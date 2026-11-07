Путин таклиф этган “газ хаби” барбод бўлдими? Туркия Россияга шарт қўйди

·76·Дунё
Путин таклиф этган “газ хаби” барбод бўлдими? Туркия Россияга шарт қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Россия газининг қимматлиги сабабли харидларни қисқартириб, арзонроқ муқобил манбаларга, жумладан, АҚШ газига ўтишни режалаштирмоқда.
  • Энергетика ва табиий бойликлар вазири Алпарслан Байрактар агар Москва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиб, чегирма тақдим этмаса, импорт ҳажми янада камайтирилишини маълум қилди.
  • Айни пайтда Туркия газ импортини 14 та турли йўналиш орқали амалга ошириб, энергетикада монополияга йўл қўймасликка ҳаракат қилмоқда.

Туркия Россиядан сотиб олинаётган табиий газ ҳажмини қисқартириб, унинг ўрнига арзонроқ муқобил таъминот манбаларига ўтиш ниятида. Агар Москва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиб, чегирма тақдим этмаса, Анкара харидларни янада камайтиради.

Ушбу кескин баёнотни Туркия энергетика ва табиий бойликлар вазири Алпарслан Байрактар Истанбулда бўлиб ўтган анжуманда маълум қилди.

«Гап сиёсатда эмас, нархда»: Туркиянинг қатъий позицияси

Энергетика вазири Анқаранинг позициясини очиқ ва рақамлар билан изоҳлаб берди:

  • АҚШ гази нега танланмоқда? «Бизнинг Россиядан камроқ ва АҚШдан кўпроқ газ сотиб олаётганимизнинг сабаби жуда оддий: бу ерда ҳеч қандай сиёсат йўқ, ҳамма гап нархда. Россия гази ҳаддан ташқари қиммат», — дея таъкидлади Байрактар;

  • Тўлиқ воз кечилмайди, лекин муқобил топилади: Расмий Анкара Россия газидан бутунлай воз кечмоқчи эмас, бироқ бозор қоидаларига мувофиқ энг қулай ва ҳамёнбоп таклифларни танлашни давом эттиради;

  • 14 та импорт йўналиши: Вазир Туркия энергетикада монополияга йўл қўймаслигини таъкидлади — мамлакат айни пайтда газ импортини 14 та турли йўналиш орқали амалга оширмоқда (шу жумладан, қувурлар орқали Россия, Озарбайжон ва Эрондан ташқари суюлтирилган газ терминаллари мавжуд).

Путиннинг «Туркия газ хаби» лойиҳаси нима бўлди?

2022 йилда Россия президенти Владимир Путин портлатилган «Шимолий оқим» қувурлари ўрнига Туркия ҳудудида йирик газ хаби ташкил этиш ташаббусини илгари сурган эди.

  • Анкаранинг режаси: Туркия ушбу ғояни қўллаб-қувватлаб, хабни фақат Россия эмас, балки барча қўшни давлатлар газини Европага сотадиган мустақил платформага айлантиришни таклиф қилган;

  • «Газпром»нинг совуққонлиги: Bloomberg берган хабарларга кўра, сўнгги пайтларда Россиянинг «Газпром» монополияси Туркиядаги газ хабига бўлган қизиқишини деярли йўқотган ва лойиҳа ҳатто компания ичида ҳам муҳокама қилинмай қўйилган.

Анқаранинг нарх бўйича қўйган шарти Россия учун энг йирик ва муҳим бозорлардан яна бирида позициялар заифлашаётганини кўрсатмоқда.

Алпарслан БайрактарГазпромТуркия газ хабиРоссия-Туркия энергетика муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...3 июл 21:19Туркиядан стратегик юриш: Анқара Россиянинг «Ямал СПГ» суюлтирилган газига кўз тикмоқдаТуркиядан стратегик юриш: Анқара Россиянинг «Ямал СПГ» суюлтирилган газига кўз тикмоқда16 октябр 22:48«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиЕвропада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқди14 октябр 20:56Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқда4 сентябр 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди