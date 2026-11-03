Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?

·58·Дунё
Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шенчжен шаҳрида Доналд Трамп, Владимир Путин ва Си Сзинпин иштирокидаги эҳтимолий олий даражадаги мулоқот олдидан мисли кўрилмаган хавфсизлик чоралари жорий этилди.
  • Шаҳардаги бозорларда қассоб пичоқлари, болталар ва кескичлар махсус занжирлар ҳамда қулфлар ёрдамида расталарга маҳкамлаб қўйилди.
  • Шунингдек, савдо нуқталарида тиғли анжомларнинг очиқ савдосига чекловлар киритилиб, полиция патруллари ва кузатув камераларининг назорати кучайтирилди.

Хитойнинг йирик технологик ва иқтисодий маркази ҳисобланган Шенчжен шаҳрида уч йирик давлат раҳбарлари — Дональд Трамп, Владимир Путин ва Си Цзиньпин иштирокидаги эҳтимолий олий даражадаги мулоқот олдидан мисли кўрилмаган хавфсизлик чоралари ишга туширилди.

Маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда тарқалган фото ва видеоматериалларга кўра, шаҳардаги бозорлар ва савдо нуқталарида ҳар қандай тиғли, кесувчи ҳамда совуқ анжомлар устидан назорат ҳайратланарли даражага етказилган: гўшт расталаридаги қассоб пичоқлари, болталар ва кескичлар махсус занжирлар, пўлат симлар ҳамда осма қулфлар билан тахта ва столга маҳкамлаб қўйилган.

Қаттиққўл чоралар: Нима учун ҳатто қассоб пичоқлари қулфланди?

Тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган тасвирлар Хитой хавфсизлик хизматларининг юқори даражадаги эҳтиёткорлигини кўрсатмоқда:

  • Занжирланган пичоқлар: Гўшт сотиладиган расталарда улкан қассоб пичоқлари мустаҳкам ҳимоя сими ва қулф ёрдамида ёғоч кундага маҳкамлаб қўйилган бўлиб, уларни ўрнатилган ҳудуддан ташқарига олиб чиқиш ёки олиб кетиш мутлақо имконсиз қилиб қўйилган;

  • Тиғли анжомларнинг қатъий ҳисоби: Саммит тадбирлари ўтказиладиган ҳудудлар атрофидаги дўконларда ошхона пичоқлари, қайчилар ва бошқа кесувчи буюмларнинг очиқ савдосига чекловлар киритилиб, сотувчилардан қаттиқ тартибга риоя қилиш талаб этилмоқда;

  • Шаҳар бўйлаб кучайтирилган режим: Совуқ қуроллар назоратидан ташқари, кўчаларда полиция патруллари, ҳужжатларни текшириш постлари ва кўча кузатув камераларининг сезгирлиги энг юқори даражага кўтарилган.

Глобал саммит ва Хитойнинг хавфсизлик стандарти

Шенчжен шаҳрида кутилаётган бу учрашув жаҳон сиёсати ва иқтисодиёти учун бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда:

  • Уч йирик етакчининг бир жойда бўлиши: АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг бир шаҳарда жамланиши дунёдаги энг юқори хавфсизлик протоколларини талаб этади;

  • «Ноль хавф» тамойили: Хитой ҳукумати одатда муҳим глобал сиёсий анжуманлар ўтказилаётган вақтда ҳар қандай эҳтимолий таҳдид ва тасодифнинг олдини олиш мақсадида «ноль хавф» (мутлақ хавфсизлик) стандартини қўллайди;

  • Тарихий музокаралар аҳамияти: Халқаро муносабатларнинг кейинги ривожини белгилаб берувчи бундай учрашувларда хавфсизликка ҳеч бир жиҳатдан путур етмаслиги учун маҳаллий ҳукумат барча профилактик механизмларни тўлиқ ишга солган.

ШенчженДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритдиХитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритди1 октябр 12:48Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?7 октябр 09:20Пекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қиладиПекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қилади29 сентябр 08:37Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилди18 июл 14:52Оқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позициясиОқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позицияси20 октябр 16:06Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юбордиОқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди26 сентябр 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда