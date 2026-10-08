Зендея Франция биринчи хоними билан кўришиш учун нега ўрнидан турмади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париждаги Лоуис Вуиттон кўргазмасида Франсия биринчи хоними Брижит Макроннинг ўзига яқинлашиб, қўл узатишига Zenдея ўтирган жойидан турмасдан, табассум билан жавоб берди.
- Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик буни одоб-ахлоқ қоидаларининг бузилиши деб баҳолади.
- Zenдеянинг ҳимоячилари эса актриса шовқинли муҳитда вазиятни дарҳол англай олмагани ва довдираб қолганини таъкидлашди.
Париж шаҳрида ўтказилаётган нуфузли Мода ҳафталиги доирасидаги Louis Vuitton кўргазмаси кутилмаган этикет можаросига саҳна бўлди. Голливуднинг энг ёрқин юлдузларидан бири, «Эйфория» ва «Дюна» фильмлари актрисаси Зендея ҳамда Франция Президенти Эммануэль Макроннинг рафиқаси Брижит Макрон ўртасидаги қисқа кўришиш интернет фойдаланувчиларининг кескин норозилигига сабаб бўлди.
Paris Match нашрининг Instagram саҳифасида эълон қилинган видеолавҳа қисқа вақт ичида 2 миллиондан ортиқ томоша қилиниб, глобал тармоқда кенг муҳокама тўлқинини келтириб чиқарди.
Подиум олд қаторидаги ноқулай лаҳза
Ҳодиса тафсилотлари видео тасвирларда аниқ акс этган:
Биринчи хонимнинг ташаббуси: Франциянинг биринчи хоними Брижит Макрон намойиш залининг биринчи қаторида ўтирган Зендеянинг олдига ўзи яқинлашиб, унга қўл чўзган;
Ўтирган ҳолдаги саломлашиш: Шу пайтда ёнидаги суҳбатдоши билан гаплашиб турган америкалик актриса ўрнидан турмасдан, табассум билан ўтирган жойида қўл узатиб кўришган;
Тармоқлар ғазаби: Ҳамиша намунали хулқ-атвори ва беғубор имижи билан ажралиб турувчи Зендеянинг бу хатти-ҳаракати мухлислар ва кузатувчилар томонидан одоб-ахлоқ қоидаларининг бузилиши сифатида қабул қилинди.
Фойдаланувчилар фикри: Тарбиясизликми ёки кутилмаган ҳолат?
Ижтимоий тармоқларда юзага келган қизғин баҳс икки томонга ажралди:
«Элементар хушмуомалалик йўқолди»: Танқидчилар ҳатто биринчи хоним бўлмаган тақдирда ҳам, ёши катта ва тик турган инсон билан ўтирган ҳолда саломлашиш одобсизлик эканини билдиришди. «Зендеяни жуда яхши кўраман, лекин бу тарбия етишмовчилигининг ёрқин намунаси. Франциянинг биринчи хоними олдида ҳурмат юзасидан ўриндан туриш шарт эди», дея ёзишди фойдаланувчилар;
Ҳимоячилар позицияси: Актрисанинг тарафдорлари эса Зендея шовқин ва чалғитувчи муҳитда қаршисига айнан ким келганини дарҳол англай олмагани, кутилмаган вазиятда довдираб қолгани билан изоҳлашди.
Юлдузнинг шахсий ҳаёти яна эътибор марказида
28 ёшли актриса сўнгги ойларда нафақат карьераси, балки шахсий ҳаётидаги ўзгаришлар билан ҳам жамоатчилик нигоҳида бўлиб турибди:
Том Холланд билан никоҳ: Жорий йилнинг ёзида «Ўргимчак-одам» юлдузи Том Холланд Esquire нашрига берган интервьюсида Зендея билан турмуш қурганини расман тасдиқлаган эди;
Юксак мақом ва масъулият: Глобал миқёсдаги ёшлар идоли ва брендлар юзи ҳисобланган актрисанинг ҳар бир қадами бутун дунёда ўта синчковлик билан кузатиб борилмоқда.
Париждаги ушбу ҳодиса замонавий юлдузлар маданияти ва дипломатик этикет анъаналари ўртасидаги тафовутларни яна бир бор кўрсатиб берди. Ҳатто энг машҳур шахсларнинг ҳам оддий протокол қоидаларига беэътиборлиги жиддий танқидга учраши мумкинлигини мазкур воқеа яққол исботлади.
Изоҳлар 0
…