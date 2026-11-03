Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?
Жаҳон сиёсати марказида улкан бурилиш ясаши мумкин бўлган олий даражадаги музокараларга тайёргарлик расман бошланди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Британиянинг нуфузли Financial Times нашрига берган интервьюсида Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарлари — Владимир Путин, Дональд Трамп ва Си Цзиньпиннинг уч томонлама учрашувини ташкил этиш бўйича дипломатик ишлар олиб борилаётганини тасдиқлади.
Мазкур тарихий саммит ноябрь ойида Хитойнинг Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ / АТЭС) форуми доирасида ташкил этилиши режалаштирилган.
«Тайёргарлик аллақачон кетмоқда»: Кремль ва томонларнинг позицияси
Дипломатик доиралардаги музокаралар кун тартиби фаол тарзда муҳокама қилинмоқда:
Кремлнинг расмий баёноти: «Бундай учрашувни ташкиллаштириш бўйича ишлар аллақачон олиб борилмоқда», — дея маълум қилди Дмитрий Песков;
Хитойнинг эҳтиёткор дипломатияси: Хитой Ташқи ишлар вазирлиги FT саволига жавобан расмий Пекин Хитой ва Россия раҳбарларининг учрашуви бўйича тегишли томонлар билан мунтазам алоқада эканини билдирди, бироқ ҳозирча Трамп иштирокидаги уч томонлама форматни очиқ тилга олишдан тийилди;
Оқ уйга сўров: Financial Times нашри бўлажак учрашув тафсилотлари ва Вашингтоннинг якуний режалари юзасидан АҚШ маъмуриятига расмий сўров юборган.
ОТИҲ саммити майдони: Ноябрь ойидаги бош интрига
Мазкур учрашувнинг амалга ошиш эҳтимоли бир қатор дипломатик қадамлар билан мустаҳкамланмоқда:
Форум вақти ва жойи: АТЭС етакчиларининг навбатдаги саммити 18—19 ноябрь кунлари Хитойнинг технологик маркази ҳисобланган Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтади;
Трампнинг ташаббуси: Аввалроқ Дональд Трамп Россия ва Хитой етакчилари билан айнан Хитой ҳудудида уч томонлама учрашув ўтказиш ғоясини билдирган эди;
Махсус вакиллар орқали мулоқот: Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Владимир Путин АҚШ етакчисининг махсус вакили Стив Уиткофф билан учрашуви чоғида айнан ноябрдаги форум доирасида Си Цзиньпин ва Трамп билан уч томонлама мулоқот ўтказиш имкониятларини кўриб чиққан;
Якуний келишув кутилмоқда: Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Андрей Руденко етакчиларнинг юзма-юз мулоқоти бўйича ҳозирча якуний расмий тасдиқнома имзоланмаганини, бироқ муҳокамалар жадал давом этаётганини қайд этган.
Агар уч йирик ядровий давлат раҳбарлари бир стол атрофида жамланса, бу сўнгги ўн йилликдаги энг муҳим геосиёсий воқеага айланиши ва халқаро муносабатлардаги мураккаб инқирозларни юмшатишда ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…