Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Теннесси штатида 50 ёшли маҳкума Криста Пайкга ўлим инъексияси қўлланилганда, препарат таъсир қилмагани сабабли у тирик қолган.
- Ушбу ҳодиса АҚШда олий жазо ижросини тўхтатишга олиб келди ва қатл жараёнини 2026 йилгача кечиктирди.
- Бу ҳолат ўлим инъексияларининг хавфсизлиги ва инсонпарварлиги борасидаги баҳсларни кучайтирмоқда.
АҚШнинг Теннесси штатидаги қаттиқ тартибли қамоқхоналардан бирида камдан-кам учрайдиган фавқулодда ҳодиса юз берди. Ўлим жазосига ҳукм қилинган 50 ёшли маҳкума Криста Пайкга нисбатан олий жазо ҳукмини ижро этиш жараёни кутилмаган тарзда бекор қилинди.
Маҳбусга ўлимга олиб келувчи махсус препаратнинг иккита кетма-кет дозаси юборилганига қарамай, инъекция кутилган биологик натижани бермаган ва у тирик қолган.
Қатл хонасидан шифохонага шошилинч эвакуация
Олий жазо ижроси вақтида препарат таъсир қилмагани ва маҳкуманинг аҳволи оғирлашгани боис жараённи зудлик билан тўхтатишга тўғри келган:
Шошилинч ёрдам: Қамоқхона тиббий ходимлари ва назоратчилар зудлик билан тез тиббий ёрдам гуруҳини чақиртирган;
Госпитализация: Маҳбус аёл қамоқхона биносидан тез ёрдам машинасида шошилинч равишда яқиндаги шифохонага етказилган ва шифокорлар назоратига олинган;
Ҳукм ижроси кечиктирилди: Юзага келган тиббий ва техник носозликлар сабабли расмийлар қатл ижросини 2026 йилнинг охирига қадар қолдириш тўғрисида қарор чиқарди.
Тизимдаги навбатдаги муаммо ва ҳуқуқий баҳслар
Ушбу муваффақиятсиз уриниш АҚШ пенитенциар тизимида қатл учун қўлланиладиган ўлим инъекцияларининг сифати, хавфсизлиги ва инсонпарварлик тамойилларига мослиги борасидаги баҳсларни янада кескинлаштирди.
Инъекция орқали қатл этиш протоколларида бундай узилишлар ва тиббий хатоликларнинг кузатилиши ҳуқуқ ҳимоячилари ҳамда адвокатлар томонидан маҳбусга «ғайриинсоний ва шафқатсиз азоб бериш» сифатида баҳоланмоқда. Ҳозирда маҳаллий адлия ва ижро органлари заҳарли препаратнинг нега таъсир қилмагани ва бу ҳолатга нима сабаб бўлгани юзасидан расмий текширув олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…