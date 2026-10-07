АҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирди

·66·Дунё
АҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирди

АҚШнинг Теннесси штатида ўлим жазосига ҳукм қилинган Криста Пайк муваффақиятсиз қатл уринишидан сўнг ҳушига келди ва гапира бошлади. Бу ҳақда унинг адвокатлари маълум қилди.

50 ёшли Пайк 30 сентябрь куни ўлим инъекцияси орқали қатл этилиши керак эди. Унга икки доза дори юборилганига қарамай, қатл амалга ошмаган ва маҳкума шифохонага олиб кетилган.

Ҳозирда Пайк шифохонада тиббий ёрдам олмоқда. Адвокатларининг сўнгги маълумотига кўра, у ҳушида, гаплаша олади, бироқ унинг тўлиқ тикланиши қанча вақт олиши ҳозирча номаълум.

Мазкур ҳолат АҚШда ўлим жазосини ижро этиш амалиёти билан боғлиқ жиддий саволларни юзага келтирди. Мутахассислар Пайкнинг ҳолатини ўлим инъекцияси берилганидан кейин маҳкуманинг омон қолиши нуқтаи назаридан мисли кўрилмаган ҳолат сифатида баҳоламоқда.

Воқеадан сўнг Теннесси губернатори Билл Ли штатда 2026 йил охиригача режалаштирилган бошқа қатлларни тўхтатди ва ҳодисани мустақил ўрганиш бўйича текширув тайинлади. Шунингдек, Теннесси қамоқхоналари департаменти раҳбари Фрэнк Страда истеъфога чиқишини маълум қилди.

Криста Пайк 1995 йилда 19 ёшли ҳамкурсини ўлдиришда айбдор деб топилган ва ўлим жазосига ҳукм қилинган. Унинг ҳукмини қайта кўриб чиқиш бўйича адвокатлари томонидан кўп йиллар давомида турли апелляциялар берилган.

Айни пайтда Пайкнинг кейинчалик яна қатл этилиши ёки йўқлиги масаласи очиқ қолмоқда. Унинг адвокатлари эса ҳодиса юзасидан далилларни сақлаб қолиш ва ишни қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда.

Криста ПайкТеннесси губернатори Билл ЛиТеннесси қамоқхоналари департаментиУлим жазоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиЎлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилди1 октябр 15:30АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди22 сентябр 21:02Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юборди26 август 13:41Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқладиБолалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқладиБугун 21:3281 ёшли балиқчи айиқ ҳужумида жонини сақлаб қолди81 ёшли балиқчи айиқ ҳужумида жонини сақлаб қолдиБугун 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?