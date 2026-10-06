Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?

·6·Дунё
Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қуёш сиртида M1.0 даражасидаги кучли чақнаш юз берди, бу сўнгги бир ой ичидаги энг сезиларли қуёш ҳодисаларидан биридир.
  • Бундай чақнашлар Ерда қисқа тўлқинли радиоалоқа тизимларида вақтинчалик узилишлар ва қутб ҳудудларида кучсиз радиацион бўронларни келтириб чиқариши мумкин.

Қуёш сиртида навбатдаги кучли динамик фаоллик кузатилди. Космик тадқиқотлар институти (ИКИ) ва Қуёш астрономияси лабораторияси мутахассислари юлдузимизда кучли чақнаш (портлаш) содир бўлганини расман қайд этди.

Астрономик кузатувларга кўра, чақнаш 5 октябрь оқшомида, Тошкент вақти билан тунги соатларда рўй берган бўлиб, унга кучли фаоллик ҳисобланган М1.0 даражаси берилди. Мазкур кўрсаткич сўнгги бир ой давомидаги энг сезиларли қуёш ҳодисаларидан бирига айланди.

M1.0 тоифаси нимани англатади?

Қуёш чақнашлари ажралиб чиқадиган рентген нурланиши қувватига қараб А, B, C, M ва X каби бешта асосий синфга ажратилади:

  • M синфи кўлами: «М» тоифасидаги портлашлар максимал «Х» синфидан кейинги ўринда турувчи қудратли ҳодисалар бўлиб, улар «кучли чақнашлар» гуруҳига киради;

  • Космик таъсир: Бундай даражадаги чақнашлар Ерда қисқа тўлқинли радиоалоқа тизимларида вақтинчалик узилишлар келтириб чиқариши ҳамда қутб ҳудудларида кучсиз радиацион бўронларни пайдо қилиши мумкин;

  • Жорий вазият: Олимларнинг таъкидлашича, ушбу портлашдан сўнг Қуёш сиртидаги фаоллик бироз босиқ ҳолатга қайтган ва ҳозирча янги жиддий портлашлар кузатилмаяпти.

Ерда кучли магнит бўрони кутиляптими?

Қуёшда чақнаш юз берганда энг асосий хавотир — плазма булутларининг (коронал массанинг) Ер томон ҳаракатланиши ва геомагнит майдонни чайқатиши билан боғлиқ бўлади:

  • Олимлар хулосаси: Портлашнинг эпицентри ва йўналиши геомагнит соҳага қанчалик тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши яқин соатлардаги радиолокацион маълумотлар асосида аниқлаштирилади;

  • Эҳтимолий таъсирлар: Агар плазма оқими Ернинг магнит майдонига урилса, кучсиз ёки ўртача даражадаги магнит бўронлари кузатилиши мумкин.

Саломатликни қандай асраш керак? Мутахассислар тавсияси

Геомагнит тебранишлар айниқса юрак-қон томир касалликлари бор, қон босими беқарор ҳамда об-ҳавога сезгир (метеосезувчан) инсонларга таъсир кўрсатиши мумкин:

  • Кун тартиби: Мутахассислар бундай кунларда уйқу меъёрига амал қилишни, ортиқча асабийлашиш ва жисмоний зўриқишлардан тийилишни маслаҳат беради;

  • Сув ва овқатланиш: Кун давомида кўпроқ тоза сув ичиш, ёғли, ўткир таомлар ҳамда қаҳва ва энергетик ичимликлар истеъмолини чеклаш тавсия этилади;

  • Зарур дори-дармонлар: Сурункали қон босими бор шахслар шифокор белгилаган препаратларни ўз вақтида қабул қилиб юришлари мақсадга мувофиқдир.

Қуёш чақнашиМагнит бўрониКосмик тадқиқотлар институтиГеомагнит фаоллик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин 1 июл 10:14Ерда кучли магнит бўрони бошландиЕрда кучли магнит бўрони бошланди6 июн 06:51Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкинБугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин4 июн 13:59Ер юзида иккинчи магнит бўрони якунландиЕр юзида иккинчи магнит бўрони якунландиБугун 02:00Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди3 август 01:25Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайдиЕр юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди29 июл 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота