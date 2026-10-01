Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилди

·16·Дунё
Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Теннесси штатида 50 ёшли маҳкума Криста Пайкга ўлим инъексияси қўлланилганда, препарат таъсир қилмагани сабабли у тирик қолган.
  • Ушбу ҳодиса АҚШда олий жазо ижросини тўхтатишга олиб келди ва қатл жараёнини 2026 йилгача кечиктирди.
  • Бу ҳолат ўлим инъексияларининг хавфсизлиги ва инсонпарварлиги борасидаги баҳсларни кучайтирмоқда.

АҚШнинг Теннесси штатидаги қаттиқ тартибли қамоқхоналардан бирида камдан-кам учрайдиган фавқулодда ҳодиса юз берди. Ўлим жазосига ҳукм қилинган 50 ёшли маҳкума Криста Пайкга нисбатан олий жазо ҳукмини ижро этиш жараёни кутилмаган тарзда бекор қилинди.

Маҳбусга ўлимга олиб келувчи махсус препаратнинг иккита кетма-кет дозаси юборилганига қарамай, инъекция кутилган биологик натижани бермаган ва у тирик қолган.

Қатл хонасидан шифохонага шошилинч эвакуация

Олий жазо ижроси вақтида препарат таъсир қилмагани ва маҳкуманинг аҳволи оғирлашгани боис жараённи зудлик билан тўхтатишга тўғри келган:

  • Шошилинч ёрдам: Қамоқхона тиббий ходимлари ва назоратчилар зудлик билан тез тиббий ёрдам гуруҳини чақиртирган;

  • Госпитализация: Маҳбус аёл қамоқхона биносидан тез ёрдам машинасида шошилинч равишда яқиндаги шифохонага етказилган ва шифокорлар назоратига олинган;

  • Ҳукм ижроси кечиктирилди: Юзага келган тиббий ва техник носозликлар сабабли расмийлар қатл ижросини 2026 йилнинг охирига қадар қолдириш тўғрисида қарор чиқарди.

Тизимдаги навбатдаги муаммо ва ҳуқуқий баҳслар

Ушбу муваффақиятсиз уриниш АҚШ пенитенциар тизимида қатл учун қўлланиладиган ўлим инъекцияларининг сифати, хавфсизлиги ва инсонпарварлик тамойилларига мослиги борасидаги баҳсларни янада кескинлаштирди.

Инъекция орқали қатл этиш протоколларида бундай узилишлар ва тиббий хатоликларнинг кузатилиши ҳуқуқ ҳимоячилари ҳамда адвокатлар томонидан маҳбусга «ғайриинсоний ва шафқатсиз азоб бериш» сифатида баҳоланмоқда. Ҳозирда маҳаллий адлия ва ижро органлари заҳарли препаратнинг нега таъсир қилмагани ва бу ҳолатга нима сабаб бўлгани юзасидан расмий текширув олиб бормоқда.

Криста ПайкТеннесси штатиқатл инъекциясиқатл хўжалиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиКеча 09:03Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиПиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушди14 сентябр 10:39Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиБугун 15:22Оқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўпладиОқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўпладиБугун 15:15Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникҚонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникБугун 15:07Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариБугун 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота