковская ўз уйининг лифтида отиб ўлдирилди. Орадан 20 йил ўтган бўлса-да, қотилликка ким буюртма бергани ҳанузгача аниқланмаган.
Политковская 48 ёшда бўлган. У Россиядаги таниқли суриштирувчи журналистлардан бири сифатида танилган бўлиб, айниқса Чеченистондаги уруш ва у ердаги инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ муаммоларни ёритган.
Журналист ўз мақолаларида қийноқлар, судсиз жазолаш ҳолатлари, коррупция ҳамда мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш каби мавзуларни кўтарган. Унинг чиқишлари жамоатчилик эътиборини жиддий муаммоларга қаратган.
Касбий фаолияти давомида Политковская бир неча бор таҳдид ва босимларга дуч келган. Унинг ўлдирилиши Россияда ва халқаро миқёсда катта шов-шувга сабаб бўлган.
Журналистнинг қотиллиги бўйича бир неча киши судланган бўлса-да, жиноятга буюртма берган шахс ким экани масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Шу боис Анна Политковская иши журналистлар хавфсизлиги ва сўз эркинлиги ҳақидаги мунозараларда ҳануз тилга олинади.
Изоҳлар 0
…