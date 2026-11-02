Нега юзлаб ўзбекистонликларнинг Грузияга кириши рад этилди?

·0·Дунё
Нега юзлаб ўзбекистонликларнинг Грузияга кириши рад этилди?

Жорий йилнинг дастлабки тўққиз ойида Грузияга кириши рад этилган 711 нафар хорижликнинг 473 нафари Ўзбекистон фуқаролари бўлган. Бу умумий кўрсаткичнинг қарийб 67 фоизини ташкил этади. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, киришга рухсат берилмаслигининг асосий сабаблари орасида сафар мақсадини аниқ тушунтира олмаслик, меҳмонхона бронлари ва қайтиш авиачиптаси каби ҳужжатларнинг йўқлиги, тиббий суғурта полисини тақдим этмаслик ҳамда мамлакатда яшаш учун етарли маблағ борлигини тасдиқлай олмаслик бор.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 1 январдан Грузияга туристик мақсадда борувчи хорижликлар учун мажбурий тиббий суғурта талаби жорий этилган. Суғурта полиси грузин ёки инглиз тилида, қоғоз ёки электрон шаклда бўлиши мумкин. Унинг қоплама суммаси камида 30 минг Грузия лариси (тахминан 11,2 минг доллар) бўлиши ва сафарнинг бутун муддатини қамраб олиши лозим.

Шу сабабли Грузияга боришни режалаштираётган фуқароларга сафар мақсадини олдиндан белгилаш, меҳмонхона бронлари, қайтиш чиптаси, тиббий суғурта ва етарли маблағни тасдиқловчи ҳужжатларни тайёрлаш тавсия этилмоқда.

ГрузияЎзбекистон фуқаролариДунё ахборот агентлигитиббий суғурта
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грузия ўзбекистонликларни нимаси билан мафтун этмоқда?Грузия ўзбекистонликларни нимаси билан мафтун этмоқда?9 октябр 13:01Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес Хеллоуин учун танлаган қўрқинчли образи билан эътиборда!Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес Хеллоуин учун танлаган қўрқинчли образи билан эътиборда!Бугун 11:36Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)Бугун 11:27Россиялик олигархларнинг даромадлари кескин қисқарди: ким энг кўп зарар кўрди?Россиялик олигархларнинг даромадлари кескин қисқарди: ким энг кўп зарар кўрди?Бугун 11:13Тўйида ёлғиз қолишдан қўрққан етим йигит минглаб нотаниш инсонларни тўйига таклиф қилдиТўйида ёлғиз қолишдан қўрққан етим йигит минглаб нотаниш инсонларни тўйига таклиф қилдиБугун 11:11Неймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортдиНеймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортдиБугун 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда