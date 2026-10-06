Европани оғир қиш кутмоқда: Энергия нархлари ва 13 йиллик антирекорд ҳақида огоҳлантирув

·2·Дунё
Европани оғир қиш кутмоқда: Энергия нархлари ва 13 йиллик антирекорд ҳақида огоҳлантирув

Европа Иттифоқи минтақаси яқинлашиб келаётган қиш мавсумида энергетика бозорида жиддий синов ва инқирозли босимга дуч келади. Европа комиссиясининг расмий вакили Анна-Кайса Итконен Брюсселда журналистлар олдида чиқиш қилиб, Европада кутилаётган иқтисодий қийинчиликларнинг ҳақиқий кўламини очиқ маълум қилди.

Мутасаддининг таъкидлашича, қитъа бўйлаб ёқилғи ва электр энергияси нархларининг ҳаддан ташқари баландлиги аҳоли хонадонлари ҳамда саноат тармоқлари учун катта юкка айланиши муқаррар бўлиб бормоқда.

«Нархлар нуқтаи назаридан ўта оғир қиш бўлади»

Еврокомиссия расмийси куз-қиш мавсумидаги асосий хатарлар ва чақириқларни қуйидагича баҳолади:

  • Икки томонлама босим: Европалик истеъмолчилар ва ишлаб чиқариш сектори бир вақтнинг ўзида ҳам совуқ ҳарорат, ҳам табиий газ ва электр энергиясининг қимматлиги туфайли кучли молиявий босимга дучор бўлади;

  • Мувофиқлаштириш зарурати: Брюссель вазият юқори хатарлар остида эканини тан олиб, иттифоққа аъзо барча давлатлардан иситиш мавсумидан беталафот ўтиш учун ўзаро максимал даражада ҳамжиҳатлик ва тайёргарликни талаб қилди.

Стратегик захиралар ишга солинди: 100 миллион баррель ёқилғи

Бозордаги нарх портлашларини юмшатиш ва харид қобилиятини ҳимоя қилиш мақсадида фавқулодда молиявий қарорлар қабул қилинди:

  • ЕИ ва G7 келишуви: Иттифоқ раҳбарияти «Катта еттилик» давлатлари билан биргаликда стратегик резервлардан бозорга 50 миллион баррель хом нефть ва 50 миллион баррель дизель ёнилғисини чиқариш бўйича ташаббусни тўлиқ маъқуллади;

  • Мақсад — барқарорлик: Ушбу қадам европалик фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари учун ёқилғи нархларини маълум маънода мувозанатлаштиришга қаратилган.

13 йиллик антирекорд: Газ омборлари атиги 63 фоиз тўлган

Мутахассисларнинг энг катта хавотири Европанинг ер ости газ омборларидаги ҳолат билан боғлиқ бўлиб қолмоқда:

  • Тарихий паст кўрсаткич: Октябрь ойи ҳолатига кўра, Европа Иттифоқи бўйича ер ости газ сақлаш омборлари атиги 63 фоизга тўлдирилган бўлиб, бу сўнгги 13 йил ичидаги энг минимал кўрсаткич ҳисобланади;

  • Таъминот танқислиги: Россия табиий газидан воз кечган Европа ҳудудида суюлтирилган газ (СПГ) ва муқобил таъминот йўлаклари мавсумий эҳтиёжларни тўлиқ ва арзон нархларда қоплашда қийинчиликларга учрамоқда.

Агар қиш фасли кутилганидан совуқроқ келса, чекланган газ ҳажми ва кўтарилиб бораётган тарифлар нафақат коммунал соҳага, балки Европанинг глобал иқтисодий рақобатбардошлигига ҳам жиддий зарба бериши мумкин.

Европа ИттифоқиЕвропа КомиссиясиАнна-Кайса Итконенгаз омборлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...21 август 08:2180 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди3 август 12:32Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаЕвропа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остида10 июл 22:58АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?