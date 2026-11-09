Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?

·17·Дунё
Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?

АҚШ президенти Дональд Трамп глобал геосиёсий майдонда катта шов-шув уйғотган муҳим баёнот билан чиқди. Оқ уй раҳбари Хитойга кутилаётган сафари доирасида Россия президенти Владимир Путин ҳамда ХХР раиси Си Цзиньпин билан уч томонлама учрашув ўтказишни режалаштираётганини эълон қилди.

Оқ уйнинг расмий YouTube канали орқали тўғридан-тўғри трансляция қилинган чиқишида Трамп сайёранинг энг қудратли уч давлати етакчилари жамланадиган ушбу эҳтимолий учрашувнинг бош кун тартибини ҳам очиқлади.

Трампнинг баёноти ва асосий тафсилотлар

Оқ уй раҳбарининг нутқи халқаро хавфсизлик ва ядровий қуролланиш пойгаси кучайган бир даврда қуйидаги муҳим жиҳатларга қаратилди:

  • «Учлик» учрашуви режаси: Трамп ўз чиқишида: «Ўйлайманки, мен Си ва Путин билан учрашув ўтказаман», — дея уч томонлама мулоқот ўтказиш истаги қатъий эканини билдирди;

  • Бош мавзу — Денуклеаризация: АҚШ президенти саммит кун тартибида глобал ядровий қуролсизланиш (денуклеаризация) масаласи устувор ўринда туришини таъкидлади: «Биз кўплаб масалаларни, жумладан денуклеаризация мавзусини батафсил муҳокама қиламиз»;

  • Локация — Хитой майдони: Учрашув айнан Пекин мезбонлигида ўтиши кутилаётгани дипломатик мувозанат маркази Осиё минтақасига кўчаётганини кўрсатмоқда.

Глобал аҳамият: Нима учун бу учрашув муҳим?

АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг бир стол атрофида жамланиши охирги йиллардаги энг йирик дипломатик воқеага айланиши мумкин:

Омил

Аҳамияти ва кутилаётган таъсири

Ядровий хавфсизлик

Стратегик қуролларни назорат қилиш шартномалари тўхтаб қолган бир пайтда «катта учлик» келишуви муҳим кафолат бўлиши мумкин.

Геосиёсий кескинлик

Украина атрофидаги можаро, Тайван масаласи ва Яқин Шарқдаги кескинликларни юмшатиш имконияти.

Иқтисодий муносабатлар

АҚШ, Хитой ва Россия ўртасидаги савдо тарифлари, санкциялар ва санкция босимларини муҳокама қилиш учун бевосита платформа.

Халқаро ҳамжамият ва Кремль реакцияси

Ҳозирча Пекин ва Москва ушбу учрашувнинг аниқ саналари ҳамда формати бўйича расмий тасдиқни эълон қилмаган бўлса-да, аввалроқ Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Россия, Хитой ва АҚШ етакчиларининг эҳтимолий учрашуви бутун дунё диққат марказида бўлишини билдирган эди.

Агар томонлар ушбу форматга расман розилик билдирса, Хитойдаги саммит яқин йиллардаги энг ҳал қилувчи геосиёсий музокаралар майдонига айланиши кутилмоқда.

Дональд ТрампВладимир ПутинСи ЦзиньпинДенуклеаризация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?3 ноябр 18:43Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?3 ноябр 10:03Рюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атадиРюттедан кутилмаган бурилиш: У Путин ва Трамп ўртасидаги яқинлашувни муҳим деб атади7 ноябр 14:09Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?7 октябр 09:20Пекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қиладиПекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қилади29 сентябр 08:37Оқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позициясиОқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позицияси20 октябр 16:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди