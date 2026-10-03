Рамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилди

·0·Дунё
Рамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилди

Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров Россия ҳарбий тизимидаги энг юқори унвонлардан бирига эга бўлди. Россия президенти Владимир Путин фармони билан Қодировга «армия генерали» олий ҳарбий унвони берилди ҳамда махсус бўлинмаларнинг бош рамзи ҳисобланган қизил (краповый) берет топширилди.

ТАСС хабарига кўра, Грозний шаҳрида бўлиб ўтган тантанали маросимда давлат раҳбарининг ушбу фармонини Россия Миллий гвардияси (Росгвардия) бош қўмондони Виктор Золотов шахсан ижро этди.

Энг олий унвон ва махсус кучлар рамзи

Маросим давомида Виктор Золотов Чеченистон раҳбарига армия генерали погонлари ҳамда махсус бўлинмалар фахри саналган қизил беретни тақдим этди:

  • Армия генерали: Бу Россия Қуролли кучлари тизимида (Маршалдан кейинги) энг олий офицерлик даражаси ҳисобланади.

  • Қизил берет топширилиши: Росгвардия раҳбари ўз нутқида ушбу бош кийим махсус кучлар анъаналарида ниҳоятда муҳим ўрин тутишини таъкидлади.

«Махсус кучлар бўлинмалари ва умуман Миллий гвардия қўшинларини ривожлантиришдаги хизматлари учун миннатдорчилик сифатида армия генерали Қодировга ҳуқуқ-тартибот қўшинларининг ушбу энг муҳим рамзини топшириш тўғрисида қарор қабул қилинди», — дея таъкидлади Виктор Золотов.

Рамзан ҚодировВиктор ЗолотовРоссия Миллий гвардиясиҚизил берет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!21 сентябр 16:12Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!18 сентябр 22:41Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!19 сентябр 17:15Instagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалдиInstagram орқали иш излаган қозоғистонлик 125 йилга қамалди3 август 20:45Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилди9 сентябр 11:59Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота