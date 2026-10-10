Таниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълум

·3·Дунё
Таниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълум

Журналист ўз уйининг лифтида отиб ўлдирилди. Орадан 20 йил ўтди, аммо жиноятнинг асосий буюртмачиси ким экани ҳамон номаълум.

2006 йил 7 октябрь куни Москвада «Новая газета» нашри журналисти Анна Политковская ўзи яшайдиган кўп қаватли уй лифтида отиб ўлдирилди. У 48 ёшда эди.

Политковская Россиянинг таниқли суриштирувчи журналистларидан бири бўлиб, асосан Чеченистондаги уруш ва унинг оқибатларини ёритган. У инсон ҳуқуқлари бузилиши, қийноқлар, судсиз жазолаш, коррупция ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳолатлари ҳақида мақолалар ёзган. Касбий фаолияти давомида бир неча бор таҳдид ва босимларга дуч келган.

Қотиллик ортидан узоқ давом этган тергов ва суд жараёнлари ўтказилди. Россия судлари жиноятга алоқадор олти кишини айбдор деб топди. Улар орасида қотилликни ташкил этишда иштирок этганлар ва ижрочилар ҳам бор эди. Бироқ суд ҳукмлари жиноятга ким буюртма берганини аниқламади.

2018 йилда Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди ҳам Политковская қотиллиги юзасидан олиб борилган тергов етарлича самарали бўлмаган, деган хулосага келди. Суд Россия томонидан инсон ҳаётини ҳимоя қилишга оид мажбуриятларнинг процессуал жиҳати бузилганини қайд этди.

Нега бу воқеа айнан ҳозир яна кун тартибига чиқди?

2026 йил 7 октябрда Анна Политковская ўлдирилганига 20 йил тўлди. Шу муносабат билан Европа Иттифоқи расмий баёнот бериб, Россияни самарали, мустақил ва шаффоф тергов ўтказишга, жиноятга алоқадор барча шахсларни жавобгарликка тортишга чақирди.

Баёнотда қотиллик иши бўйича ҳукм қилинган Сергей Хаджикурбановнинг тақдири ҳам тилга олинди. У 2014 йилда 20 йилга озодликдан маҳрум этилган, бироқ Украинадаги урушда қатнашганидан кейин 2023 йилда Россия президенти томонидан афв этилгани маълум бўлган. Европа Иттифоқи бу ҳолат жавобгарлик масаласида жиддий саволлар туғдиришини таъкидлади.

Орадан 20 йил ўтди, аммо асосий савол очиқ қолмоқда. Қотилликка алоқадор шахслар судланган бўлса-да, Анна Политковскаянинг ўлимига ким буюртма бергани расман аниқланмаган. Европа Иттифоқи ҳам Россияни бу ишга тўлиқ ойдинлик киритишга чақирмоқда.

Анна ПолитковскаяНовая газетаЕвропа ИттифоқиРоссия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!8 август 11:30Европа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчиЕвропа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчи10 июн 15:18Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиРоссия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлди3 июн 18:24Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди31 август 12:52Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солди18 июл 23:18Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиТрампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтди10 сентябр 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди