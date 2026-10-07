АҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирди
АҚШнинг Теннесси штатида ўлим жазосига ҳукм қилинган Криста Пайк муваффақиятсиз қатл уринишидан сўнг ҳушига келди ва гапира бошлади. Бу ҳақда унинг адвокатлари маълум қилди.
50 ёшли Пайк 30 сентябрь куни ўлим инъекцияси орқали қатл этилиши керак эди. Унга икки доза дори юборилганига қарамай, қатл амалга ошмаган ва маҳкума шифохонага олиб кетилган.
Ҳозирда Пайк шифохонада тиббий ёрдам олмоқда. Адвокатларининг сўнгги маълумотига кўра, у ҳушида, гаплаша олади, бироқ унинг тўлиқ тикланиши қанча вақт олиши ҳозирча номаълум.
Мазкур ҳолат АҚШда ўлим жазосини ижро этиш амалиёти билан боғлиқ жиддий саволларни юзага келтирди. Мутахассислар Пайкнинг ҳолатини ўлим инъекцияси берилганидан кейин маҳкуманинг омон қолиши нуқтаи назаридан мисли кўрилмаган ҳолат сифатида баҳоламоқда.
Воқеадан сўнг Теннесси губернатори Билл Ли штатда 2026 йил охиригача режалаштирилган бошқа қатлларни тўхтатди ва ҳодисани мустақил ўрганиш бўйича текширув тайинлади. Шунингдек, Теннесси қамоқхоналари департаменти раҳбари Фрэнк Страда истеъфога чиқишини маълум қилди.
Криста Пайк 1995 йилда 19 ёшли ҳамкурсини ўлдиришда айбдор деб топилган ва ўлим жазосига ҳукм қилинган. Унинг ҳукмини қайта кўриб чиқиш бўйича адвокатлари томонидан кўп йиллар давомида турли апелляциялар берилган.
Айни пайтда Пайкнинг кейинчалик яна қатл этилиши ёки йўқлиги масаласи очиқ қолмоқда. Унинг адвокатлари эса ҳодиса юзасидан далилларни сақлаб қолиш ва ишни қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда.
Изоҳлар 0
…