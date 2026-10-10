Бугун кеч соат 20:00 дан кейин кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда (видео)

·50·Дунё
Бугун кеч соат 20:00 дан кейин кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, Тошкент вақти билан соат 20:00 дан кейин сайёрамиз магнитосферасида кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда.
  • Бу ҳодиса Қуёш юзасидаги учта йирик плазма булутининг Ер орбитаси томон ҳаракатланиши оқибатида юзага келади.
  • Энг хавфли плазма оқими 9–11 октябр кунлари энг юқори чўққига чиқади ва бу алоқа, навигация тизимлари ҳамда метеосезгир инсонлар саломатлигига таъсир қилиши мумкин.

Ер юзи навбатдаги кучли фазовий синов қаршисида турибди. Россия Фанлар академиясининг Қуёш астрономияси лабораторияси (XRAS) мутахассислари томонидан тақдим этилган синоптик моделлар ва сўнгги ҳисоб-китобларга кўра, бугун, Тошкент вақти билан соат 20:00 дан кейин сайёрамиз магнитосферасида сезиларли даражадаги геомагнит беқарорлик ва магнит бўронлари бошланиши прогноз қилинмоқда.

Олимларнинг маълум қилишича, Қуёш юзасидаги фаол чақнашлар натижасида ажралиб чиққан учта йирик плазма булути тўғридан-тўғри Ер орбитаси томон катта тезликда ҳаракатланмоқда.

Плазма оқими ва графиклардаги хавф: Мониторинг нимани кўрсатмоқда?

Қуёш шамолининг тарқалиш модели (SWPC Enlil WSA) акс этган радар тасвирлари сайёрамиз магнитосферасига бериладиган зарба кўламини яққол намоён этмоқда:

  • Кетма-кет учта тўлқин: Қуёшдан чиққан плазма оқимлари фазо бўйлаб спиралсимон кўринишда тарқалиб, уларнинг энг зич қисми айнан Ернинг магнит қалқони билан тўқнашиш арафасида турибди;

  • Энг хавфли тўлқин: Олимлар таҳлилига кўра, яқинлашаётган учта булутнинг камида биттаси ўта юқори зичликка эга бўлиб, атмосферага етиб келгач кучли геомагнит тебранишларини (бўронни) қўзғатади;

  • Фаолликнинг чўққиси: Графиклардаги плазма зичлиги кўрсаткичлари 9–11 октябрь кунлари юқори чўққига чиқиб, кейинги кунларда ҳам беқарор тўлқинланишлар сақланиб қолишини кўрсатмоқда.

Магнит бўронининг эҳтимолий таъсири ва тавсиялар

Бу каби фазовий ҳодисалар ҳам техник инфратузилмага, ҳам инсон организмига ўз таъсирини ўтказиши мумкин:

  • Алоқа ва навигация: Кучли геомагнит бўронлар даврида қисқа тўлқинли радиоалоқаларда узилишлар, сунъий йўлдош тизимлари ҳамда GPS навигация қурилмаларида хатоликлар кузатилиши эҳтимоли бор;

  • Метеосезгир инсонлар саломатлиги: Қон босими ўзгарувчан, юрак-қон томир хасталиклари бор фуқаролар, кексалар ҳамда сурункали касаллиги мавжуд бўлган шахсларда бош оғриғи, ланжлик, беҳоллик ва қон босимининг кўтарилиши ёки тушиб кетиши кузатилиши мумкин;

  • Мутахассислар маслаҳати: Бундай кунларда жисмоний зўриқишларни камайтириш, кўпроқ суюқлик (тоза сув) ичиш, ёғли ва оғир таомлардан тийилиш ҳамда уйқу меъёрига қатъий амал қилиш тавсия этилади.

Сайёрамиз яқинидаги радиацион муҳит ва геомагнит кучланиш даражаси халқаро обсерваториялар томонидан узлуксиз равишда кузатиб борилмоқда.

Қуёш астрономияси лабораторияси (XRAS)геомагнит беқарорликМагнит бўрониSWPC Enlil WSA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?6 октябр 08:36Ер юзида иккинчи магнит бўрони якунландиЕр юзида иккинчи магнит бўрони якунланди6 октябр 02:00Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди3 август 01:25Ер юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайдиЕр юзида бир ҳафта давомида магнит бўронлари кузатилмайди29 июл 01:23Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқда1 июл 12:53Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиГеомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди29 июн 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди