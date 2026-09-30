FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ФлйДубаи авиакомпаниясининг Дубайдан Тел-Авивга учаётган Boeing 737 самолётида иккинчи учувчи капитанга пичоқ билан ҳужум қилиб, самолётни қулатмоқчи бўлди.
- Самолёт 29 сонияда 4,5 километрга шўнғиганида, жасур йўловчилар ва экипаж аъзолари кабинага бостириб кириб, ҳужумчини зарарсизлантиришди.
- Ушбу ҳодиса натижасида 180 нафар йўловчи омон қолди ва самолёт Саудия Арабистонининг Табук аеропортига фавқулодда қўндирилди.
Дубайдан Тель-Авивга йўл олган FlyDubai авиакомпаниясининг Boeing 737 лайнерида (FZ1073 / FDB1549 рейси) дунё авиацияси тарихидаги энг даҳшатли фалокатлардан бирининг олди мўъжиза туфайли олинди. Маълум бўлишича, парвоз давомида учувчилар кабинасида қонли тўқнашув юз бериб, иккинчи пилот капитанга пичоқ билан ташланган ва самолёт штурвалини кескин пастга буриб, ҳаво кемасини йўловчилар билан бирга қулатишга (шўнғитишга) уринган.
Лайнер 573 км/соат тезликда ҳаракатланиб, атиги 29 сония ичида нақд 4,5 километрга шўнғиган пайтда салон ичида қичқириқ ва ваҳима бошланган. Кабинадаги чинқириқларни эшитган борт кузатувчилари ҳамда жасур исроиллик йўловчилар дарҳол эшикни бузиб кириб, қонга беланган капитанни ҳимоя қилишган ва теракт содир этмоқчи бўлган ҳужумчини куч билан зарарсизлантиришган. 180 нафар одамнинг ҳаёти сақлаб қолинган лайнер Саудия Арабистонининг Табук аэропортига фавқулодда қўндирилди.
«29 сониялик шўнғиш, кабинадаги пичоқ ва озод қилинган лайнер»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
Осмондаги даҳшатли терактга уриниш ва самолётнинг қутқарилиши бўйича энг муҳим фактлар:
Кабинадаги қонли терактга уриниш: Иккинчи учувчи кабинада капитанга пичоқ билан бир неча бор жароҳат етказиб, самолётни тўғридан-тўғри ерга қулатишга ҳаракат қилган;
29 сонияда 4,5 км шўнғиш: Самолёт бошқаруви бузилиб, 573 км/соат тезликда кескин қулай бошлаганда салон ичида чинакам ваҳима юзага келган;
Исроиллик йўловчилар қаҳрамонлиги: Бортдаги йўловчилар ва экипаж кабинага бостириб кириб, ҳужумчини боғлаб зарарсизлантирган ва самолётни фалокатдан қутқариб қолган;
Тармоқларда қонли суратлар тарқалди: Салондаги йўловчилар олган кадрларда ҳужумчини ушлаш вақтида кийимлари қонга бўялган эркаклар акс этган;
Саудия Арабистонига шошилинч қўниш: Борт назорати тиклангач, самолёт Исроил билан расмий дипломатик алоқаси бўлмаган Саудия Арабистонининг Табук шаҳрига эсон-омон қўндирилди.
FlyDubai рейсидаги терактга уриниш ва унинг бартараф этилиши таснифи
Ҳаводаги фожиали ҳаракатлар, техник рақамлар ва кўрилган шошилинч чоралар таҳлили:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Қайд этилган даҳшатли ҳолатлар ва фактлар
Авиалайнер ва йўналиш
FlyDubai Boeing 737 MAX 8 (FZ1073 / FDB1549), Дубай — Тель-Авив
Ҳодиса тафсилоти ва қурол
Иккинчи учувчининг капитанга кабина ичида пичоқ билан ҳамла қилиши
Шўнғиш динамикаси ва хавф
29 сонияда 4500 метр пастлаш (тезлик 573 км/соат, ерга қулаш хавфи)
Сигналлар кетма-кетлиги
Сквок 7700 (умумий апат) ва Сквок 7500 (бортни гаровга олиш/олиб қочиш)
Қутқарув ҳаракати ва қаҳрамонлар
Исроиллик йўловчилар ва экипаж ҳужумчини куч билан босиб олди
Бортдаги инсонлар тақдири
180 нафар йўловчи (100 га яқини исроиллик) — барчаси омон қолди
Қўниш жойи ва ҳозирги ҳолат
Саудия Арабистони (Табук аэропорти), гумонланувчи сўроқ қилинмоқда
Исроилдаги хавфсизлик чораси
БААдан келувчи барча FlyDubai рейслари Бен-Гурионда алоҳида текширилмоқда
Авиация хавфсизлиги ва халқаро криминалистика экспертизаси: Самолёт ичидаги терактдан қандай хулоса чиқарилади?
Авиация экспертлари, ҳарбий таҳлилчилар ва хавфсизлик хизматларининг хулосалари:
«Немис фожиаси (Germanwings) такрорининг олди олинди»: 2015 йилда руҳий носоғлом учувчи Андреас Лубиц самолётни тоққа уриб 149 кишини ҳалок қилган эди; бу гал ҳам иккинчи пилот худди шундай сценарийни амалга оширмоқчи бўлган: капитанни пичоқлаб сафдан чиқариш ва лайнерни ерга уриш; бироқ кабинанинг ўз вақтида очилиши ва йўловчиларнинг ўлим хавфига қарамай жасорат кўрсатиши 180 кишининг ҳаётини сақлаб қолди;
«Учувчилар қандай қилиб бортга пичоқ олиб кирди?»: Халқаро фуқаролик авиацияси учун бу воқеа улкан шок ва сигналдир; экипаж аъзолари қаттиқ хавфсизлик назоратидан ўтишига қарамай, кабинага совуқ қурол қандай олиб кирилгани бўйича БАА аэропортлари хавфсизлик тизимларида катта текширувлар бошланиши муқаррар;
Саудия заминида исроилликларни қутқариш дипломатияси: Мураккаб сиёсий муносабатларга қарамай, Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини очиб берди ва самолётни хавфсиз қабул қилди; ҳозирда Саудия махсус хизматлари жиноятчини ҳибсда ушлаб тергов қилмоқда, Исроил томони эса ўз фуқароларини ватанга қайтариш бўйича музокараларни олиб бормоқда.
Сизнингча, борт ичида минглаб метр баландликда самолётни қулатишга уринган жиноятчига қарши йўловчиларнинг кўрсатган жасоратига қандай баҳо бериш мумкин? Нима сабабдан авиакомпаниялар учувчиларнинг руҳий ҳолати ва ёнидаги буюмларини етарлича қаттиқ назорат қилмаяпти деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳақиқий мўъжизавий қутқарув тафсилотлари акс этган ушбу шошилинч глобал таҳлилни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…