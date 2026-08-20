Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ берди

·1·Дунё
Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ берди

Россия Президенти Владимир Путин мамлакат ҳукумати уруш ҳудудидан қайтадиган кўп сонли ҳарбий хизматчиларни қабул қилиш ва уларни муносиб иш ўринлари билан таъминлашга ҳозирдан жиддий тайёргарлик кўриши кераклигини маълум қилди. Стратегик ривожланиш ва миллий лойиҳалар бўйича кенгаш йиғилишида сўзга чиққан Кремль раҳбари ушбу масалани олдиндан ҳал этиш зарурлигини таъкидлади.

«Улар соғлом амбициялар билан қайтади»: Путиннинг асосий баёноти

Россия президенти жанговар ҳаракатлар тўхтаганидан сўнг жамият олдида пайдо бўладиган асосий ижтимоий ва иқтисодий вазифаларга тўхталди:

"Яна бир жиддий масала борки, у албатта юзага келади. Бу — махсус ҳарбий операция тугаганидан сўнг йигитларимизнинг жанговар тўқнашувлар чизиғидан қайтишидир. Одамлар жуда кўп, уларни иш билан таъминлаш зарур. Улар жамиятга соғлом амбициялар билан қайтади. Бу жуда катта ва жиддий иш, шу сабабли унга олдиндан пухта тайёргарлик кўришимиз лозим.", - деди Владимир Путин.

Ҳарбийларни реабилитация қилиш ва қайтариш бўйича асосий йўналишлар

Йўналиш

Кўзда тутилаётган чора-тадбирлар

Асосий вазифа

Фронтдан қайтган катта сонли ҳарбийларни муносиб иш ўринлари билан таъминлаш

Ижтимоий қўллаб-қувватлаш

Уруш қатнашчилари ва уларнинг оила аъзоларига комплекс давлат ёрдами кўрсатиш

Жамиятга мослашув

Ҳарбийларнинг соғлом амбицияларини инобатга олган ҳолда давлат ва хусусий секторда бандлигини яратиш

Тайёргарлик муддати

Можаро тўлиқ якунлангунга қадар олдиндан режалаштириш

Оилаларни қўллаб-қувватлаш — устувор мақсад

Владимир Путин уруш қатнашчилари ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни давлат сиёсатининг бош устуворликларидан бири сифатида қолдирилишини қайд этди. Мутахассисларнинг фикрича, юз минглаб қуролли кучлар хизматчиларининг фуқаролик ҳаётига қайтиши Россия иқтисодиёти ва меҳнат бозори учун улкан синовга айланиши мумкин.

Сизнингча, кўп сонли ҳарбийларнинг фронт чизиғидан тинч ҳаётга қайтиши ва уларни иш билан таъминлаш Россия меҳнат бозорига қандай таъсир кўрсатади?

Ўз таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда муҳим сиёсий-иқтисодий янгиликлардан хабардор бўлиш учун ушбу хабарни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиБугун, 08:00Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиБугун, 07:52Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиБугун, 07:42Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиБугун, 06:41Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаТоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаБугун, 00:26Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди