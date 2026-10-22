Америкалик талаба кўзи боғлиқ ҳолда Рубик кубигини йиғиб рекорд ўрнатди

·6·Дунё
Америкалик талаба кўзи боғлиқ ҳолда Рубик кубигини йиғиб рекорд ўрнатди

Америкалик спидкубер Томми Черри Рубик кубигини кўзи боғланган ҳолда йиғиш бўйича Гиннес рекордини янгилади. У 3×3×3 ўлчамдаги кубикни йиғишда ўртача вақт натижасини 13,97 сонияга етказди.

Мазкур натижа Хитойда ўтказилган Hefei August Open 2026 мусобақасида қайд этилди. Черри шу тариқа австралиялик Чарли Эггинсга тегишли 14,05 сониялик аввалги рекордни ортда қолдирди.

Томми бундан олдин ҳам кўзи боғлиқ ҳолда кубик йиғиш бўйича юқори натижалар кўрсатган. У АҚШдаги мусобақалардан бирида кубикни 11,56 сонияда йиғган.

2005 йилда туғилган Черри 2015 йилда ўқув видеосини кўрганидан кейин Рубик кубигини йиғишга қизиқиб қолган. Орадан бир неча ҳафта ўтиб, илк расмий мусобақасида қатнашган.

Ҳозирда у Флорида штати университетида таҳсил олади ва дунёнинг кучли спидкуберларидан бири саналади. Черри 2023 йилда кўзи боғлиқ ҳолда кубик йиғиш бўйича Жаҳон кубик ассоциацияси чемпионлигини қўлга киритган. Шунингдек, у АҚШ ва Шимолий Америка чемпиони, 2025 йилги жаҳон чемпионати кумуш медали соҳиби ҳамдир.

Томми ЧерриСпидкубингГиннес рекордлариЖаҳон кубик ассоциацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)8 октябр 09:17Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:59Немис талабаси ҳавода Рубик кубини йиғиш бўйича рекорд ўрнатдиНемис талабаси ҳавода Рубик кубини йиғиш бўйича рекорд ўрнатди6 май 13:51Ҳайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқландиҲайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқландиБугун 17:29Туркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб бордиТуркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб бордиБугун 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда