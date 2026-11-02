“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 11-турида «Расинг» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган ўйинда Орелен Чуаменининг зарбаси трибунадаги ёш болага тегиб кетди.
- Учрашувдан сўнг болакай жамоанинг кийиниш хонасига таклиф этилиб, футболчилар билан учрашди.
- Килиан Мбаппе боланинг ҳолидан хабар олиб, жамоадоши Орелен Чуамени устидан ҳазил қилди ва унга далда берди.
Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 11-турида «Расинг» устидан 3:0 ҳисобида йирик ғалабага эришган учрашув нафақат майдондаги чиройли голлар, балки баҳсдан кейинги самимий ва инсоний воқеа билан ҳам мухлислар эътиборини тортди.
Ўйин давомида кутилмаган зарбадан жабр кўрган ёш мухлис учрашув қаҳрамонларидан бирига айланди ва жамоа юлдузи Килиан Мбаппенинг меҳрибонлиги туфайли унутилмас кунни бошдан кечирди.
Чуаменининг ноаниқ зарбаси ва кийиниш хонасидаги кутилмаган учрашув
Учрашув давомида трибунада ўтирган мухлислардан бири ноқулай вазиятга тушиб қолди:
Зарба трибунага йўналди: Мадридликлар ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени рақиб жарима майдони ташқарисидан дарвоза томон кучли зарба йўллади. Аммо нишондан адашган тўп тўғридан-тўғри трибунада ўйинни томоша қилаётган ёш болага бориб тегди;
Кийиниш хонасига таклиф: Баҳс ҳуштаги янграгач, «Қироллик клуби» вакиллари болакайни эътиборсиз қолдирмади ва уни дарҳол жамоанинг кийиниш хонасига олиб киришди. У ерда ёш мухлис юлдуз футболчилар билан шахсан кўришиб, эсдалик учун суратларга тушди;
Мбаппенинг ҳазили ва далдаси: Жамоа ҳужумчиси Килиан Мбаппе боланинг аҳволини билиш учун яқинлашиб, вазиятни енгиллаштириш мақсадида жамоадоши устидан самимий ҳазил қилди: «Қалайсан? Ҳаммаси жойидами? Муаммо шундаки, у дарвозага зарба беришни билмайди, шундай эмасми?»
Турнир жадвалидаги вазият ва олдиндаги баҳслар
Қўлга киритилган ушбу ишончли ғалаба Жозе Моуриньо шогирдлари учун муҳим аҳамиятга эга:
3-ўрин ва 27 очко: Мадриднинг «Реал» клуби 11-турдан сўнг 27 очко жамғариб, Испания чемпионати турнир жадвалининг 3-поғонасида бормоқда;
«Расинг»нинг аҳволи: Мезбонлар 11 очко билан жадвалнинг қуйи қисмида — 15-ўринда қолди;
Кейинги синов — Чемпионлар Лигаси: Моуриньо жамоаси навбатдаги беллашувни Европа Чемпионлар Лигаси доирасида Грециянинг АЕК клубига қарши ўтказади.
Изоҳлар 0
…