Олмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилди
Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида оддий автомобиль тўхтатиш (парковка) жойи устида келиб чиққан жанжал бир инсоннинг фожиали ўлими билан якунланди. 37 ёшли Данил Щетников ўз уйи олдида бегона ҳайдовчига машинасини четроққа олишни илтимос қилгани ортидан пичоқлаб кетилган ва шифохонада ҳаётдан кўз юмган.
Оиласи ва яқинларини чуқур қайғуга ботирган мазкур қонли ҳодиса бўйича тергов ҳаракатлари бошланган бўлса-да, марҳумнинг қариндошлари жиноятни янада оғирроқ модда билан малакалашни қатъий талаб қилмоқда.
Ҳодиса қандай содир бўлди: Илтимосдан қонли ҳужумгача
Lada.kz нашри тарқатган маълумотларга кўра, воқеа 4 октябрь куни содир бўлган:
Можаронинг бошланиши: Данил ўғли ва яқин дўстлари билан шаҳар ташқарисидаги дам олишдан қайтган. Уйи олдидаги тураргоҳда бегона машина турганини кўриб, унинг ҳайдовчисидан транспорт воситасини бошқа жойга олиб туришни сўраган;
Зўравонликка айланган даҳанаки жанг: Оддий илтимос ҳайдовчининг кескин норозилигига сабаб бўлиб, тортишув зудлик билан муштлашувга айланган;
Ака-укаларнинг хунрезлиги: Ҳайдовчи ёрдамга ўз акасини чақирган. Воқеа жойига етиб келган эркак кутилмаганда пичоқ чиқариб, Данилнинг бўйин қисмига кучли зарба берган;
Машинага ҳужум: Гувоҳларнинг таъкидлашича, ҳужумдан сўнг номаълум шахслар марҳумнинг автомобилига тош отиб, унинг ён ойналарини синдириб ташлаган.
Турмуш ўртоғининг кўз ёшлари: «У томоғини ушлаб, қонга ботиб йиқилди»
Марҳумнинг беваси Ирина Щетникова даҳшатли дақиқаларни эслаб, қотиллик қандай рўй берганини кўз ёш билан сўзлаб берди:
«Дастлаб эримнинг бошига шунчаки мушт билан уришди деб ўйладим. Аммо кейин у бирдан бўйнини ушлаб ҳовлига югуриб кирди, йиқилди ва нафас ололмай, қонга ботиб қолди. Кейин билсак, унинг томоғини пичоқ билан кесиб юборишган экан».
Жабрланувчи оғир аҳволда касалхонага етказилган, бироқ шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, у орадан бир ҳафта ўтиб жонлантириш бўлимида вафот этди.
Гумонланувчи оиланинг қочиши ва тергов баҳси
Марҳумнинг яқинлари Данил мазкур қўшниси билан аввал таниш бўлмагани ва улар ўртасида ҳеч қачон адоват ёки келишмовчилик чиқмаганини маълум қилди. Ҳужум қилган шахснинг оиласи қўшни бинода ижарада яшаб келган ва қонли воқеадан сўнг уйни шошилинч равишда бўшатиб, кўчиб кетган:
Қўлга олиш ва эҳтиёт чораси: Пичоқ билан зарба берган гумонланувчи воқеа жойидаёқ ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олиниб, ҳибсга олинган;
Модда бўйича норозилик: Полиция ҳолат юзасидан «Қасддан баданга оғир шикаст етказиш оқибатида эҳтиётсизликдан одам ўлимига сабаб бўлиш» моддаси бўйича жиноий иш қўзғатди;
Оиланинг талаби: Марҳумнинг қариндошлари жиноят қасддан амалга оширилганини таъкидлаб, ишни «Қасддан одам ўлдириш» моддасига қайта малакалашни ҳамда айбдорларга энг оғир жазо тайинланишини талаб қилмоқда.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари Олмаота шаҳар Полиция департаменти раҳбариятининг шахсий назоратига олинган. 37 ёшида ваҳшийларча ўлдирилган Данил Щетниковнинг ортидан рафиқаси ва саккиз ёшли ўғли қолди. Оилада яна бир ойдан сўнг қиз фарзанд дунёга келиши керак эди.
Изоҳлар 0
…