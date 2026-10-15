Россия Украина чегарасида улкан реактив дронлар базаси қурилишини деярли якунлади
Россия Украина билан чегара яқинида энг янги турдаги реактив учувчисиз учиш аппаратларини (дронлар) учиришга мўлжалланган йирик ҳарбий база барпо этмоқда. Reuters агентлиги томонидан ўрганилган сунъий йўлдош тасвирларига кўра, Ростов вилоятида жойлашган ушбу улкан мажмуа қурилиши атиги олти ҳафта ичида деярли тўлиқ якунига етказилган.
Маълумотларга қараганда, 31 август куни мазкур жой бўш даладан иборат бўлган бўлса, бугунги кунга келиб у ерда умумий майдони қарийб 126 та футбол майдонига тенг бўлган инфратузилма қад ростлади.
Энг янги реактив дронлар: «Герань-4» ва «Герань-5»
Махсус разведка маълумотларини таҳлил қилувчи DroneSec хусусий компанияси асосчиси Майк Монник сунъий йўлдош фотосуратларини баҳолаб, қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратди:
Махсус учириш платформалари: Мажмуанинг ғарбий қисмида реактив дронлар учун мўлжалланган саккизта алоҳида учириш қурилмаси жойлаштирилган;
Янги авлод қурилмалари: База Россия арсеналидаги энг янги «Герань-4» ва «Герань-5» реактив дронларини бошқариш ва учиришга ихтисослаштирилган;
Улкан қувват: Эксперт хулосасига кўра, мазкур база тўлиқ ишга тушса, ундан бир куннинг ўзида 100 тагача реактив дронни нишонларга учириш имконияти яратилади.
Мажмуа «саноқли ҳафталар ичида» тўлиқ жанговар навбатчиликка топширилиши мумкинлиги қайд этилмоқда.
Нега айнан реактив дронлар?
Сўнгги бир неча ой давомида Россия Украина ҳудудидаги объектларга зарба беришда реактив дронлардан тобора фаол фойдалана бошлади:
Юқори тезлик ва масофа: Ушбу дронлар одатий парракли дронлардан фарқли ўлароқ, сезиларли даражада юқори парвоз тезлиги ва узоқ масофани босиб ўтиш қобилиятига эга;
ҲҲМ тизимлари учун мураккаб нишон: Реактив тезлик туфайли уларни ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари ва мобил оловли гуруҳлар ёрдамида аниқлаш ҳамда уриб тушириш анча қийин ҳисобланади.
Чегара яқинида бундай кенг кўламли янги базанинг тезкорлик билан барпо этилиши минтақадаги ҳарбий ҳаракатлар шиддати янада ошиши мумкинлигидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…