Путин таклиф этган “газ хаби” барбод бўлдими? Туркия Россияга шарт қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Россия газининг қимматлиги сабабли харидларни қисқартириб, арзонроқ муқобил манбаларга, жумладан, АҚШ газига ўтишни режалаштирмоқда.
- Энергетика ва табиий бойликлар вазири Алпарслан Байрактар агар Москва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиб, чегирма тақдим этмаса, импорт ҳажми янада камайтирилишини маълум қилди.
- Айни пайтда Туркия газ импортини 14 та турли йўналиш орқали амалга ошириб, энергетикада монополияга йўл қўймасликка ҳаракат қилмоқда.
Туркия Россиядан сотиб олинаётган табиий газ ҳажмини қисқартириб, унинг ўрнига арзонроқ муқобил таъминот манбаларига ўтиш ниятида. Агар Москва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиб, чегирма тақдим этмаса, Анкара харидларни янада камайтиради.
Ушбу кескин баёнотни Туркия энергетика ва табиий бойликлар вазири Алпарслан Байрактар Истанбулда бўлиб ўтган анжуманда маълум қилди.
«Гап сиёсатда эмас, нархда»: Туркиянинг қатъий позицияси
Энергетика вазири Анқаранинг позициясини очиқ ва рақамлар билан изоҳлаб берди:
АҚШ гази нега танланмоқда? «Бизнинг Россиядан камроқ ва АҚШдан кўпроқ газ сотиб олаётганимизнинг сабаби жуда оддий: бу ерда ҳеч қандай сиёсат йўқ, ҳамма гап нархда. Россия гази ҳаддан ташқари қиммат», — дея таъкидлади Байрактар;
Тўлиқ воз кечилмайди, лекин муқобил топилади: Расмий Анкара Россия газидан бутунлай воз кечмоқчи эмас, бироқ бозор қоидаларига мувофиқ энг қулай ва ҳамёнбоп таклифларни танлашни давом эттиради;
14 та импорт йўналиши: Вазир Туркия энергетикада монополияга йўл қўймаслигини таъкидлади — мамлакат айни пайтда газ импортини 14 та турли йўналиш орқали амалга оширмоқда (шу жумладан, қувурлар орқали Россия, Озарбайжон ва Эрондан ташқари суюлтирилган газ терминаллари мавжуд).
Путиннинг «Туркия газ хаби» лойиҳаси нима бўлди?
2022 йилда Россия президенти Владимир Путин портлатилган «Шимолий оқим» қувурлари ўрнига Туркия ҳудудида йирик газ хаби ташкил этиш ташаббусини илгари сурган эди.
Анкаранинг режаси: Туркия ушбу ғояни қўллаб-қувватлаб, хабни фақат Россия эмас, балки барча қўшни давлатлар газини Европага сотадиган мустақил платформага айлантиришни таклиф қилган;
«Газпром»нинг совуққонлиги: Bloomberg берган хабарларга кўра, сўнгги пайтларда Россиянинг «Газпром» монополияси Туркиядаги газ хабига бўлган қизиқишини деярли йўқотган ва лойиҳа ҳатто компания ичида ҳам муҳокама қилинмай қўйилган.
Анқаранинг нарх бўйича қўйган шарти Россия учун энг йирик ва муҳим бозорлардан яна бирида позициялар заифлашаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…