Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари

·39·Дунё
Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Флйдубаи авиакомпанииясининг Дубайдан Тел-Авивга учаётган лайнери бортида учувчилардан бири иккинчи учувчига пичоқ билан ҳужум қилди.
  • Экипаж аъзолари ва йўловчиларнинг тезкор ҳаракатлари туфайли ҳужумчи зарарсизлантирилди ва авиаҳалокатнинг олди олинди.
  • Бортдаги бошқа учувчилар самолётни Саудия Арабистонининг Табук шаҳрига муваффақиятли қўндиришди.
  • Исроил расмийлари ушбу ҳодисани терактга уриниш деб баҳолаб, суриштирув олиб бормоқда.

Дубай шаҳридан Тель-Авив томон парвоз қилаётган Flydubai авиакомпанияси лайнери бортида мисли кўрилмаган фавқулодда ҳодиса юз берди. Парвоз вақтида бошқарув кабинасида ҳақиқий қонли тўқнашув келиб чиққан.

Исроилнинг нуфузли Walla нашри берган маълумотларга кўра, самолёт учувчиларидан бири тўсатдан иккинчи учувчига совуқ қурол — пичоқ билан ташланган. Осмонда бошланган ушбу ҳужум бортдаги ўнлаб инсонлар ҳаётини бевосита хавф остида қолдирган.

Кабинага бостириб кириш ва ҳужумчини зарарсизлантириш

Кабинада кечган оғир вазиятдан хабар топган экипаж аъзолари ҳамда айрим йўловчилар зудлик билан ҳаракатга келишган:

  • Улар кабинага кириб, шеригига оғир шикаст етказишга уринган ҳужумчини куч ишлатиб зарарсизлантиришга ва қуролсизлантиришга муваффақ бўлишган;

  • Бу тезкор жасорат туфайли самолёт бошқарувининг тўлиқ қўлдан кетиши ва эҳтимолий авиаҳалокатнинг олди олинди.

Бортдаги йўловчи учувчилар ва фавқулодда қўниш

Лайнерни катта фожиадан сақлаб қолган яна бир муҳим омил — салондаги йўловчилар сафида бошқа учувчиларнинг бўлганидир:

  • Бахтли тасодиф: Парвоз жадвали доирасида Тель-Авивга йўловчи сифатида кетаётган бошқа Flydubai учувчилари бўлган;

  • Бошқарув уларнинг қўлида: Юзага келган критик вазиятда айнан улар штурвални ўз қўлларига олиб, ҳаво кемаси назоратини тиклашган;

  • Саудияга фавқулодда қўниш: Самолёт энг яқин хавфсиз манзил — Саудия Арабистонининг Табук шаҳри аэропортига муваффақиятли қўндирилган.

Исроил теракт версиясини кўриб чиқмоқда

Ҳодиса туфайли барча халқаро хавфсизлик хизматлари оёққа турғизилган. Исроил расмий ҳуқуқ-тартибот идоралари мазкур ҳужумни оддий жанжал эмас, балки теракт содир этишга уриниш сифатида баҳолаб, кенг қамровли суриштирув бошлади.

Ҳозирда ҳужум қилган шахснинг шахси, мотивлари ва пичоқни қатъий назоратдаги борт ҳудудига қандай олиб киргани юзасидан халқаро авиация хавфсизлиги доирасида кескин текширувлар олиб борилмоқда.

FlydubaiТель-АвивПичоқТабук
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникҚонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникБугун 15:07FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)Кеча 15:13Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Кеча 13:31Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Кеча 13:19«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!25 август 10:08Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиТошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилди11 июл 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота