Рамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилди
Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров Россия ҳарбий тизимидаги энг юқори унвонлардан бирига эга бўлди. Россия президенти Владимир Путин фармони билан Қодировга «армия генерали» олий ҳарбий унвони берилди ҳамда махсус бўлинмаларнинг бош рамзи ҳисобланган қизил (краповый) берет топширилди.
ТАСС хабарига кўра, Грозний шаҳрида бўлиб ўтган тантанали маросимда давлат раҳбарининг ушбу фармонини Россия Миллий гвардияси (Росгвардия) бош қўмондони Виктор Золотов шахсан ижро этди.
Энг олий унвон ва махсус кучлар рамзи
Маросим давомида Виктор Золотов Чеченистон раҳбарига армия генерали погонлари ҳамда махсус бўлинмалар фахри саналган қизил беретни тақдим этди:
Армия генерали: Бу Россия Қуролли кучлари тизимида (Маршалдан кейинги) энг олий офицерлик даражаси ҳисобланади.
Қизил берет топширилиши: Росгвардия раҳбари ўз нутқида ушбу бош кийим махсус кучлар анъаналарида ниҳоятда муҳим ўрин тутишини таъкидлади.
«Махсус кучлар бўлинмалари ва умуман Миллий гвардия қўшинларини ривожлантиришдаги хизматлари учун миннатдорчилик сифатида армия генерали Қодировга ҳуқуқ-тартибот қўшинларининг ушбу энг муҳим рамзини топшириш тўғрисида қарор қабул қилинди», — дея таъкидлади Виктор Золотов.
Изоҳлар 0
…