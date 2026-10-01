Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Флйдубаи авиакомпанииясининг Дубайдан Тел-Авивга учаётган лайнери бортида учувчилардан бири иккинчи учувчига пичоқ билан ҳужум қилди.
- Экипаж аъзолари ва йўловчиларнинг тезкор ҳаракатлари туфайли ҳужумчи зарарсизлантирилди ва авиаҳалокатнинг олди олинди.
- Бортдаги бошқа учувчилар самолётни Саудия Арабистонининг Табук шаҳрига муваффақиятли қўндиришди.
- Исроил расмийлари ушбу ҳодисани терактга уриниш деб баҳолаб, суриштирув олиб бормоқда.
Дубай шаҳридан Тель-Авив томон парвоз қилаётган Flydubai авиакомпанияси лайнери бортида мисли кўрилмаган фавқулодда ҳодиса юз берди. Парвоз вақтида бошқарув кабинасида ҳақиқий қонли тўқнашув келиб чиққан.
Исроилнинг нуфузли Walla нашри берган маълумотларга кўра, самолёт учувчиларидан бири тўсатдан иккинчи учувчига совуқ қурол — пичоқ билан ташланган. Осмонда бошланган ушбу ҳужум бортдаги ўнлаб инсонлар ҳаётини бевосита хавф остида қолдирган.
Кабинага бостириб кириш ва ҳужумчини зарарсизлантириш
Кабинада кечган оғир вазиятдан хабар топган экипаж аъзолари ҳамда айрим йўловчилар зудлик билан ҳаракатга келишган:
Улар кабинага кириб, шеригига оғир шикаст етказишга уринган ҳужумчини куч ишлатиб зарарсизлантиришга ва қуролсизлантиришга муваффақ бўлишган;
Бу тезкор жасорат туфайли самолёт бошқарувининг тўлиқ қўлдан кетиши ва эҳтимолий авиаҳалокатнинг олди олинди.
Бортдаги йўловчи учувчилар ва фавқулодда қўниш
Лайнерни катта фожиадан сақлаб қолган яна бир муҳим омил — салондаги йўловчилар сафида бошқа учувчиларнинг бўлганидир:
Бахтли тасодиф: Парвоз жадвали доирасида Тель-Авивга йўловчи сифатида кетаётган бошқа Flydubai учувчилари бўлган;
Бошқарув уларнинг қўлида: Юзага келган критик вазиятда айнан улар штурвални ўз қўлларига олиб, ҳаво кемаси назоратини тиклашган;
Саудияга фавқулодда қўниш: Самолёт энг яқин хавфсиз манзил — Саудия Арабистонининг Табук шаҳри аэропортига муваффақиятли қўндирилган.
Исроил теракт версиясини кўриб чиқмоқда
Ҳодиса туфайли барча халқаро хавфсизлик хизматлари оёққа турғизилган. Исроил расмий ҳуқуқ-тартибот идоралари мазкур ҳужумни оддий жанжал эмас, балки теракт содир этишга уриниш сифатида баҳолаб, кенг қамровли суриштирув бошлади.
Ҳозирда ҳужум қилган шахснинг шахси, мотивлари ва пичоқни қатъий назоратдаги борт ҳудудига қандай олиб киргани юзасидан халқаро авиация хавфсизлиги доирасида кескин текширувлар олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…