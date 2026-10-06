Калифорнияда Рамазон ва Қурбон ҳайитлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилинди

·9·Дунё
Калифорнияда Рамазон ва Қурбон ҳайитлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Калифорнияда Ийд ал-Фитр ва Ийд ал-Адҳа байрамлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилинди, бу эса мусулмонларга ушбу кунларда меҳнат таътили олиш ва таълим муассасаларида дарсларни қолдириш ҳуқуқини беради.
  • Ушбу қарор 2024-йилги сайловлар олдидан мусулмон диаспорасининг қўллаб-қувватловини қозонишга қаратилган сиёсий ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.

АҚШнинг аҳоли сони ва иқтисодий қудрати бўйича энг йирик ҳудуди саналмиш Калифорния штатида тарихий воқеа юз берди. Штат губернатори, Демократик партия вакили Гэвин Ньюсом Ийд ал-Фитр (Рамазон ҳайити) ва Ийд ал-Адҳа (Қурбон ҳайити) байрамларини штат миқёсида расмий байрамлар қаторига киритиш тўғрисидаги қонунни имзолади.

The New York Post нашри берган маълумотларга кўра, ушбу қарор кучга кириши билан мусулмонлар муқаддас ҳайит кунларида расман меҳнат таътили олиш ҳамда мактаб ва олийгоҳларда дарсларни қолдириш ҳуқуқига эга бўлди.

Тарихий қарор ортидаги катта сиёсат: Сайловчилар овози учун кураш

Халқаро сиёсатшунослар, хусусан, америкашунос таҳлилчи Малек Дудаковнинг қайд этишича, ушбу қадам тасодифан қабул қилинмаган бўлиб, у яқинлашиб келаётган муҳим сайловлар олдидан мусулмон диаспораси хайрихоҳлигини қозонишга қаратилган жиддий сиёсий манёврдир:

  • 2024 йилги сабоқлар: Ўша сайловларда Демократик партия мусулмон давлатлардан келган муҳожирларнинг салмоқли қисмини қўлдан чиқарган эди. Ўшанда сайловчиларнинг қарийб 40 фоизи Яқин Шарқда тезкорлик билан тинчлик ўрнатишга ваъда берган Дональд Трампни қўллаб-овоз берганди;

  • Умидсизлик ва кайфият ўзгариши: Аммо Ғазо ва минтақадаги вазият юмшаш ўрнига янада кескинлашиб кетгани сабабли, ҳозирда америкалик мусулмонларнинг тахминан 90 фоизи Трамп сиёсатидан норози экани кузатилмоқда;

  • Ҳал қилувчи штатлар: Бутун мамлакат миқёсида мусулмонлар улуши Европа давлатларидаги каби юқори бўлмаса-да, Мичиган каби иккиланувчи (swing states) штатларда уларнинг овози президентлик ёки Конгресс сайловлари натижасини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. (Мисол учун, Мичигандаги Дирборн шаҳри АҚШда мусулмонлар кўпчиликни ташкил қилувчи илк йирик аҳоли пунктига айланган).

Республикачилар ғазаби ва маданий қарама-қаршилик

Ньюсомнинг ушбу ташаббуси сиёсий рақиблар — Республикачилар партияси томонидан кескин норозилик билан кутиб олинди:

  • «Исломлаштириш» айблови: Консерватив сиёсатчилар демократларни сиёсий дивиденд олиш илинжида Американи сунъий равишда «исломлаштириш»га уринишда очиқ айбламоқда;

  • Коалициянинг парчаланиши: Мутахассисларнинг фикрича, Трамп атрофида бирлашган турли миллат ва дин вакилларидан иборат коалиция амалда парчаланиб кетди. Айни пайтда АҚШдаги яҳудий аҳолисининг учдан икки қисми ҳам Эрон билан тўғридан-тўғри ҳарбий низога қарши чиқмоқда.

Маданий курашлардан диний ихтилофларгача

Демократлар айни дамда ўзларини кескинликни пасайтира оладиган ягона куч сифатида кўрсатишга интилиб, ҳатто Исроилга қурол етказиб беришни чеклаш ва санкциялар қўллаш каби баёнотлар билан аудиторияни жалб қилмоқда.

Бироқ экспертлар ушбу сиёсий ўйинлар натижасида Қўшма Штатлар ички сиёсати нафақат мафкуравий-маданий баҳслар, балки тобора чуқурлашиб бораётган мураккаб диний мунозаралар ва янги ихтилофлар гирдобига тотилаётганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, Калифорниядаги қарор АҚШда истиқомат қилувчи миллионлаб мусулмонлар учун ўз ҳуқуқларини давлат миқёсида ҳимоя қилишда тарихий прецедент бўлиб қолади.

Гэвин НьюсомКалифорнияИйд ал-ФитрИйд ал-Адҳа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!28 сентябр 20:00Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)24 сентябр 17:4825 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)31 июл 21:57Қирғизистонда 2026 йил Қурбон ҳайити санаси эълон қилинди!Қирғизистонда 2026 йил Қурбон ҳайити санаси эълон қилинди!28 апрел 17:08Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилиндиСаудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди18 май 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота