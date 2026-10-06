Москва вилоятида дрон «Игла» ёрдамида уриб туширилди (видео)

·0·Дунё
Москва вилоятида дрон «Игла» ёрдамида уриб туширилди (видео)

Москва вилоятида нефть инфратузилмаси объектига яқинлашган дронни Россия ҳаво мудофааси ҳарбийлари 9К38 «Игла» зенит-ракета мажмуаси ёрдамида уриб туширгани акс этган видео тарқалди.

Кадрларда ҳарбий хизматчи портатив зенит-ракета мажмуаси орқали паст баландликда учиб келаётган дронни нишонга олаётгани ва унга қарши ракета учиргани кўринади. Россия манбаларида дрон Украинага тегишли экани ва нефть инфратузилмаси объектига яқинлашгани таъкидланган. Бироқ бу маълумотларнинг айрим тафсилотлари мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.

5 октябрь куни Москва мэри Сергей Собянин Россия ҳаво мудофааси Москва томон учиб келаётган 9 та дронни йўқ қилганини маълум қилди. Унинг айтишича, дронлар қолдиқлари тушган жойларда фавқулодда хизматлар мутахассислари ишлаган.

Шу куни Собянин 1 сентябрдан 5 октябргача Москва вилояти томон қарийб 10 мингта дрон учганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, уларнинг аксарияти Москвадан узоқдаги ҳудудларда нейтраллаштирилган, 862 таси эса пойтахтга яқинлашганда йўқ қилинган.

9К38 «Игла»Сергей СобянинМосква вилоятинефть инфратузилмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди30 июн 23:39Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиМосква яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолди18 июн 12:51Москва вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилотиМосква вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилоти28 июл 10:00Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди10 сентябр 10:42Россиянинг тўрт ҳудудига дронлар ҳужуми: қурбон борРоссиянинг тўрт ҳудудига дронлар ҳужуми: қурбон бор6 август 09:25Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотиладиПольша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади28 июл 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота