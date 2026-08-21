Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...
Европа Иттифоқи Украина фермерларини қўллаб-қувватлаш учун сўралган қўшимча 220 миллион еврони ажратишдан бош тортди. Еврокомиссия вакили Маркус Ламмерт мавжуд механизмлар, жумладан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари кредитлари бўйича фоиз ставкаларини субсидиялаш орқали ёрдам берилишини билдирди. Қора денгиз портлари орқали экспортдаги қийинчиликлар сабаб август ойининг дастлабки икки ҳафтасида Украина дон экспорти 75 фоизга камайган.
Европа Иттифоқи Украина Қишлоқ хўжалиги сиёсати ва озиқ-овқат вазирлигининг портлар фаолиятидаги узилишлардан зарар кўрган фермерларни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча 220 миллион евро ажратиш ҳақидаги сўровини рад этди.
Бу ҳақда 20 август куни Еврокомиссия вакили Маркус Ламмерт Украинанинг «Европейская правда» нашрига маълум қилди.
Брюссель қандай қарор қабул қилди?
Европа Комиссияси вакили Украина қишлоқ хўжалиги вазирининг яқинда юборган мурожаатига жавоб берилганини тасдиқлади.
«Жавобимизда биз мавжуд механизмлардан фойдаланган ҳолда Украина аграр секторини қўллаб-қувватлаш йўналишларини белгилаб олдик», — деди Маркус Ламмерт.
Шу тариқа, Киев сўраган қўшимча 220 миллион евро маблағ ажратилмайди.
Украина фермерлари ҳозир қандай ёрдам олмоқда?
Европа Комиссияси вакилига кўра, украиналик фермерлар Брюсселнинг амалдаги дастурлари доирасида қўллаб-қувватланмоқда.
Асосий ёрдам турларидан бири — қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун кредитлар бўйича фоиз ставкаларини субсидиялаш.
Портлардаги муаммо экспортни кескин камайтирди
Украина қишлоқ хўжалиги сектори учун асосий муаммолардан бири Қора денгиз портлари орқали маҳсулот экспорт қилишдаги қийинчиликлар бўлиб қолмоқда.
Reuters маълумотига кўра, август ойининг дастлабки икки ҳафтасида Украина дон экспорти ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 75 фоизга камайган.
Қора денгиз портлари орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортининг деярли тўхтаб қолиши Украина иқтисодиётига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Натижа қандай бўлиши мумкин?
Экспорт ҳажмининг бундай кескин пасайиши Украина фермерларининг даромадларига, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий ҳолатига ва мамлакатнинг валюта тушумларига босимни кучайтириши мумкин.
Ҳозирча Европа Иттифоқи қўшимча 220 миллион евро ўрнига мавжуд молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларидан фойдаланишни таклиф қилмоқда.
…