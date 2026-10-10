Бугун кеч соат 20:00 дан кейин кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, Тошкент вақти билан соат 20:00 дан кейин сайёрамиз магнитосферасида кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда.
- Бу ҳодиса Қуёш юзасидаги учта йирик плазма булутининг Ер орбитаси томон ҳаракатланиши оқибатида юзага келади.
- Энг хавфли плазма оқими 9–11 октябр кунлари энг юқори чўққига чиқади ва бу алоқа, навигация тизимлари ҳамда метеосезгир инсонлар саломатлигига таъсир қилиши мумкин.
Ер юзи навбатдаги кучли фазовий синов қаршисида турибди. Россия Фанлар академиясининг Қуёш астрономияси лабораторияси (XRAS) мутахассислари томонидан тақдим этилган синоптик моделлар ва сўнгги ҳисоб-китобларга кўра, бугун, Тошкент вақти билан соат 20:00 дан кейин сайёрамиз магнитосферасида сезиларли даражадаги геомагнит беқарорлик ва магнит бўронлари бошланиши прогноз қилинмоқда.
Олимларнинг маълум қилишича, Қуёш юзасидаги фаол чақнашлар натижасида ажралиб чиққан учта йирик плазма булути тўғридан-тўғри Ер орбитаси томон катта тезликда ҳаракатланмоқда.
Плазма оқими ва графиклардаги хавф: Мониторинг нимани кўрсатмоқда?
Қуёш шамолининг тарқалиш модели (SWPC Enlil WSA) акс этган радар тасвирлари сайёрамиз магнитосферасига бериладиган зарба кўламини яққол намоён этмоқда:
Кетма-кет учта тўлқин: Қуёшдан чиққан плазма оқимлари фазо бўйлаб спиралсимон кўринишда тарқалиб, уларнинг энг зич қисми айнан Ернинг магнит қалқони билан тўқнашиш арафасида турибди;
Энг хавфли тўлқин: Олимлар таҳлилига кўра, яқинлашаётган учта булутнинг камида биттаси ўта юқори зичликка эга бўлиб, атмосферага етиб келгач кучли геомагнит тебранишларини (бўронни) қўзғатади;
Фаолликнинг чўққиси: Графиклардаги плазма зичлиги кўрсаткичлари 9–11 октябрь кунлари юқори чўққига чиқиб, кейинги кунларда ҳам беқарор тўлқинланишлар сақланиб қолишини кўрсатмоқда.
Магнит бўронининг эҳтимолий таъсири ва тавсиялар
Бу каби фазовий ҳодисалар ҳам техник инфратузилмага, ҳам инсон организмига ўз таъсирини ўтказиши мумкин:
Алоқа ва навигация: Кучли геомагнит бўронлар даврида қисқа тўлқинли радиоалоқаларда узилишлар, сунъий йўлдош тизимлари ҳамда GPS навигация қурилмаларида хатоликлар кузатилиши эҳтимоли бор;
Метеосезгир инсонлар саломатлиги: Қон босими ўзгарувчан, юрак-қон томир хасталиклари бор фуқаролар, кексалар ҳамда сурункали касаллиги мавжуд бўлган шахсларда бош оғриғи, ланжлик, беҳоллик ва қон босимининг кўтарилиши ёки тушиб кетиши кузатилиши мумкин;
Мутахассислар маслаҳати: Бундай кунларда жисмоний зўриқишларни камайтириш, кўпроқ суюқлик (тоза сув) ичиш, ёғли ва оғир таомлардан тийилиш ҳамда уйқу меъёрига қатъий амал қилиш тавсия этилади.
Сайёрамиз яқинидаги радиацион муҳит ва геомагнит кучланиш даражаси халқаро обсерваториялар томонидан узлуксиз равишда кузатиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…