Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?
Европанинг энг қадимий сулолаларидан бири ҳисобланган Норвегия қироллик оиласида мотам якунланиб, ҳокимиятнинг янги даври бошланмоқда. Қироллик хонадони матбуот хизмати монарх ва унинг оила аъзолари расмий жамоатчилик тадбирларига қайтишга тайёргарлик кўраётганини эълон қилди. Бироқ янги қиролича Метте-Марит жиддий тиббий сабаб туфайли келгуси йил ёзига қадар ҳеч қандай оммавий маросим ва тадбирларда иштирок этмайди.
Хабар қилинишича, бу чеклов июнь ойида ўтказилган мураккаб жарроҳлик амалиёти — ўпка кўчириб ўтказилиши (трансплантация)дан кейинги узоқ муддатли тикланиш жараёни билан боғлиқ.
Ҳокон VIII фаолиятини ички муаммолардан бошлайди
Қиролликда аввалги ҳукмдорнинг вафоти муносабати билан эълон қилинган расмий мотам 9 октябрь куни ўз ниҳоясига етади:
Ички учрашувлар устуворлиги: Тахтнинг янги соҳиби 53 ёшли қирол Ҳокон VIII яқин орада мамлакат ичкарисида бир қатор учрашувлар ўтказишни, хусусан, жамиятнинг турли қатламлари ва оддий фуқаролар билан юзма-юз мулоқот қилишни режалаштирган;
Хорижий сафарлар тўхтатилди: Қироллик саройи баёнотига кўра, куз ва қиш мавсумида ҳеч қандай расмий хорижий ташрифлар ёки давлатлараро сафарлар режалаштирилмаган — янги монарх бор диққатини ички давлат ишларига қаратади;
Қироличанинг соғлиғи: Метте-Марит шифокорлар назорати остида реабилитация курсини давом эттиради ва дастлабки хулосаларга кўра, келгуси ёзга қадар протокол тадбирларидан озод этилади.
Ёш валиаҳд Австралияга қайтади, собиқ қиролича эса сафда
Қироллик оиласининг бошқа аъзолари ўз фаолиятини қуйидаги тартибда давом эттиради:
Ингрид Александранинг таҳсили: Тахтнинг кейинги вориси, 22 ёшли крон-малика Ингрид Александра февраль ойида Австралияга жўнаб кетади. У Сидней университетида халқаро муносабатлар ва сиёсий иқтисод йўналиши бўйича таҳсилини давом эттиради;
Бева қиролича кўмаги: Марҳум Ҳаральд V нинг рафиқаси Соня саройнинг расмий маросимлари ва протокол учрашувларида иштирок этишни давом эттириб, ўғлига елкадош бўлади.
Монархиядаги оғир йўқотишлар
Норвегия сўнгги ойларда бир вақтнинг ўзида иккита йирик мотамни бошидан кечирди:
Энг кекса ҳукмдор видоси: 28 август куни дунёнинг энг ёши улуғ ҳукмрон монархи ҳисобланган қирол Ҳаральд V 89 ёшида оламдан ўтди;
Иккинчи зарба: Қиролни дафн этиш маросимидан роппа-роса икки кун ўтиб, унинг 94 ёшли синглиси, малика Астрид Мод Ингеборг ҳам ҳаётдан кўз юмди.
Мотам якунланиши билан Норвегия қироллик саройи Ҳокон VIII бошчилигида янги бошқарув босқичига қадам қўймоқда, бунда жамоатчиликнинг асосий эътибори янги қироличанинг мураккаб операциядан сўнг саломатлиги тикланишига қаратилган.
Изоҳлар 0
…