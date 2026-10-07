Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?

·0·Дунё
Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?

Европанинг энг қадимий сулолаларидан бири ҳисобланган Норвегия қироллик оиласида мотам якунланиб, ҳокимиятнинг янги даври бошланмоқда. Қироллик хонадони матбуот хизмати монарх ва унинг оила аъзолари расмий жамоатчилик тадбирларига қайтишга тайёргарлик кўраётганини эълон қилди. Бироқ янги қиролича Метте-Марит жиддий тиббий сабаб туфайли келгуси йил ёзига қадар ҳеч қандай оммавий маросим ва тадбирларда иштирок этмайди.

Хабар қилинишича, бу чеклов июнь ойида ўтказилган мураккаб жарроҳлик амалиёти — ўпка кўчириб ўтказилиши (трансплантация)дан кейинги узоқ муддатли тикланиш жараёни билан боғлиқ.

Ҳокон VIII фаолиятини ички муаммолардан бошлайди

Қиролликда аввалги ҳукмдорнинг вафоти муносабати билан эълон қилинган расмий мотам 9 октябрь куни ўз ниҳоясига етади:

  • Ички учрашувлар устуворлиги: Тахтнинг янги соҳиби 53 ёшли қирол Ҳокон VIII яқин орада мамлакат ичкарисида бир қатор учрашувлар ўтказишни, хусусан, жамиятнинг турли қатламлари ва оддий фуқаролар билан юзма-юз мулоқот қилишни режалаштирган;

  • Хорижий сафарлар тўхтатилди: Қироллик саройи баёнотига кўра, куз ва қиш мавсумида ҳеч қандай расмий хорижий ташрифлар ёки давлатлараро сафарлар режалаштирилмаган — янги монарх бор диққатини ички давлат ишларига қаратади;

  • Қироличанинг соғлиғи: Метте-Марит шифокорлар назорати остида реабилитация курсини давом эттиради ва дастлабки хулосаларга кўра, келгуси ёзга қадар протокол тадбирларидан озод этилади.

Ёш валиаҳд Австралияга қайтади, собиқ қиролича эса сафда

Қироллик оиласининг бошқа аъзолари ўз фаолиятини қуйидаги тартибда давом эттиради:

  • Ингрид Александранинг таҳсили: Тахтнинг кейинги вориси, 22 ёшли крон-малика Ингрид Александра февраль ойида Австралияга жўнаб кетади. У Сидней университетида халқаро муносабатлар ва сиёсий иқтисод йўналиши бўйича таҳсилини давом эттиради;

  • Бева қиролича кўмаги: Марҳум Ҳаральд V нинг рафиқаси Соня саройнинг расмий маросимлари ва протокол учрашувларида иштирок этишни давом эттириб, ўғлига елкадош бўлади.

Монархиядаги оғир йўқотишлар

Норвегия сўнгги ойларда бир вақтнинг ўзида иккита йирик мотамни бошидан кечирди:

  • Энг кекса ҳукмдор видоси: 28 август куни дунёнинг энг ёши улуғ ҳукмрон монархи ҳисобланган қирол Ҳаральд V 89 ёшида оламдан ўтди;

  • Иккинчи зарба: Қиролни дафн этиш маросимидан роппа-роса икки кун ўтиб, унинг 94 ёшли синглиси, малика Астрид Мод Ингеборг ҳам ҳаётдан кўз юмди.

Мотам якунланиши билан Норвегия қироллик саройи Ҳокон VIII бошчилигида янги бошқарув босқичига қадам қўймоқда, бунда жамоатчиликнинг асосий эътибори янги қироличанинг мураккаб операциядан сўнг саломатлиги тикланишига қаратилган.

Норвегия монархиясиХарольд VМетте-МаритХокон VIII
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиНорвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалди15 июн 16:46«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда22 сентябр 16:26Гренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилдиГренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилди19 сентябр 22:158 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябр 09:19Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирланди31 август 15:38Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...20 июл 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?