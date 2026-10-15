Британиялик олимлар 170 миллион йил аввал яшаган янги тимсоҳ турини аниқлади

·46·Дунё
Британиялик олимлар 170 миллион йил аввал яшаган янги тимсоҳ турини аниқлади

Британиялик олимлар Ерда 170 миллион йил аввал яшаган тимсоҳларнинг янги турини аниқлади. Унинг тишлари шу қадар ингичка бўлганки, тишковлагичларни эслатган. Шу сабабли у асосан майда балиқлар ва бошқа кичик сув жониворлари билан озиқланган. Бу ҳақда The Independent хабар берди.

Янги турга Ctenosuchus tenuidens номи берилган. Кашфиёт Буюк Британиядаги Портсмут университети ва Марокашнинг Ҳасан II университети тадқиқотчилари томонидан амалга оширилган.

Қадимги судралиб юрувчининг қазилма қолдиқлари ҳозирги Марокашнинг жануби-шарқий қисмидаги Атлас тоғларидан топилган. Олимлар тишларни микроскоп ёрдамида ўрганиб, уларда бир-бирига яқин жойлашган махсус қирраларни аниқлаган. Бу тузилиш ҳайвоннинг озиқланиш усули ўзига хос бўлганини кўрсатади.

Тадқиқотчиларнинг тахминига кўра, у майда балиқлар, қисқичбақасимонлар ва бошқа сув организмлари билан озиқланган. Унинг жағ ва тиш тузилиши юра даврида яшаган айрим птерозаврларникига ҳам ўхшаш бўлган. Бу ҳайвонлар сувдаги майда организмларни ажратиб олиб озиқланган бўлиши мумкин.

Тадқиқот шуни кўрсатадики, тарихдан олдинги ҳайвонларнинг турли гуруҳлари бир-биридан мустақил равишда ўхшаш озиқланиш усулларига мослашган. Топилма, шунингдек, қадимги тимсоҳларнинг қариндошлари илгари ўйланганидан кўра кўпроқ муҳитларда яшагани ва турли озиқланиш усулларига эга бўлганини англашга ёрдам беради.

Suvda ko'zlari yumilgan holda turgan timsohning yon tomondan ko'rinishi.
Ctenosuchus tenuidensПортсмут университетиҲасан II университетиАтлас тоғлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирди9 сентябр 18:56Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиФлоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилди13 август 18:48Эҳром тошларидан 45 миллион йиллик тимсоҳнинг янги тури топилдиЭҳром тошларидан 45 миллион йиллик тимсоҳнинг янги тури топилди8 октябр 10:11Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиТурин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилди10 сентябр 10:09Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиДарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилди19 июл 19:07Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиҲиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилди18 июл 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди