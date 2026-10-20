Бугун Ўзбекистонда кучли магнит бўрони кузатилади — ундан ҳимояланиш йўллари

·0·Саломатлик
Бугун Ўзбекистонда кучли магнит бўрони кузатилади — ундан ҳимояланиш йўллари

Бугун, сешанба куни Ўзбекистон ҳудудида сезиларли даражадаги геомагнит фаоллик кузатилиши прогноз қилинмоқда. Мутахассислар ва синоптикларнинг маълумотларига кўра, ер магнитосферасидаги беқарорлик сабабли фаоллик даражаси 5 баллгача кўтарилади.

Мазкур табиат ҳодисаси сутканинг ҳам тунги, ҳам кундузги вақтларида давом этиши эҳтимоли мавжуд бўлиб, айниқса сурункали хасталиги бор ҳамда об-ҳаво ўзгаришларига таъсирчан фуқароларга ноқулайлик туғдириши мумкин.

Нега магнит бўрони вақтида бош оғрийди?

Геомагнит майдондаги тебранишлар инсон организмига, хусусан, асаб ва қон-томир тизимига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши илмий асосланган:

  • Қон томирлари реакцияси: Магнит бўрони пайтида майда қон томирларининг торайиши ёки кенгайиши натижасида қон айланиши бироз сустлашади ва бош мияга кислород етказиб бериш камаяди;

  • Асаб тизими таъсирчанлиги: Геомагнит силсилалар вегетатив асаб тизими фаолиятига таъсир қилиб, кучли бош оғриғи, уйқучанлик, лоҳаслик ва кайфият ўзгаришларини келтириб чиқариши мумкин;

  • Қон босими ўйнаши: Юрак-қон томир хасталикларига мойил инсонларда артериал босимнинг беқарорлашуви, юрак уриши тезлашиши ҳолатлари кузатилади.

Саломатликни асраш бўйича муҳим тавсиялар

Шифокорлар кучли 5 баллик геомагнит бўрон салбий оқибатларини юмшатиш учун қуйидаги оддий қоидаларга риоя қилишни маслаҳат беради:

  • Сув балансини сақланг: Кун давомида етарли миқдорда тоза сув ичиш қоннинг қуюқлашиб кетишининг олдини олади;

  • Оғир овқатлардан сақланинг: Ёғли, шўр, оғир ҳазм бўлувчи таомлар ҳамда қаҳва, энергетик ва спиртли ичимликлар истеъмолини чекланг;

  • Жисмоний зўриқишларни камайтиринг: Кун давомида оғир жисмоний меҳнатдан қочиб, кўпроқ очиқ ҳавода сайр қилишга ва хотиржам дам олишга вақт ажратинг;

  • Дори-дармонларни ёнингизда сақланг: Сурункали юрак ва қон босими касалликларига эга бўлган кишилар шифокор тавсия этган дори воситаларини ўз вақтида қабул қилишлари лозим.

геомагнит фаолликЎзбекистонсуронкали юракқон-томир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?6 октябр 08:36Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар13 сентябр 13:52Тана берган 7 сигнал: Танангиз нимани билдирмоқчи?Тана берган 7 сигнал: Танангиз нимани билдирмоқчи?2 август 17:45Минг дардга давоми ёки хавфли заҳар? Шамоллашда исириқ тутатишнинг яширин хавфлари...Минг дардга давоми ёки хавфли заҳар? Шамоллашда исириқ тутатишнинг яширин хавфлари...18 октябр 09:01Аёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлдиАёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлди25 июл 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди