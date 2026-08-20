Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ берди
Россия Президенти Владимир Путин мамлакат ҳукумати уруш ҳудудидан қайтадиган кўп сонли ҳарбий хизматчиларни қабул қилиш ва уларни муносиб иш ўринлари билан таъминлашга ҳозирдан жиддий тайёргарлик кўриши кераклигини маълум қилди. Стратегик ривожланиш ва миллий лойиҳалар бўйича кенгаш йиғилишида сўзга чиққан Кремль раҳбари ушбу масалани олдиндан ҳал этиш зарурлигини таъкидлади.
«Улар соғлом амбициялар билан қайтади»: Путиннинг асосий баёноти
Россия президенти жанговар ҳаракатлар тўхтаганидан сўнг жамият олдида пайдо бўладиган асосий ижтимоий ва иқтисодий вазифаларга тўхталди:
"Яна бир жиддий масала борки, у албатта юзага келади. Бу — махсус ҳарбий операция тугаганидан сўнг йигитларимизнинг жанговар тўқнашувлар чизиғидан қайтишидир. Одамлар жуда кўп, уларни иш билан таъминлаш зарур. Улар жамиятга соғлом амбициялар билан қайтади. Бу жуда катта ва жиддий иш, шу сабабли унга олдиндан пухта тайёргарлик кўришимиз лозим.", - деди Владимир Путин.
Ҳарбийларни реабилитация қилиш ва қайтариш бўйича асосий йўналишлар
Йўналиш
Кўзда тутилаётган чора-тадбирлар
Асосий вазифа
Фронтдан қайтган катта сонли ҳарбийларни муносиб иш ўринлари билан таъминлаш
Ижтимоий қўллаб-қувватлаш
Уруш қатнашчилари ва уларнинг оила аъзоларига комплекс давлат ёрдами кўрсатиш
Жамиятга мослашув
Ҳарбийларнинг соғлом амбицияларини инобатга олган ҳолда давлат ва хусусий секторда бандлигини яратиш
Тайёргарлик муддати
Можаро тўлиқ якунлангунга қадар олдиндан режалаштириш
Оилаларни қўллаб-қувватлаш — устувор мақсад
Владимир Путин уруш қатнашчилари ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни давлат сиёсатининг бош устуворликларидан бири сифатида қолдирилишини қайд этди. Мутахассисларнинг фикрича, юз минглаб қуролли кучлар хизматчиларининг фуқаролик ҳаётига қайтиши Россия иқтисодиёти ва меҳнат бозори учун улкан синовга айланиши мумкин.
Сизнингча, кўп сонли ҳарбийларнинг фронт чизиғидан тинч ҳаётга қайтиши ва уларни иш билан таъминлаш Россия меҳнат бозорига қандай таъсир кўрсатади?
Ўз таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда муҳим сиёсий-иқтисодий янгиликлардан хабардор бўлиш учун ушбу хабарни яқинларингизга улашинг!
…