Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршилади

·30·Дунё
Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршилади

Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 5 октябрь куни 50 ёшни қаршилади. У 1976 йил 5 октябрда Чеченистоннинг Центарой қишлоғида туғилган.

Қодировнинг сиёсий фаолияти отаси Аҳмад Қодиров 2004 йил май ойида Грознийдаги теракт оқибатида ҳалок бўлганидан кейин жадаллашди. Ўша йилнинг ўзида у Чеченистон ҳукумати раиси ўринбосари этиб тайинланди. 2005 йил охирида ҳукумат раиси вазифасини бажарувчи бўлган, 2006 йилда эса бош вазир лавозимини эгаллаган.

2007 йил февралда Владимир Путин уни Чеченистон президенти вазифасини бажарувчи этиб тайинлади. Шу йил апрель ойида Қодиров расман республика раҳбари лавозимига киришди. Ўша пайтда у 30 ёшда эди.

Шундан бери Қодиров Чеченистонни узлуксиз бошқариб келмоқда. Сентябрь ойида бўлиб ўтган сайловларда у 99,85 фоиз овоз билан бешинчи муддатга қайта сайлангани маълум қилинди.

Қодиров даврида Грозний ва республикада кенг кўламли қурилиш ва қайта тиклаш ишлари амалга оширилди. Шу билан бирга, унинг бошқарув услуби халқаро ҳуқуқ ҳимоя ташкилотлари томонидан жиддий танқид қилиб келинади. Инсон ҳуқуқлари ташкилотлари Чеченистонда журналистлар, мухолифат ва ЛГБТ вакилларига нисбатан босимлар ҳақида кўп бор хабар берган.

Бугунга келиб Рамзан Қодиров Россия сиёсий тизимида Владимир Путиннинг энг яқин иттифоқчиларидан бири сифатида қаралади. Чеченистонда эса унинг ҳокимияти минтақадаги энг кучли ва марказлашган сиёсий тизимлардан бири ҳисобланади.

Рамзан ҚодировЧеченистонВладимир ПутинГрозний
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!21 сентябр 16:12Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиАдам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлди13 июн 12:21«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди18 июл 22:09Сербия Рамзан Қодировнинг жиянига берилган фуқароликни бекор қилдиСербия Рамзан Қодировнинг жиянига берилган фуқароликни бекор қилди29 апрел 11:05Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бугун 00:44Ганада одамларни балиқ, самолёт ва ҳатто мева шаклидаги тобутларда дафн қилишадиГанада одамларни балиқ, самолёт ва ҳатто мева шаклидаги тобутларда дафн қилишадиБугун 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота