Бишкекнинг собиқ амалдори МХДҚ ертўласида: Азамат Кадировнинг сирли ҳибсга олиниши...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бишкекнинг собиқ вице-мери Азамат Кадиров 2 ойлик муддатга МХДҚ тергов изолаторига жойлаштирилди.
- Кадиров 2023 йил ноябрдан 2026 йил июнигача пойтахтнинг ер, архитектура, қурилиш ва рақамлаштириш каби муҳим соҳаларини назорат қилган.
- Ҳибс сабаблари расман ошкор этилмаган бўлса-да, бу Бишкек мериясининг сўнгги уч йиллик фаолияти чуқур текширилаётганидан далолат беради.
Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида юқори мартабали собиқ раҳбарларнинг навбатдаги шов-шувли ҳибсга олиниши жамоатчилик ва сиёсий доираларда катта резонанс келтириб чиқарди. Бишкек шаҳрининг собиқ вице-мэри Азамат Кадиров Қирғизистон Миллий хавфсизлик давлат қўмитасининг (МХДҚ / ГКНБ) тергов изоляторига жойлаштирилди, дея хабар тарқатди Gazeta.kg нашри. Пойтахтнинг Ленин туман суди мазкур иш бўйича тегишли ажрим чиқариб, собиқ амалдорга нисбатан икки ойлик муддатга қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллади.
2026 йил 23 сентябрь куни бир қатор маҳаллий оммавий ахборот воситалари Кадировнинг ушлангани ҳақида хабар берган бўлса-да, ҳозирча МХДҚ ҳамда бошқа расмий куч тузилмалари ҳибснинг аниқ сабаблари ёки Жиноят кодексининг қайси моддалари билан айблов илгари сурилаётгани бўйича тўлиқ маълумотларни очиқлагани йўқ. Эътиборли жиҳати шундаки, Азамат Кадиров 2023 йил ноябрь ойидан 2026 йил июнига қадар Бишкек шаҳри вице-мэри лавозимида фаолият юритиб, пойтахтнинг энг сердаромад ва коррупциявий хавфи юқори бўлган тармоқлари — ердан фойдаланиш, шаҳар архитектураси, қурилиш соҳаси ҳамда рақамлаштириш йўналишларини бевосита назорат қилиб келган эди.
Хўш, сирли ҳибс ортида пойтахт ерларининг ноқонуний тақсимланиши ёки қурилишдаги молиявий схемалар ётибдими, нега махсус хизматлар тергов моддаларини сир тутмоқда ва Қирғизистондаги ушбу антикоррупцион тўлқин яна қайси йирик амалдорларгача етиб боради?
«2 ойлик ҳибс, МХДҚ ертўласи ва сирли моддалар»: Азамат Кадиров ишининг 5 та асосий нуқтаси
Бишкекдаги собиқ вице-мэрнинг қўлга олиниши юзасидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Ленин судидан 2 ойлик қамоқ санкцияси: Суд қарори билан Азамат Кадировга нисбатан 2 ой муддатга қамоққа олиш эҳтиёт чораси танланди;
МХДҚ тергов изоляторига жойлаштириш: Собиқ амалдор махсус хизматнинг қаттиқ тартибли тергов изоляторида (СИЗО ГКНБ) сақланмоқда;
23 сентябрдаги сирли ушланиш: Бир неча кун олдин бошланган ушланиш амалиёти юзасидан куч тузилмалари ҳамон аниқ моддаларни расман эълон қилмади;
Энг «ёғли» соҳалар куратори бўлган: Кадиров 2023 йил ноябрдан 2026 йил июнигача пойтахтнинг ер участкалари, қурилиш ва архитектурасини бошқарган;
Пойтахтдаги йирик текширув тўлқини: Ушбу ҳибс Бишкек мэриясининг сўнгги уч йиллик фаолияти чуқур тафтиш қилинаётганидан далолат беради.
Азамат Кадировнинг фаолияти: Лавозим ваколатлари ва эҳтимолий тергов йўналишлари таққоси
Собиқ вице-мэрнинг ваколат доираси ва у билан боғлиқ хавфли нуқталар таҳлили:
Кўрсаткичлар ва йўналишлар
Кадировнинг вице-мэрлик давридаги ваколатлари (2023–2026)
МХДҚ текширувидаги эҳтимолий хавф зоналари
Ер ресурсларидан фойдаланиш
Муниципал ерларни ижарага бериш ва тақсимлаш назорати
Ер участкаларини ноқонуний бериб юбориш ва манфаатлар тўқнашуви
Шаҳарсозлик ва архитектура
Янги лойиҳаларни тасдиқлаш, рухсатномалар бериш
Шаҳар бош режасини бузиш ва ноқонуний қурилишларга кўз юмиш
Қурилиш сектори
Кўп қаватли турар-жойлар ва иншоотлар назорати
Қурилиш компаниялари билан шубҳали тил бириктиришлар
Рақамлаштириш жараёни
Пойтахт электрон хизматлари ва бюджет харидлари
АКТ тизимларини жорий этишдаги молиявий ўзлаштиришлар
Ҳуқуқий ҳолати ва статуси
Ҳукумат ва мэриянинг собиқ асосий куратори
Гумонланувчи сифатида МХДҚ тергов изоляторида қамоқда
Ҳуқуқий ва коррупцияга қарши экспертиза: Нега вице-мэрнинг ҳибси кутилган ҳодиса эди?
Қирғизистонлик сиёсатшунослар, ҳуқуқшунослар ва мустақил таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Бишкек ерлари ва қурилиш гирдоби»: Бишкекда ер ва қурилиш масалалари анъанавий тарзда энг коррупциялашган тармоқлар ҳисобланади; 2023–2026 йилларда пойтахтда авж олган қурилиш буми давомида кўплаб ерларнинг берилишида қонунбузарликларга йўл қўйилгани ҳақида кўп бора бонг урилган; бу соҳаларни бошқарган шахснинг МХДҚ нишонига тушиши мантиқий занжирдир;
МХДҚнинг маълумотларни сир тутиш тактикаси: Жумгалбек Шабданбеков раҳбарлигидаги махсус хизмат одатда йирик далиллар базаси йиғилгунга қадар, шерикларни қочиб кетишининг олдини олиш мақсадида моддаларни сир сақлайди; бу эса Кадиров иши бўйича яна бошқа амалдорлар ёки бизнесменлар қўлга олиниши мумкинлигини англатади;
«Мулкни давлатга қайтариш» амалиёти: Қирғизистонда сўнгги йилларда ноқонуний берилган ер ва объектларни давлатга қайтариш бўйича мислсиз кампания кетмоқда; Кадиров даврида қабул қилинган қарорлар бекор қилиниб, миллиардлаб сомлик активлар қайтарилиши эҳтимоли жуда юқори;
Икки ойлик ҳибс — терговнинг қатъий позицияси: Суднинг гаров ёки уй қамоғи эмас, балки айнан МХДҚ СИЗОсига икки ойга қамаш ажримини бериши қўйилган айбловларнинг оғирлиги ва далилларнинг салмоқли эканидан дарак беради.
Азамат Кадировнинг МХДҚ изоляторига қамалиши Бишкек шаҳар бошқарувида ўтган йиллардаги «ёпиқ схемалар» очилаётганини ва қонун устуворлиги йўлидаги қаттиқ тўлқин давом этишини кўрсатмоқда.
Сизнингча, пойтахтнинг ер ва қурилиш соҳасини назорат қилган собиқ амалдорларнинг қамалиши шаҳардаги ноқонуний қурилишларга чек қўя оладими? Қирғизистон махсус хизматларининг собиқ вице-мэрни ҳибсга олишига ва мамлакатдаги антикоррупцион сиёсатга шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақамиздаги ушбу шов-шувли сиёсий воқеа таҳлилини барча ҳамкасбларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…