Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?
АҚШ президенти Дональд Трамп глобал геосиёсий майдонда катта шов-шув уйғотган муҳим баёнот билан чиқди. Оқ уй раҳбари Хитойга кутилаётган сафари доирасида Россия президенти Владимир Путин ҳамда ХХР раиси Си Цзиньпин билан уч томонлама учрашув ўтказишни режалаштираётганини эълон қилди.
Оқ уйнинг расмий YouTube канали орқали тўғридан-тўғри трансляция қилинган чиқишида Трамп сайёранинг энг қудратли уч давлати етакчилари жамланадиган ушбу эҳтимолий учрашувнинг бош кун тартибини ҳам очиқлади.
Трампнинг баёноти ва асосий тафсилотлар
Оқ уй раҳбарининг нутқи халқаро хавфсизлик ва ядровий қуролланиш пойгаси кучайган бир даврда қуйидаги муҳим жиҳатларга қаратилди:
«Учлик» учрашуви режаси: Трамп ўз чиқишида: «Ўйлайманки, мен Си ва Путин билан учрашув ўтказаман», — дея уч томонлама мулоқот ўтказиш истаги қатъий эканини билдирди;
Бош мавзу — Денуклеаризация: АҚШ президенти саммит кун тартибида глобал ядровий қуролсизланиш (денуклеаризация) масаласи устувор ўринда туришини таъкидлади: «Биз кўплаб масалаларни, жумладан денуклеаризация мавзусини батафсил муҳокама қиламиз»;
Локация — Хитой майдони: Учрашув айнан Пекин мезбонлигида ўтиши кутилаётгани дипломатик мувозанат маркази Осиё минтақасига кўчаётганини кўрсатмоқда.
Глобал аҳамият: Нима учун бу учрашув муҳим?
АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг бир стол атрофида жамланиши охирги йиллардаги энг йирик дипломатик воқеага айланиши мумкин:
Омил
Аҳамияти ва кутилаётган таъсири
Ядровий хавфсизлик
Стратегик қуролларни назорат қилиш шартномалари тўхтаб қолган бир пайтда «катта учлик» келишуви муҳим кафолат бўлиши мумкин.
Геосиёсий кескинлик
Украина атрофидаги можаро, Тайван масаласи ва Яқин Шарқдаги кескинликларни юмшатиш имконияти.
Иқтисодий муносабатлар
АҚШ, Хитой ва Россия ўртасидаги савдо тарифлари, санкциялар ва санкция босимларини муҳокама қилиш учун бевосита платформа.
Халқаро ҳамжамият ва Кремль реакцияси
Ҳозирча Пекин ва Москва ушбу учрашувнинг аниқ саналари ҳамда формати бўйича расмий тасдиқни эълон қилмаган бўлса-да, аввалроқ Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Россия, Хитой ва АҚШ етакчиларининг эҳтимолий учрашуви бутун дунё диққат марказида бўлишини билдирган эди.
Агар томонлар ушбу форматга расман розилик билдирса, Хитойдаги саммит яқин йиллардаги энг ҳал қилувчи геосиёсий музокаралар майдонига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…