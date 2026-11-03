Лазерми ёки микротўлқинли қурол? АҚШ разведкаси Хитойнинг орбитал режаларини фош этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ ҳарбий разведкаси Хитой халқ озодлик армияси коинотда сунъий йўлдошларга қарши қўлланилиши мумкин бўлган янги йўналтирилган энергия тизимини ишлаб чиққанини аниқлади.
- Мазкур технология ўн йиллик якунига қадар Ер орбитасидаги аппаратларни вақтинча ишдан чиқариш ёки бутунлай йўқ қилиш орқали АҚШ учун жиддий хавф туғдириши мумкин.
АҚШ ҳарбий разведкаси Хитой халқ озодлик армияси (ХХОА) ихтиёрида коинотда жойлаштириладиган истиқболли йўналтирилган энергия тизими пайдо бўлганини қайд этди.
Пентагон таҳлилчиларининг баҳолашича, ушбу ишланма мазкур ўн йилликнинг якунига бориб Ер атрофи орбитасидаги сунъий йўлдошлар тизими учун жиддий ва тўғридан-тўғри хавф туғдира олади. АҚШ Мудофаа вазирлиги Разведка бошқармаси (DIA) ҳисоботи тафсилотларини ҳарбий мавзуларга ихтисослашган The War Zone (TWZ) портали маълум қилди.
Янги тизим қандай ишлайди: Вақтинчалик кўр қилиш ва бутунлай ишдан чиқариш
АҚШ ҳарбий мутахассислари Пекиннинг коинотдаги янги қуроли рақиб аппаратларига қарши кенг қамровли таъсир кўрсатиш имкониятига эга эканини аниқлади:
Таъсир кўрсатиш кўлами: Мазкур тизим сунъий йўлдошлар фаолиятига тўсқинлик қилиш, уларнинг оптик ва электрон хусусиятларини ёмонлаштириш ёки орбитал аппаратларни бутунлай ишдан чиқаришга қодир;
ХХОА учун энг маъқул восита: Разведка ҳисоботида таъкидланишича, Хитой ҳарбийлари йўналтирилган энергия қуролларини коинотдаги нишонларга зарба беришнинг энг мақбул усули сифатида кўрмоқда. Чунки у ҳам вақтинчалик (сенсорларни кўр қилиш), ҳам тиклаб бўлмас (аппаратни бутунлай йўқ қилиш) даражада зарба бериш имконини тақдим этади;
Орбитал ахлатсиз жанг: Классик ракеталардан фарқли ўлароқ, бу турдаги нурли қуроллар коинотда парчалар ва хавфли орбитал чиқиндилар қолдирмайди, бу эса зарба манбасини аниқлашни мураккаблаштиради.
Сир тутилаётган технология: Пекин орбитада айнан нимани синамоқда?
Ҳисоботнинг очиқ қисмида ушбу тизим айнан қандай технологик асосда ишлаши ҳақида батафсил маълумот берилмаган:
Эҳтимолий технологиялар: Ҳарбий экспертлар гап коинотда жойлаштирилувчи жанговар лазерлар, юқори қувватли микротўлқинли қурилмалар (HPM), заррачалар дастаси генераторлари ёки ушбу технологияларнинг гибрид комбинацияси ҳақида бораётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда;
Коинот учун кураш: Хитойнинг бундай фаоллиги коинотдаги янги қуролланиш пойгасини тезлаштирмоқда. Алоқа, GPS навигацияси ва ракета ҳужумидан эрта огоҳлантириш тизимларида коинотдаги сунъий йўлдошларига кучли қарам бўлган Пентагон учун бу ўта нозик ва жиддий таҳдид ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…