Россия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунлади

·0·Дунё
Россия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунлади

Россия Украина билан чегара яқинида энг янги турдаги реактив учувчисиз учиш аппаратларини (дронлар) учиришга мўлжалланган йирик ҳарбий база барпо этмоқда. Reuters агентлиги томонидан ўрганилган сунъий йўлдош тасвирларига кўра, Ростов вилоятида жойлашган ушбу улкан мажмуа қурилиши атиги олти ҳафта ичида деярли тўлиқ якунига етказилган.

Маълумотларга қараганда, 31 август куни мазкур жой бўш даладан иборат бўлган бўлса, бугунги кунга келиб у ерда умумий майдони қарийб 126 та футбол майдонига тенг бўлган инфратузилма қад ростлади.

Энг янги реактив дронлар: «Герань-4» ва «Герань-5»

Махсус разведка маълумотларини таҳлил қилувчи DroneSec хусусий компанияси асосчиси Майк Монник сунъий йўлдош фотосуратларини баҳолаб, қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратди:

  • Махсус учириш платформалари: Мажмуанинг ғарбий қисмида реактив дронлар учун мўлжалланган саккизта алоҳида учириш қурилмаси жойлаштирилган;

  • Янги авлод қурилмалари: База Россия арсеналидаги энг янги «Герань-4» ва «Герань-5» реактив дронларини бошқариш ва учиришга ихтисослаштирилган;

  • Улкан қувват: Эксперт хулосасига кўра, мазкур база тўлиқ ишга тушса, ундан бир куннинг ўзида 100 тагача реактив дронни нишонларга учириш имконияти яратилади.

Мажмуа «саноқли ҳафталар ичида» тўлиқ жанговар навбатчиликка топширилиши мумкинлиги қайд этилмоқда.

Нега айнан реактив дронлар?

Сўнгги бир неча ой давомида Россия Украина ҳудудидаги объектларга зарба беришда реактив дронлардан тобора фаол фойдалана бошлади:

  • Юқори тезлик ва масофа: Ушбу дронлар одатий парракли дронлардан фарқли ўлароқ, сезиларли даражада юқори парвоз тезлиги ва узоқ масофани босиб ўтиш қобилиятига эга;

  • ҲҲМ тизимлари учун мураккаб нишон: Реактив тезлик туфайли уларни ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари ва мобил оловли гуруҳлар ёрдамида аниқлаш ҳамда уриб тушириш анча қийин ҳисобланади.

Чегара яқинида бундай кенг кўламли янги базанинг тезкорлик билан барпо этилиши минтақадаги ҳарбий ҳаракатлар шиддати янада ошиши мумкинлигидан далолат беради.

Герань-4Герань-5Ростовская областьDroneSec
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди13 сентябр 12:06Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди19 сентябр 08:27Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди30 июн 23:39Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55Москва вилоятига оммавий дронлар ҳужуми: Нефть базаларида ёнғин чиқдиМосква вилоятига оммавий дронлар ҳужуми: Нефть базаларида ёнғин чиқди23 июл 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди