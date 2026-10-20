Бугун Ўзбекистонда кучли магнит бўрони кузатилади — ундан ҳимояланиш йўллари
Бугун, сешанба куни Ўзбекистон ҳудудида сезиларли даражадаги геомагнит фаоллик кузатилиши прогноз қилинмоқда. Мутахассислар ва синоптикларнинг маълумотларига кўра, ер магнитосферасидаги беқарорлик сабабли фаоллик даражаси 5 баллгача кўтарилади.
Мазкур табиат ҳодисаси сутканинг ҳам тунги, ҳам кундузги вақтларида давом этиши эҳтимоли мавжуд бўлиб, айниқса сурункали хасталиги бор ҳамда об-ҳаво ўзгаришларига таъсирчан фуқароларга ноқулайлик туғдириши мумкин.
Нега магнит бўрони вақтида бош оғрийди?
Геомагнит майдондаги тебранишлар инсон организмига, хусусан, асаб ва қон-томир тизимига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши илмий асосланган:
Қон томирлари реакцияси: Магнит бўрони пайтида майда қон томирларининг торайиши ёки кенгайиши натижасида қон айланиши бироз сустлашади ва бош мияга кислород етказиб бериш камаяди;
Асаб тизими таъсирчанлиги: Геомагнит силсилалар вегетатив асаб тизими фаолиятига таъсир қилиб, кучли бош оғриғи, уйқучанлик, лоҳаслик ва кайфият ўзгаришларини келтириб чиқариши мумкин;
Қон босими ўйнаши: Юрак-қон томир хасталикларига мойил инсонларда артериал босимнинг беқарорлашуви, юрак уриши тезлашиши ҳолатлари кузатилади.
Саломатликни асраш бўйича муҳим тавсиялар
Шифокорлар кучли 5 баллик геомагнит бўрон салбий оқибатларини юмшатиш учун қуйидаги оддий қоидаларга риоя қилишни маслаҳат беради:
Сув балансини сақланг: Кун давомида етарли миқдорда тоза сув ичиш қоннинг қуюқлашиб кетишининг олдини олади;
Оғир овқатлардан сақланинг: Ёғли, шўр, оғир ҳазм бўлувчи таомлар ҳамда қаҳва, энергетик ва спиртли ичимликлар истеъмолини чекланг;
Жисмоний зўриқишларни камайтиринг: Кун давомида оғир жисмоний меҳнатдан қочиб, кўпроқ очиқ ҳавода сайр қилишга ва хотиржам дам олишга вақт ажратинг;
Дори-дармонларни ёнингизда сақланг: Сурункали юрак ва қон босими касалликларига эга бўлган кишилар шифокор тавсия этган дори воситаларини ўз вақтида қабул қилишлари лозим.
Изоҳлар 0
…