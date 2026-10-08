Зендея Франция биринчи хоними билан кўришиш учун нега ўрнидан турмади?

·80·Дунё
Зендея Франция биринчи хоними билан кўришиш учун нега ўрнидан турмади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париждаги Лоуис Вуиттон кўргазмасида Франсия биринчи хоними Брижит Макроннинг ўзига яқинлашиб, қўл узатишига Zenдея ўтирган жойидан турмасдан, табассум билан жавоб берди.
  • Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик буни одоб-ахлоқ қоидаларининг бузилиши деб баҳолади.
  • Zenдеянинг ҳимоячилари эса актриса шовқинли муҳитда вазиятни дарҳол англай олмагани ва довдираб қолганини таъкидлашди.

Париж шаҳрида ўтказилаётган нуфузли Мода ҳафталиги доирасидаги Louis Vuitton кўргазмаси кутилмаган этикет можаросига саҳна бўлди. Голливуднинг энг ёрқин юлдузларидан бири, «Эйфория» ва «Дюна» фильмлари актрисаси Зендея ҳамда Франция Президенти Эммануэль Макроннинг рафиқаси Брижит Макрон ўртасидаги қисқа кўришиш интернет фойдаланувчиларининг кескин норозилигига сабаб бўлди.

Paris Match нашрининг Instagram саҳифасида эълон қилинган видеолавҳа қисқа вақт ичида 2 миллиондан ортиқ томоша қилиниб, глобал тармоқда кенг муҳокама тўлқинини келтириб чиқарди.

Подиум олд қаторидаги ноқулай лаҳза

Ҳодиса тафсилотлари видео тасвирларда аниқ акс этган:

  • Биринчи хонимнинг ташаббуси: Франциянинг биринчи хоними Брижит Макрон намойиш залининг биринчи қаторида ўтирган Зендеянинг олдига ўзи яқинлашиб, унга қўл чўзган;

  • Ўтирган ҳолдаги саломлашиш: Шу пайтда ёнидаги суҳбатдоши билан гаплашиб турган америкалик актриса ўрнидан турмасдан, табассум билан ўтирган жойида қўл узатиб кўришган;

  • Тармоқлар ғазаби: Ҳамиша намунали хулқ-атвори ва беғубор имижи билан ажралиб турувчи Зендеянинг бу хатти-ҳаракати мухлислар ва кузатувчилар томонидан одоб-ахлоқ қоидаларининг бузилиши сифатида қабул қилинди.

Зендея Франция биринчи хоними билан кўришиш учун нега ўрнидан турмади?

Фойдаланувчилар фикри: Тарбиясизликми ёки кутилмаган ҳолат?

Ижтимоий тармоқларда юзага келган қизғин баҳс икки томонга ажралди:

  • «Элементар хушмуомалалик йўқолди»: Танқидчилар ҳатто биринчи хоним бўлмаган тақдирда ҳам, ёши катта ва тик турган инсон билан ўтирган ҳолда саломлашиш одобсизлик эканини билдиришди. «Зендеяни жуда яхши кўраман, лекин бу тарбия етишмовчилигининг ёрқин намунаси. Франциянинг биринчи хоними олдида ҳурмат юзасидан ўриндан туриш шарт эди», дея ёзишди фойдаланувчилар;

  • Ҳимоячилар позицияси: Актрисанинг тарафдорлари эса Зендея шовқин ва чалғитувчи муҳитда қаршисига айнан ким келганини дарҳол англай олмагани, кутилмаган вазиятда довдираб қолгани билан изоҳлашди.

Юлдузнинг шахсий ҳаёти яна эътибор марказида

28 ёшли актриса сўнгги ойларда нафақат карьераси, балки шахсий ҳаётидаги ўзгаришлар билан ҳам жамоатчилик нигоҳида бўлиб турибди:

  • Том Холланд билан никоҳ: Жорий йилнинг ёзида «Ўргимчак-одам» юлдузи Том Холланд Esquire нашрига берган интервьюсида Зендея билан турмуш қурганини расман тасдиқлаган эди;

  • Юксак мақом ва масъулият: Глобал миқёсдаги ёшлар идоли ва брендлар юзи ҳисобланган актрисанинг ҳар бир қадами бутун дунёда ўта синчковлик билан кузатиб борилмоқда.

Париждаги ушбу ҳодиса замонавий юлдузлар маданияти ва дипломатик этикет анъаналари ўртасидаги тафовутларни яна бир бор кўрсатиб берди. Ҳатто энг машҳур шахсларнинг ҳам оддий протокол қоидаларига беэътиборлиги жиддий танқидга учраши мумкинлигини мазкур воқеа яққол исботлади.

ЗендеяБрижит МакронЛуис ВиттонПариж мода ҳафталиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижда Miu Miu’нинг янги коллекцияси намойиш этилди (видео)Парижда Miu Miu’нинг янги коллекцияси намойиш этилди (видео)4 октябр 20:28Париж мода ҳафталигида ноодатий образлар намойиш этилди (видео)Париж мода ҳафталигида ноодатий образлар намойиш этилди (видео)1 октябр 06:5695 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!4 август 14:16Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!30 июл 18:00Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)22 июл 04:02Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?8 июл 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?