АҚШда хусусий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги тўққиз кишининг барчаси ҳалок бўлди

·73·Дунё
АҚШда хусусий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги тўққиз кишининг барчаси ҳалок бўлди

1 ноябрь, якшанба куни АҚШнинг Флорида штатидаги Greenacres шаҳри яқинида хусусий самолёт ҳалокатга учради. Фожиа оқибатида ҳаво кемасида бўлган тўққиз кишининг барчаси ҳаётдан кўз юмди.

Дастлабки маълумотларга кўра, самолёт аҳоли истиқомат қиладиган ҳудудга қулаган. Ҳаво кемаси ерга урилиши билан кучли портлаш содир бўлган ва ёнғин бошланган. Ҳодиса жойида катта чуқурлик пайдо бўлиб, атрофга вайроналар сочилган.

Воқеа ҳудудида ёнғин ва портлаш юз берганига қарамай, дастлабки хабарларга кўра, ерда бўлган фуқаролар орасида жабрланганлар қайд этилмаган. Бу эса ҳалокат аҳоли яшайдиган ҳудудда содир бўлганини ҳисобга олганда, муҳим ҳолат ҳисобланади.

Ҳозирча самолётнинг нима сабабдан қулагани, парвоз вақтида техник носозлик юз берганми ёки бошқа омиллар таъсир қилганми, номаълум. Шунингдек, бортдаги тўққиз кишининг шахси ҳақида ҳам қўшимча маълумот берилмаган.

ФлоридаGreenacresавиаҳалокатАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч ёшли Невада исмли боланинг 10 та голи можаро келтириб чиқардиУч ёшли Невада исмли боланинг 10 та голи можаро келтириб чиқарди28 октябр 14:59Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилди12 август 12:1183 йиллик турмуш: Гиннес рекордини ўрнатган дунёдаги энг кекса жуфтлик83 йиллик турмуш: Гиннес рекордини ўрнатган дунёдаги энг кекса жуфтлик6 август 13:48Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқда2 август 16:55Жефф Безоснинг «New Glenn» ракетаси синов пайтида портлаб кетди (видео)Жефф Безоснинг «New Glenn» ракетаси синов пайтида портлаб кетди (видео)29 май 10:24АҚШда тиббий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги олти киши ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқдаАҚШда тиббий самолёт ҳалокатга учради: бортдаги олти киши ҳалок бўлган деб тахмин қилинмоқда5 октябр 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди