АҚШда тиббий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги олти киши ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқда

·39·Дунё
АҚШда тиббий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги олти киши ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқда

3 октябрь куни Бермуда оролларидан Бостонга учаётган тиббий самолёт АҚШнинг Массачусетс штатидаги Нантакет ороли яқинида Атлантика океанига қулаган. Бортда бўлган олти кишининг барчаси ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда АҚШ Соҳил муҳофазаси хизмати ва Reuters хабар берди.

Қайд этилишича, Канадада рўйхатдан ўтган Gulfstream G100 русумли самолёт Бермудадан Бостонга тиббий эвакуация парвозини амалга ошираётган бўлган. У Latitude Air Ambulance компаниясига тегишли бўлиб, бортда икки нафар учувчи, икки нафар тиббий ходим, бир бемор ва унинг яқини бўлган.

Самолёт Нантакет яқинига яқинлашганида экипаж электр тизимида носозлик юзага келгани ҳақида хабар берган ва фавқулодда ҳолат эълон қилган. Шундан сўнг диспетчерлар билан алоқа узилган. Парвоз маълумотларига кўра, самолёт тахминан 24 минг фут баландликдан қисқа вақт ичида кескин пастлаган.

Қидирув-қутқарув гуруҳлари Нантакет соҳилидан самолётга тегишли бўлган парчаларни топган. Шундан сўнг АҚШ Соҳил муҳофазаси хизмати 66 соат давом этган қидирув ишларини 4 октябрь куни тўхтатган. Қидирув давомида омон қолганлар аниқланмаган.

Latitude Air Ambulance компанияси самолётдаги тўрт нафар ходими, бемор ва унинг яқини ҳалок бўлган деб ҳисобланаётганини маълум қилган.

Расмий маълумотларга кўра, бортдаги тўрт нафар экипаж аъзоси Канада фуқаролари, бемор ва унинг яқини эса Бермуда фуқаролари бўлган. Ҳалокат сабаби ҳозирча аниқланмаган. Воқеа юзасидан АҚШ ва Канада тегишли идоралари тергов олиб бормоқда.

НантакетLatitude Air AmbulanceАвиаҳалокатGulfstream G100
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?30 сентябр 13:31Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари1 октябр 14:3074 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди28 июл 22:04Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди16 сентябр 09:10Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота