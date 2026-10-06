Эрдўғандан кескин баёнот: Коинот бир нечта қудратли давлатлар учун ҳарбий майдон эмас

·18·Дунё
Эрдўғандан кескин баёнот: Коинот бир нечта қудратли давлатлар учун ҳарбий майдон эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған коинотни ҳарбийлаштириш ва уни бир нечта қудратли давлатлар монополиясига айлантириш ўта хавфли эканини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, фазовий тадқиқотлар инсониятнинг умумий мероси бўлиб қолиши ҳамда барча давлатлар, жумладан, ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам космик ресурслардан фойдаланишда тенг ҳуқуқлар таъминланиши шарт.

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған коинотни ҳарбийлаштириш, уни геосиёсий рақобатнинг янги фронтига айлантириш ҳамда бир нечта қудратли давлатлар монополиясига топшириб қўйиш мутлақо нотўғри ва ўта хавфли эканини қатъий таъкидлади.

Анқарада сўзлаган нутқида Туркия етакчиси глобал космик кураш бўйича жаҳон ҳамжамиятига очиқ мурожаат қилиб, фазовий тадқиқотлар инсониятнинг умумий мероси бўлиб қолиши шартлигини билдирди.

«Коинот бир нечта давлат монополияси бўла олмайди»

Ражаб Тоййиб Эрдўған коинотга чиқиш ва уни ўзлаштириш борасида юзага келаётган геосиёсий яккаҳокимликка қарши чиқди:

  • Соврин эмас, умумий бойлик: «Космик пойга фақат бир нечта давлат ўртасида ўтказиладиган мусобақа бўла олмайди. Коинот ким биринчи бўлиб етиб борса, ўша эгаллаб оладиган соврин эмас», — дея таъкидлади Туркия раҳбари;

  • Барча давлатларга тенг ҳуқуқ: Эрдўған космик дастурлар ва ресурслардан фойдаланишда барча давлатлар, жумладан, энди ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам адолатли ва тенг шарт-шароитлар яратилиши зарурлигини илгари сурди.

Қуролланиш майдонига айланиш хавфи

Туркия Президенти сўнгги пайтларда дунёнинг етакчи ҳарбий гигантлари томонидан сунъий йўлдошларни йўқ қилиш технологиялари, орбитал мудофаа лазерлари ва космик қуроллар яратилаётгани оқибатларидан қаттиқ ташвишда эканини билдирди:

  • Орбитал таҳдид: Фазовий ҳудудларнинг ҳарбийлаштирилиши Ердаги геосиёсий тўқнашувларни космосга кўчиради ва бутун инсоният хавфсизлигини муқаррар таҳдид остига қўяди;

  • Халқаро ҳуқуқни мустаҳкамлаш зарурати: Ушбу хавфнинг олдини олиш учун БМТ ва бошқа халқаро тузилмалар доирасида коинотга қурол жойлаштиришни тақиқловчи қатъий ва мажбурий келишувларни ишлаб чиқиш вақти келгани қайд этилди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, Туркия раҳбарининг бу баёноти Анқаранинг мустақил миллий космик дастурини ривожлантириш ва глобал космос бошқарувида ўз овозига эга бўлишга қаратилган стратегик амбицияларини акс эттиради.

Ражаб Тоййиб ЭрдўғанАнкаракоинотфазовий кураш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдўған билан сунъий интеллект орқали "суратга тушган" эркак ушланди: суратлар ортидаги ҳақиқат фош бўлдиЭрдўған билан сунъий интеллект орқали "суратга тушган" эркак ушланди: суратлар ортидаги ҳақиқат фош бўлди24 сентябр 14:43Анқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиАнқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлди14 июн 15:09Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлди8 июн 18:21Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?15 сентябр 13:23Коинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқдиКоинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқди1 октябр 00:10«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота