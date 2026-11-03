Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?

·2·Дунё
Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?

Жаҳон сиёсати марказида улкан бурилиш ясаши мумкин бўлган олий даражадаги музокараларга тайёргарлик расман бошланди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Британиянинг нуфузли Financial Times нашрига берган интервьюсида Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарлари — Владимир Путин, Дональд Трамп ва Си Цзиньпиннинг уч томонлама учрашувини ташкил этиш бўйича дипломатик ишлар олиб борилаётганини тасдиқлади.

Мазкур тарихий саммит ноябрь ойида Хитойнинг Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ / АТЭС) форуми доирасида ташкил этилиши режалаштирилган.

«Тайёргарлик аллақачон кетмоқда»: Кремль ва томонларнинг позицияси

Дипломатик доиралардаги музокаралар кун тартиби фаол тарзда муҳокама қилинмоқда:

  • Кремлнинг расмий баёноти: «Бундай учрашувни ташкиллаштириш бўйича ишлар аллақачон олиб борилмоқда», — дея маълум қилди Дмитрий Песков;

  • Хитойнинг эҳтиёткор дипломатияси: Хитой Ташқи ишлар вазирлиги FT саволига жавобан расмий Пекин Хитой ва Россия раҳбарларининг учрашуви бўйича тегишли томонлар билан мунтазам алоқада эканини билдирди, бироқ ҳозирча Трамп иштирокидаги уч томонлама форматни очиқ тилга олишдан тийилди;

  • Оқ уйга сўров: Financial Times нашри бўлажак учрашув тафсилотлари ва Вашингтоннинг якуний режалари юзасидан АҚШ маъмуриятига расмий сўров юборган.

ОТИҲ саммити майдони: Ноябрь ойидаги бош интрига

Мазкур учрашувнинг амалга ошиш эҳтимоли бир қатор дипломатик қадамлар билан мустаҳкамланмоқда:

  • Форум вақти ва жойи: АТЭС етакчиларининг навбатдаги саммити 18—19 ноябрь кунлари Хитойнинг технологик маркази ҳисобланган Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтади;

  • Трампнинг ташаббуси: Аввалроқ Дональд Трамп Россия ва Хитой етакчилари билан айнан Хитой ҳудудида уч томонлама учрашув ўтказиш ғоясини билдирган эди;

  • Махсус вакиллар орқали мулоқот: Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг таъкидлашича, Владимир Путин АҚШ етакчисининг махсус вакили Стив Уиткофф билан учрашуви чоғида айнан ноябрдаги форум доирасида Си Цзиньпин ва Трамп билан уч томонлама мулоқот ўтказиш имкониятларини кўриб чиққан;

  • Якуний келишув кутилмоқда: Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Андрей Руденко етакчиларнинг юзма-юз мулоқоти бўйича ҳозирча якуний расмий тасдиқнома имзоланмаганини, бироқ муҳокамалар жадал давом этаётганини қайд этган.

Агар уч йирик ядровий давлат раҳбарлари бир стол атрофида жамланса, бу сўнгги ўн йилликдаги энг муҳим геосиёсий воқеага айланиши ва халқаро муносабатлардаги мураккаб инқирозларни юмшатишда ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда.

Владимир ПутинДональд ТрампСи ЦзиньпинОТИҲ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Бугун 10:03Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?7 октябр 09:20Пекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қиладиПекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қилади29 сентябр 08:37Оқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позициясиОқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позицияси20 октябр 16:06Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юбордиОқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди26 сентябр 08:42Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади25 сентябр 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди