Париж мода ҳафталигида ноодатий образлар намойиш этилди (видео)

·0·Дунё
Париж мода ҳафталигида ноодатий образлар намойиш этилди (видео)

2026 йил 28 сентябрь куни Париж мода ҳафталиги доирасида Франция пойтахтидаги Place de la République майдонида Matières Fécales брендининг 2027 йил баҳор-ёз коллекцияси намойиш этилди. Бу майдонда мода намойиши илк бор ташкил этилгани қайд этилган.

“The Ninety-Nine Percent” (“99 фоиз”) деб номланган коллекцияда 99 нафар модель иштирок этди. Уларнинг барчаси рангли ирқ вакиллари бўлиб, дизайнерлар Стивен Раж Бҳаскаран ва Ҳанна Роуз Далтон коллекция орқали мода оламида турли гуруҳлар ва маданиятлар вакиллигига эътибор қаратган.

Намойишда оқ, қора ва қизил ранглардаги либослар, ҳажмли кўйлаклар, чарм ва жинси матодан тикилган кийимлар, турли бош кийимлар ҳамда ноодатий аксессуарлардан фойдаланилган. Айрим образларда ҳинд сарисига хос мато ва драпировкалар ҳам акс этган.

Намойишнинг айрим образлари, хусусан, юзига тўлиқ оқ макияж қилинган моделлар ҳам томошабинлар эътиборини тортди. Шунингдек, коллекцияда диний ва турли маданий рамзлардан илҳомланган образлар, “Resist” ёзувли кийимлар ҳам намойиш этилди.

Matières Fécales дизайнерлари мазкур коллекция орқали аввалги мавсумдаги бойлик ва элита мавзусини давом эттириб, бу сафар жамиятнинг кенг қатламлари, ўзига хослиги ва вакиллиги масаласига эътибор қаратган. Намойиш ўзининг кескин макияжи ва саҳнавий образлари билан ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокама қилинди.

Матиерс ФекалесПариж мода ҳафталигиТхи Нинти-Найн ПерцентСтивен Раж Бҳаскаран
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?18 ёшида 20 килограмм вазн ташлаган Маделин Стюарт қандай қилиб машҳур моделга айланди?29 сентябр 06:30Ralph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобидаRalph Lauren брендига глобал бойкот: Галь Гадот сабаб мода гиганти можаролар гирдобида15 сентябр 11:14Balenciaga’нинг 450 долларлик пойабзали тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиBalenciaga’нинг 450 долларлик пойабзали тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди27 сентябр 18:16Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...Умар Боркан танлаган аёл ким? Ясмин ҳақида қизиқ фактлар...22 июл 23:22Доғистонда сайёҳ аёл сакрашдан бош тортганига қарамай баландликдан тушириб юборилди (видео)Доғистонда сайёҳ аёл сакрашдан бош тортганига қарамай баландликдан тушириб юборилди (видео)Бугун 06:32Хитой роботлари Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этди (видео)Хитой роботлари Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этди (видео)Бугун 01:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота