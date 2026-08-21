Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...

·3·Дунё
Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...
Қисқача

Европа Иттифоқи Украина фермерларини қўллаб-қувватлаш учун сўралган қўшимча 220 миллион еврони ажратишдан бош тортди. Еврокомиссия вакили Маркус Ламмерт мавжуд механизмлар, жумладан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари кредитлари бўйича фоиз ставкаларини субсидиялаш орқали ёрдам берилишини билдирди. Қора денгиз портлари орқали экспортдаги қийинчиликлар сабаб август ойининг дастлабки икки ҳафтасида Украина дон экспорти 75 фоизга камайган.

Европа Иттифоқи Украина Қишлоқ хўжалиги сиёсати ва озиқ-овқат вазирлигининг портлар фаолиятидаги узилишлардан зарар кўрган фермерларни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча 220 миллион евро ажратиш ҳақидаги сўровини рад этди.

Бу ҳақда 20 август куни Еврокомиссия вакили Маркус Ламмерт Украинанинг «Европейская правда» нашрига маълум қилди.

Брюссель қандай қарор қабул қилди?

Европа Комиссияси вакили Украина қишлоқ хўжалиги вазирининг яқинда юборган мурожаатига жавоб берилганини тасдиқлади.

«Жавобимизда биз мавжуд механизмлардан фойдаланган ҳолда Украина аграр секторини қўллаб-қувватлаш йўналишларини белгилаб олдик», — деди Маркус Ламмерт.

Шу тариқа, Киев сўраган қўшимча 220 миллион евро маблағ ажратилмайди.

Украина фермерлари ҳозир қандай ёрдам олмоқда?

Европа Комиссияси вакилига кўра, украиналик фермерлар Брюсселнинг амалдаги дастурлари доирасида қўллаб-қувватланмоқда.

Асосий ёрдам турларидан бири — қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун кредитлар бўйича фоиз ставкаларини субсидиялаш.

Портлардаги муаммо экспортни кескин камайтирди

Украина қишлоқ хўжалиги сектори учун асосий муаммолардан бири Қора денгиз портлари орқали маҳсулот экспорт қилишдаги қийинчиликлар бўлиб қолмоқда.

Reuters маълумотига кўра, август ойининг дастлабки икки ҳафтасида Украина дон экспорти ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 75 фоизга камайган.

Қора денгиз портлари орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортининг деярли тўхтаб қолиши Украина иқтисодиётига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Натижа қандай бўлиши мумкин?

Экспорт ҳажмининг бундай кескин пасайиши Украина фермерларининг даромадларига, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий ҳолатига ва мамлакатнинг валюта тушумларига босимни кучайтириши мумкин.

Ҳозирча Европа Иттифоқи қўшимча 220 миллион евро ўрнига мавжуд молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларидан фойдаланишни таклиф қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимБугун, 08:14Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиБугун, 08:07Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаТрамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаБугун, 08:01Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиОлимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиБугун, 01:05«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олдиКеча, 23:50Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаКеча, 23:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди