Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қуёш сиртида M1.0 даражасидаги кучли чақнаш юз берди, бу сўнгги бир ой ичидаги энг сезиларли қуёш ҳодисаларидан биридир.
- Бундай чақнашлар Ерда қисқа тўлқинли радиоалоқа тизимларида вақтинчалик узилишлар ва қутб ҳудудларида кучсиз радиацион бўронларни келтириб чиқариши мумкин.
Қуёш сиртида навбатдаги кучли динамик фаоллик кузатилди. Космик тадқиқотлар институти (ИКИ) ва Қуёш астрономияси лабораторияси мутахассислари юлдузимизда кучли чақнаш (портлаш) содир бўлганини расман қайд этди.
Астрономик кузатувларга кўра, чақнаш 5 октябрь оқшомида, Тошкент вақти билан тунги соатларда рўй берган бўлиб, унга кучли фаоллик ҳисобланган М1.0 даражаси берилди. Мазкур кўрсаткич сўнгги бир ой давомидаги энг сезиларли қуёш ҳодисаларидан бирига айланди.
M1.0 тоифаси нимани англатади?
Қуёш чақнашлари ажралиб чиқадиган рентген нурланиши қувватига қараб А, B, C, M ва X каби бешта асосий синфга ажратилади:
M синфи кўлами: «М» тоифасидаги портлашлар максимал «Х» синфидан кейинги ўринда турувчи қудратли ҳодисалар бўлиб, улар «кучли чақнашлар» гуруҳига киради;
Космик таъсир: Бундай даражадаги чақнашлар Ерда қисқа тўлқинли радиоалоқа тизимларида вақтинчалик узилишлар келтириб чиқариши ҳамда қутб ҳудудларида кучсиз радиацион бўронларни пайдо қилиши мумкин;
Жорий вазият: Олимларнинг таъкидлашича, ушбу портлашдан сўнг Қуёш сиртидаги фаоллик бироз босиқ ҳолатга қайтган ва ҳозирча янги жиддий портлашлар кузатилмаяпти.
Ерда кучли магнит бўрони кутиляптими?
Қуёшда чақнаш юз берганда энг асосий хавотир — плазма булутларининг (коронал массанинг) Ер томон ҳаракатланиши ва геомагнит майдонни чайқатиши билан боғлиқ бўлади:
Олимлар хулосаси: Портлашнинг эпицентри ва йўналиши геомагнит соҳага қанчалик тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши яқин соатлардаги радиолокацион маълумотлар асосида аниқлаштирилади;
Эҳтимолий таъсирлар: Агар плазма оқими Ернинг магнит майдонига урилса, кучсиз ёки ўртача даражадаги магнит бўронлари кузатилиши мумкин.
Саломатликни қандай асраш керак? Мутахассислар тавсияси
Геомагнит тебранишлар айниқса юрак-қон томир касалликлари бор, қон босими беқарор ҳамда об-ҳавога сезгир (метеосезувчан) инсонларга таъсир кўрсатиши мумкин:
Кун тартиби: Мутахассислар бундай кунларда уйқу меъёрига амал қилишни, ортиқча асабийлашиш ва жисмоний зўриқишлардан тийилишни маслаҳат беради;
Сув ва овқатланиш: Кун давомида кўпроқ тоза сув ичиш, ёғли, ўткир таомлар ҳамда қаҳва ва энергетик ичимликлар истеъмолини чеклаш тавсия этилади;
Зарур дори-дармонлар: Сурункали қон босими бор шахслар шифокор белгилаган препаратларни ўз вақтида қабул қилиб юришлари мақсадга мувофиқдир.
Изоҳлар 0
…