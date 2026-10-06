Олимлар 315 минг йил аввал яшаган Homo sapiens вакилининг юз қиёфасини тиклади

·1·Дунё
Олимлар 315 минг йил аввал яшаган Homo sapiens вакилининг юз қиёфасини тиклади

Олимлар Марокашдаги Жебел Ирхуд ҳудудидан топилган, тахминан 315 минг йил аввал яшаган Homo sapiens вакилининг юз қиёфасини рақамли усулда тиклади.

Тадқиқот натижалари 2026 йил сентябрь ойида Heritage журналида эълон қилинди. Мутахассислар тиклаш жараёнида Жебел Ирхуддан топилган бош суяги, жағ ва тиш қолдиқларидан фойдаланган.

Олимлар сақланиб қолган суяк қисмларини 3D моделга бирлаштириб, замонавий инсоннинг анатомик модели асосида юз тузилишини тиклаган. Бунда мушаклар, юмшоқ тўқималар ва тери қатламлари ҳам ҳисобга олинган.

Тадқиқот доирасида юз қиёфасининг икки хил кўриниши тайёрланган. Улардан бири анатомик хусусиятларни яхшироқ кўрсатиш учун соч ва соқолсиз, кулранг тасвирда яратилган. Иккинчи вариантда эса тери ранги, соч ва соқол каби бадиий элементлар қўшилган.

Мутахассислар ушбу тасвирни 315 минг йил аввал яшаган инсоннинг аниқ қиёфаси деб қабул қилмаслик кераклигини таъкидламоқда. Чунки соч, соқол, тери ранги ва айрим ташқи белгиларни аниқлаш учун қазилма қолдиқларида етарли далиллар мавжуд эмас.

Qadimgi odam qiyofasining turli rakurslardagi raqamli rekonstruksiyasi.

Жебел Ирхуддан топилган қолдиқлар Homo sapiens турининг энг қадимги маълум вакилларига тегишли ҳисобланади. Уларнинг ёши 2017 йилда ўтказилган тадқиқотлар натижасида тахминан 315 минг йил деб баҳоланган.

Янги реконструкция олимларга илк Homo sapiens вакилларининг ташқи кўриниши қандай бўлганини яхшироқ тасаввур қилиш имконини беради.

Жебел ИрхудHomo sapiensHeritage журналцифрли реконструкция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди 400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди 16 июн 09:25Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршиладиЧеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршиладиБугун 00:50Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бугун 00:44Ганада одамларни балиқ, самолёт ва ҳатто мева шаклидаги тобутларда дафн қилишадиГанада одамларни балиқ, самолёт ва ҳатто мева шаклидаги тобутларда дафн қилишадиБугун 00:27Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Кеча 21:37Сунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб бердиСунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб бердиКеча 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота