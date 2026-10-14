Олмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилди

·1·Дунё
Олмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилди

Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида оддий автомобиль тўхтатиш (парковка) жойи устида келиб чиққан жанжал бир инсоннинг фожиали ўлими билан якунланди. 37 ёшли Данил Щетников ўз уйи олдида бегона ҳайдовчига машинасини четроққа олишни илтимос қилгани ортидан пичоқлаб кетилган ва шифохонада ҳаётдан кўз юмган.

Оиласи ва яқинларини чуқур қайғуга ботирган мазкур қонли ҳодиса бўйича тергов ҳаракатлари бошланган бўлса-да, марҳумнинг қариндошлари жиноятни янада оғирроқ модда билан малакалашни қатъий талаб қилмоқда.

Ҳодиса қандай содир бўлди: Илтимосдан қонли ҳужумгача

Lada.kz нашри тарқатган маълумотларга кўра, воқеа 4 октябрь куни содир бўлган:

  • Можаронинг бошланиши: Данил ўғли ва яқин дўстлари билан шаҳар ташқарисидаги дам олишдан қайтган. Уйи олдидаги тураргоҳда бегона машина турганини кўриб, унинг ҳайдовчисидан транспорт воситасини бошқа жойга олиб туришни сўраган;

  • Зўравонликка айланган даҳанаки жанг: Оддий илтимос ҳайдовчининг кескин норозилигига сабаб бўлиб, тортишув зудлик билан муштлашувга айланган;

  • Ака-укаларнинг хунрезлиги: Ҳайдовчи ёрдамга ўз акасини чақирган. Воқеа жойига етиб келган эркак кутилмаганда пичоқ чиқариб, Данилнинг бўйин қисмига кучли зарба берган;

  • Машинага ҳужум: Гувоҳларнинг таъкидлашича, ҳужумдан сўнг номаълум шахслар марҳумнинг автомобилига тош отиб, унинг ён ойналарини синдириб ташлаган.

Турмуш ўртоғининг кўз ёшлари: «У томоғини ушлаб, қонга ботиб йиқилди»

Марҳумнинг беваси Ирина Щетникова даҳшатли дақиқаларни эслаб, қотиллик қандай рўй берганини кўз ёш билан сўзлаб берди:

«Дастлаб эримнинг бошига шунчаки мушт билан уришди деб ўйладим. Аммо кейин у бирдан бўйнини ушлаб ҳовлига югуриб кирди, йиқилди ва нафас ололмай, қонга ботиб қолди. Кейин билсак, унинг томоғини пичоқ билан кесиб юборишган экан».

Жабрланувчи оғир аҳволда касалхонага етказилган, бироқ шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, у орадан бир ҳафта ўтиб жонлантириш бўлимида вафот этди.

Гумонланувчи оиланинг қочиши ва тергов баҳси

Марҳумнинг яқинлари Данил мазкур қўшниси билан аввал таниш бўлмагани ва улар ўртасида ҳеч қачон адоват ёки келишмовчилик чиқмаганини маълум қилди. Ҳужум қилган шахснинг оиласи қўшни бинода ижарада яшаб келган ва қонли воқеадан сўнг уйни шошилинч равишда бўшатиб, кўчиб кетган:

  • Қўлга олиш ва эҳтиёт чораси: Пичоқ билан зарба берган гумонланувчи воқеа жойидаёқ ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олиниб, ҳибсга олинган;

  • Модда бўйича норозилик: Полиция ҳолат юзасидан «Қасддан баданга оғир шикаст етказиш оқибатида эҳтиётсизликдан одам ўлимига сабаб бўлиш» моддаси бўйича жиноий иш қўзғатди;

  • Оиланинг талаби: Марҳумнинг қариндошлари жиноят қасддан амалга оширилганини таъкидлаб, ишни «Қасддан одам ўлдириш» моддасига қайта малакалашни ҳамда айбдорларга энг оғир жазо тайинланишини талаб қилмоқда.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари Олмаота шаҳар Полиция департаменти раҳбариятининг шахсий назоратига олинган. 37 ёшида ваҳшийларча ўлдирилган Данил Щетниковнинг ортидан рафиқаси ва саккиз ёшли ўғли қолди. Оилада яна бир ойдан сўнг қиз фарзанд дунёга келиши керак эди.

Данил ЩетниковОлмаотапарковка жойижиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилдиГонконгдаги аянчли қотиллик: Миллионер модель ўз қайноиласи томонидан ваҳшийларча ўлдирилди5 октябр 15:05Журналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмадиЖурналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмади10 октябр 22:05Таниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълумТаниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълум10 октябр 13:31Швецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилдиШвецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилди21 август 20:17Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!18 сентябр 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди