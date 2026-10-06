НАТО ҳисоботи: Европа мудофаа бюджети нега АҚШга нисбатан тезроқ ўсмоқда?

·2·Дунё
НАТО ҳисоботи: Европа мудофаа бюджети нега АҚШга нисбатан тезроқ ўсмоқда?

Европа қитъаси Иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврдаги энг йирик ва кенг кўламли қайта қуролланиш босқичини бошдан кечирмоқда. Стокҳолм халқаро тинчлик тадқиқотлари институти (SIPRI) ҳамда НАТО альянси томонидан эълон қилинган янги таҳлилий маълумотларга кўра, 2026 йилда Европа давлатларининг умумий ҳарбий харажатлари 574 миллиард еврога етиши кутилмоқда.

Рақамлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, атиги беш йил муқаддам — 2021 йилда қитъанинг мудофаа бюджети 283 миллиард еврони ташкил этган бўлса, ўтган қисқа давр ичида харажатларнинг номинал ҳажми нақ 103 фоизга ошган.

ЯИМга нисбат ва АҚШ билан солиштирма динамика

Мудофаа харажатларининг иқтисодиётдаги улуши ҳам тубдан ўзгарди:

  • ЯИМ улуши кескин ошди: 2021 йилда ҳарбий харажатлар Европа ялпи ички маҳсулотининг (ЯИМ) ўртача 1,64 фоизини ташкил қилган бўлса, 2026 йил якунларига кўра бу кўрсаткич 2,55 фоизгача кўтарилди;

  • Инфратузилма сармоялари: Бундан ташқари, альянсга аъзо давлатлар ЯИМнинг яна 1,4 фоизини ҳарбий инфратузилма, логистика ва умумий хавфсизликни мустаҳкамлашга йўналтирмоқда;

  • АҚШдан илдам ўсиш суръати: Сўнгги беш йил ичида Европа ўз ҳарбий харажатларини соф 291 миллиард еврога ошириб, уларни икки баробар кўпайтирди. Таққослаш учун, худди шу даврда АҚШ мудофаа бюджети 28 фоизга (мутлақ қийматда 199 миллиард еврога) ўсган.

Германия етакчи, Болтиқбўйи ва Полшада эса мисли кўрилмаган сакраш

Қитъа давлатлари кесимида молиявий ҳажм бўйича энг катта ўзгариш Германияда кузатилмоқда:

  • Берлиннинг 2,6 баробарлик сакраши: Германия умумий ҳарбий харажатлар ҳажми бўйича Европада яққол етакчи бўлиб қолмоқда. Мамлакат ўз мудофаа бюджетини 2021 йилдаги 48 миллиард евродан 2026 йилда 125 миллиард еврогача етказиб, нақ 2,6 баробарга оширди;

  • Шарқий қанот рекорди: НАТОнинг шарқий чегараларида жойлашган давлатларда ўсиш янада кескин суръат олди. Полша ҳарбий бюджетини 3,5 баробарга, Эстония 3,6 баробарга, Литва эса нақ 4,3 баробарга ошириб улгурди;

  • 5 фоизлик мақсадга биринчи бўлиб эришилди: Полша ва Болтиқбўйи давлатлари 2025 йилги НАТО саммитида белгиланган стратегик маррага — 2035 йилга қадар мудофаа харажатларини ЯИМнинг 5 фоизига етказиш режасига муддатидан анча олдин амалда эришиб бўлди.

Ҳарбий-саноат мажмуаси даромадларининг портлаши

Давлат харидларининг кескин ошиши етакчи мудофаа корпорацияларининг молиявий айланмасида ҳам яққол акс этди:

  • Европа саноати: Йиллик айланмаси 1 миллиард евродан ошадиган Европанинг йирик ҳарбий-саноат компаниялари тушуми 2021 йилдаги 104 миллиард евродан 166 миллиард еврога етди;

  • АҚШ гигантлари: АҚШ мудофаа корпорацияларининг тушуми эса мазкур даврда 311 миллиард евродан 427 миллиард еврогача кенгайди.

Экспертлар фикрича, НАТО доирасида қабул қилинган янги тартиб — асосий ҳарбий эҳтиёжларга ЯИМнинг 3,5 фоизи, киберхавфсизлик, муҳим инфратузилмани ҳимоя қилиш ва фуқаролик тайёргарлигига эса 1,5 фоиз ажратиш талаби яқин ўн йилликда Европа молиявий тизимининг мудофаа йўналишига муттасил мослашиб боришини таъминлайди.

SIPRINATOГерманияЕвропа қитъаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пентагон Испанияни НАТО аъзолигидан чиқаришни муҳокама қилмоқдаПентагон Испанияни НАТО аъзолигидан чиқаришни муҳокама қилмоқда25 апрел 06:02Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)6 сентябр 17:37Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»27 июл 12:36Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?23 сентябр 08:30«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?