Лазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этди

·70·Дунё
Лазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ ҳарбий разведкаси Хитой халқ озодлик армияси коинотда сунъий йўлдошларга қарши қўлланилиши мумкин бўлган янги йўналтирилган энергия тизимини ишлаб чиққанини аниқлади.
  • Мазкур технология ўн йиллик якунига қадар Ер орбитасидаги аппаратларни вақтинча ишдан чиқариш ёки бутунлай йўқ қилиш орқали АҚШ учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

АҚШ ҳарбий разведкаси Хитой халқ озодлик армияси (ХХОА) ихтиёрида коинотда жойлаштириладиган истиқболли йўналтирилган энергия тизими пайдо бўлганини қайд этди.

Пентагон таҳлилчиларининг баҳолашича, ушбу ишланма мазкур ўн йилликнинг якунига бориб Ер атрофи орбитасидаги сунъий йўлдошлар тизими учун жиддий ва тўғридан-тўғри хавф туғдира олади. АҚШ Мудофаа вазирлиги Разведка бошқармаси (DIA) ҳисоботи тафсилотларини ҳарбий мавзуларга ихтисослашган The War Zone (TWZ) портали маълум қилди.

Янги тизим қандай ишлайди: Вақтинчалик кўр қилиш ва бутунлай ишдан чиқариш

АҚШ ҳарбий мутахассислари Пекиннинг коинотдаги янги қуроли рақиб аппаратларига қарши кенг қамровли таъсир кўрсатиш имкониятига эга эканини аниқлади:

  • Таъсир кўрсатиш кўлами: Мазкур тизим сунъий йўлдошлар фаолиятига тўсқинлик қилиш, уларнинг оптик ва электрон хусусиятларини ёмонлаштириш ёки орбитал аппаратларни бутунлай ишдан чиқаришга қодир;

  • ХХОА учун энг маъқул восита: Разведка ҳисоботида таъкидланишича, Хитой ҳарбийлари йўналтирилган энергия қуролларини коинотдаги нишонларга зарба беришнинг энг мақбул усули сифатида кўрмоқда. Чунки у ҳам вақтинчалик (сенсорларни кўр қилиш), ҳам тиклаб бўлмас (аппаратни бутунлай йўқ қилиш) даражада зарба бериш имконини тақдим этади;

  • Орбитал ахлатсиз жанг: Классик ракеталардан фарқли ўлароқ, бу турдаги нурли қуроллар коинотда парчалар ва хавфли орбитал чиқиндилар қолдирмайди, бу эса зарба манбасини аниқлашни мураккаблаштиради.

Сир тутилаётган технология: Пекин орбитада айнан нимани синамоқда?

Ҳисоботнинг очиқ қисмида ушбу тизим айнан қандай технологик асосда ишлаши ҳақида батафсил маълумот берилмаган:

  • Эҳтимолий технологиялар: Ҳарбий экспертлар гап коинотда жойлаштирилувчи жанговар лазерлар, юқори қувватли микротўлқинли қурилмалар (HPM), заррачалар дастаси генераторлари ёки ушбу технологияларнинг гибрид комбинацияси ҳақида бораётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда;

  • Коинот учун кураш: Хитойнинг бундай фаоллиги коинотдаги янги қуролланиш пойгасини тезлаштирмоқда. Алоқа, GPS навигацияси ва ракета ҳужумидан эрта огоҳлантириш тизимларида коинотдаги сунъий йўлдошларига кучли қарам бўлган Пентагон учун бу ўта нозик ва жиддий таҳдид ҳисобланади.

ХХОАПентагонКоинот қуроллариDIA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нур тезлигидаги зарба: АҚШ дронлар тўдасига қарши лазер ва микротўлқинли қалқон қурмоқдаНур тезлигидаги зарба: АҚШ дронлар тўдасига қарши лазер ва микротўлқинли қалқон қурмоқда6 октябр 08:50КХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилдиКХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилди6 август 09:18Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?15 сентябр 13:23«Юлдузлар жанги» хавфи: Россия БМТни АҚШнинг орбитал қуролларига қарши бирлашишга чақирди«Юлдузлар жанги» хавфи: Россия БМТни АҚШнинг орбитал қуролларига қарши бирлашишга чақирди16 сентябр 07:03Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда7 июл 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди