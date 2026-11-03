Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шенчжен шаҳрида Доналд Трамп, Владимир Путин ва Си Сзинпин иштирокидаги эҳтимолий олий даражадаги мулоқот олдидан мисли кўрилмаган хавфсизлик чоралари жорий этилди.
- Шаҳардаги бозорларда қассоб пичоқлари, болталар ва кескичлар махсус занжирлар ҳамда қулфлар ёрдамида расталарга маҳкамлаб қўйилди.
- Шунингдек, савдо нуқталарида тиғли анжомларнинг очиқ савдосига чекловлар киритилиб, полиция патруллари ва кузатув камераларининг назорати кучайтирилди.
Хитойнинг йирик технологик ва иқтисодий маркази ҳисобланган Шенчжен шаҳрида уч йирик давлат раҳбарлари — Дональд Трамп, Владимир Путин ва Си Цзиньпин иштирокидаги эҳтимолий олий даражадаги мулоқот олдидан мисли кўрилмаган хавфсизлик чоралари ишга туширилди.
Маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда тарқалган фото ва видеоматериалларга кўра, шаҳардаги бозорлар ва савдо нуқталарида ҳар қандай тиғли, кесувчи ҳамда совуқ анжомлар устидан назорат ҳайратланарли даражага етказилган: гўшт расталаридаги қассоб пичоқлари, болталар ва кескичлар махсус занжирлар, пўлат симлар ҳамда осма қулфлар билан тахта ва столга маҳкамлаб қўйилган.
Қаттиққўл чоралар: Нима учун ҳатто қассоб пичоқлари қулфланди?
Тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган тасвирлар Хитой хавфсизлик хизматларининг юқори даражадаги эҳтиёткорлигини кўрсатмоқда:
Занжирланган пичоқлар: Гўшт сотиладиган расталарда улкан қассоб пичоқлари мустаҳкам ҳимоя сими ва қулф ёрдамида ёғоч кундага маҳкамлаб қўйилган бўлиб, уларни ўрнатилган ҳудуддан ташқарига олиб чиқиш ёки олиб кетиш мутлақо имконсиз қилиб қўйилган;
Тиғли анжомларнинг қатъий ҳисоби: Саммит тадбирлари ўтказиладиган ҳудудлар атрофидаги дўконларда ошхона пичоқлари, қайчилар ва бошқа кесувчи буюмларнинг очиқ савдосига чекловлар киритилиб, сотувчилардан қаттиқ тартибга риоя қилиш талаб этилмоқда;
Шаҳар бўйлаб кучайтирилган режим: Совуқ қуроллар назоратидан ташқари, кўчаларда полиция патруллари, ҳужжатларни текшириш постлари ва кўча кузатув камераларининг сезгирлиги энг юқори даражага кўтарилган.
Глобал саммит ва Хитойнинг хавфсизлик стандарти
Шенчжен шаҳрида кутилаётган бу учрашув жаҳон сиёсати ва иқтисодиёти учун бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда:
Уч йирик етакчининг бир жойда бўлиши: АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг бир шаҳарда жамланиши дунёдаги энг юқори хавфсизлик протоколларини талаб этади;
«Ноль хавф» тамойили: Хитой ҳукумати одатда муҳим глобал сиёсий анжуманлар ўтказилаётган вақтда ҳар қандай эҳтимолий таҳдид ва тасодифнинг олдини олиш мақсадида «ноль хавф» (мутлақ хавфсизлик) стандартини қўллайди;
Тарихий музокаралар аҳамияти: Халқаро муносабатларнинг кейинги ривожини белгилаб берувчи бундай учрашувларда хавфсизликка ҳеч бир жиҳатдан путур етмаслиги учун маҳаллий ҳукумат барча профилактик механизмларни тўлиқ ишга солган.
Изоҳлар 0
…