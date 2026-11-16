Оддий ҳуснбузарни сиққан қиз шифохонада операцияга тушди

1 дақиқа ўқиш24
Оддий ҳуснбузарни сиққан қиз шифохонада операцияга тушди

Россиянинг Архангельск вилоятидаги Котлас шаҳрида яшовчи 28 ёшли қиз кичик ҳуснбузарни сиқиши оқибатида жиддий тиббий муаммога дуч келди. Оддий тери муаммоси билан бошланган ҳолат унинг жарроҳлик амалиётини бошдан кечиришига сабаб бўлган.

Маълум қилинишича, Алина исмли қиз пешонасида пайдо бўлган ҳуснбузарни мустақил равишда сиқиб ташлаган. Бироқ эртаси куни унинг пешонасида шиш пайдо бўлган. Бир неча кун ичида эса аҳволи оғирлашиб, шиш юзининг бошқа қисмларига ҳам тарқалган.

Шундан сўнг у шифокорларга мурожаат қилган. Тиббий текширувлар натижасида пешонасида йиринг тўплангани аниқланган. Мутахассислар жарроҳлик амалиёти орқали йирингни чиқариб, унга антибиотиклар буюришган. Қиз шифохонага ётқизилган.

Бу ҳақда Россиянинг Shot Telegram каналига таяниб, маҳаллий ОАВ хабар берди.

Нега ҳуснбузарни сиқиш хавфли?

Мутахассислар ҳуснбузарни қўл билан сиқиш терига зарар етказиши ва бактерияларнинг чуқурроқ қатламларга киришига шароит яратишини таъкидлайди. Бу эса яллиғланиш ва инфекция ривожланишига олиб келиши мумкин.

Шу сабабли мутахассислар ҳуснбузарларни мустақил равишда сиқмаслик, юз терисига тегишдан олдин қўлларни яхшилаб ювиш ва яллиғланиш кучайганда шифокорга мурожаат қилишни тавсия этади.

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, арзимасдек кўринган тери муаммосига нотўғри муносабатда бўлиш ҳам жиддий асоратларни келтириб чиқариши мумкин.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари