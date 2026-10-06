Эрдўғандан кескин баёнот: Коинот бир нечта қудратли давлатлар учун ҳарбий майдон эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған коинотни ҳарбийлаштириш ва уни бир нечта қудратли давлатлар монополиясига айлантириш ўта хавфли эканини таъкидлади.
- Унинг фикрича, фазовий тадқиқотлар инсониятнинг умумий мероси бўлиб қолиши ҳамда барча давлатлар, жумладан, ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам космик ресурслардан фойдаланишда тенг ҳуқуқлар таъминланиши шарт.
Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған коинотни ҳарбийлаштириш, уни геосиёсий рақобатнинг янги фронтига айлантириш ҳамда бир нечта қудратли давлатлар монополиясига топшириб қўйиш мутлақо нотўғри ва ўта хавфли эканини қатъий таъкидлади.
Анқарада сўзлаган нутқида Туркия етакчиси глобал космик кураш бўйича жаҳон ҳамжамиятига очиқ мурожаат қилиб, фазовий тадқиқотлар инсониятнинг умумий мероси бўлиб қолиши шартлигини билдирди.
«Коинот бир нечта давлат монополияси бўла олмайди»
Ражаб Тоййиб Эрдўған коинотга чиқиш ва уни ўзлаштириш борасида юзага келаётган геосиёсий яккаҳокимликка қарши чиқди:
Соврин эмас, умумий бойлик: «Космик пойга фақат бир нечта давлат ўртасида ўтказиладиган мусобақа бўла олмайди. Коинот ким биринчи бўлиб етиб борса, ўша эгаллаб оладиган соврин эмас», — дея таъкидлади Туркия раҳбари;
Барча давлатларга тенг ҳуқуқ: Эрдўған космик дастурлар ва ресурслардан фойдаланишда барча давлатлар, жумладан, энди ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам адолатли ва тенг шарт-шароитлар яратилиши зарурлигини илгари сурди.
Қуролланиш майдонига айланиш хавфи
Туркия Президенти сўнгги пайтларда дунёнинг етакчи ҳарбий гигантлари томонидан сунъий йўлдошларни йўқ қилиш технологиялари, орбитал мудофаа лазерлари ва космик қуроллар яратилаётгани оқибатларидан қаттиқ ташвишда эканини билдирди:
Орбитал таҳдид: Фазовий ҳудудларнинг ҳарбийлаштирилиши Ердаги геосиёсий тўқнашувларни космосга кўчиради ва бутун инсоният хавфсизлигини муқаррар таҳдид остига қўяди;
Халқаро ҳуқуқни мустаҳкамлаш зарурати: Ушбу хавфнинг олдини олиш учун БМТ ва бошқа халқаро тузилмалар доирасида коинотга қурол жойлаштиришни тақиқловчи қатъий ва мажбурий келишувларни ишлаб чиқиш вақти келгани қайд этилди.
Таҳлилчиларнинг фикрича, Туркия раҳбарининг бу баёноти Анқаранинг мустақил миллий космик дастурини ривожлантириш ва глобал космос бошқарувида ўз овозига эга бўлишга қаратилган стратегик амбицияларини акс эттиради.
Изоҳлар 0
…