Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқди

·3·Дунё
Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқди

Европа Иттифоқи ҳудудида табиий газ нархи сўнгги тўрт йилликнинг энг юқори даражасига кўтарилди. Нидерландиянинг асосий TTF биржасида келгуси ой учун фьючерс шартномалари нархи яна 2 фоизга ўсиб, савдолар давомида 86,79 еврогача етди.

Европа ОАВлари Нидерландиянинг йирик ING банки тадқиқотига таяниб хабар беришича, халқаро бозорлар яқинлашиб келаётган қаҳратон қишнинг катта қисмини Форс кўрфазидан суюлтирилган табиий газ (СТГ)нинг чекланган етказиб берилиши шароитида ўтказишга мажбур бўлмоқда.

Нархлар нега кескин кўтарилмоқда?

Европадаги энергетик бозорни ларзага келтираётган асосий омиллар қаторига қуйидагилар киради:

  • Ҳурмуз бўғозидаги фалажлик: Россия қувур газидан воз кечган Европа Иттифоқи АҚШ ва Яқин Шарқ суюлтирилган газига (СТГ) қарам бўлиб қолган эди. Бироқ АҚШ ва Исроилнинг Эрон билан уруши туфайли дунёдаги суюлтирилган газ экспортининг қарийб 20 фоизи ўтадиган Ҳурмуз бўғози орқали кемалар қатнови деярли тўхтаб қолди;

  • Осиё билан СТГ учун кураш: Patria Finance бош иқтисодчиси Доминик Русинконинг таъкидлашича, Европа сўнгги лаҳзада омборларини тўлдириш мақсадида Осиё бозорлари билан ҳар бир газ танкери учун аёвсиз рақобат олиб бормоқда;

  • Қаҳратон совуқ хавфи: Arete Energy инвестиция фонди директори Мартин Пацовскийнинг огоҳлантиришича, агар узоқ ва қаҳратон совуқлар Германия ва Чехия каби давлатларга бир вақтда келса, газ нархи яна ўнлаб фоизга қимматлашиши мумкин ва бу курашда асосий қурол яна юқори нарх бўлиб қолади.

Омборлардаги захира: 15 йиллик антирекорд

Gas Infrastructure Europe ташкилотининг 11 октябрь ҳолатига кўра эълон қилган маълумотлари хавотирли манзарани кўрсатмоқда:

  • Умумий Европа бўйича: ЕИ ер ости газ омборлари 74 фоиздан сал камроқ ҳажмда тўлган. Ваҳоланки, узоқ муддатли ўртача кўрсаткич қарийб 90 фоизни ташкил этар эди. Ҳозирги ҳолат сўнгги 15 йилдаги энг паст кўрсаткичдир;

  • Германияда вазият оғир: Қитъанинг энг йирик газ истеъмолчиси саналган Германияда омборлар атиги 60 фоизга тўлган, Чехияда эса бу рақам қарийб 76 фоизни ташкил қилмоқда.

Европа қишни қандай ўтказади: Мутахассислар прогнози

Бозордаги жиддий тангликка қарамай, иқтисодчилар қитъа қишни тўлиқ музлаб қолмасдан ўтказа олиши мумкинлигини тахмин қилмоқда:

  • Захиралар мартида қанча қолади: Patria Finance моделларига кўра, газ истеъмоли жадаллигига қараб, март ойи охирига келиб Европа омборларида 12 фоиздан 39 фоизгача захира қолиши кутилмоқда;

  • Энергетик инқироз такрорланадими: Экспертлар фикрича, ҳатто энг ёмон сценарийда ҳам газни жисмоний жиҳатдан мутлақо топилмай қолиши кузатилмайди. 2021–2022 йиллардаги мисли кўрилмаган инқирознинг қайталаниш хавфи паст баҳоланмоқда, аммо вазият мутлақо хавфсиз эмас;

  • Ҳал қилувчи омил: Фақатгина ҳаддан ташқари қаҳратон келадиган қиш ва СТГ етказиб бериш занжирларидаги катта узилишлар бир вақтга тўғри келган тақдирдагина вазият ўта кескин тус олиши мумкин.

Европада иситиш мавсуми эндигина бошланаётган бир пайтда, дунё сиёсати ва логистика занжиридаги беқарорлик кўҳна қитъа аҳолиси ва саноати учун электр ҳамда иситиш харажатлари яна ортишидан далолат бермоқда.

Европа ИттифоқиTTF биржаСуюлтирилган газПатриа Финанс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқда4 сентябр 10:54Арманистон арзон рус газидан воз кечишга тайёрлигини эълон қилди — Ереваннинг кескин демаршиАрманистон арзон рус газидан воз кечишга тайёрлигини эълон қилди — Ереваннинг кескин демарши25 сентябр 10:00Европани оғир қиш кутмоқда: Энергия нархлари ва 13 йиллик антирекорд ҳақида огоҳлантирувЕвропани оғир қиш кутмоқда: Энергия нархлари ва 13 йиллик антирекорд ҳақида огоҳлантирув6 октябр 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди