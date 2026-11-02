“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди

·85·Спорт
“Расинг” билан ўйиндаги кутилмаган ҳодиса: тўп теккан болакайга Мбаппе байрам улашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 11-турида «Расинг» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган ўйинда Орелен Чуаменининг зарбаси трибунадаги ёш болага тегиб кетди.
  • Учрашувдан сўнг болакай жамоанинг кийиниш хонасига таклиф этилиб, футболчилар билан учрашди.
  • Килиан Мбаппе боланинг ҳолидан хабар олиб, жамоадоши Орелен Чуамени устидан ҳазил қилди ва унга далда берди.

Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 11-турида «Расинг» устидан 3:0 ҳисобида йирик ғалабага эришган учрашув нафақат майдондаги чиройли голлар, балки баҳсдан кейинги самимий ва инсоний воқеа билан ҳам мухлислар эътиборини тортди.

Ўйин давомида кутилмаган зарбадан жабр кўрган ёш мухлис учрашув қаҳрамонларидан бирига айланди ва жамоа юлдузи Килиан Мбаппенинг меҳрибонлиги туфайли унутилмас кунни бошдан кечирди.

Чуаменининг ноаниқ зарбаси ва кийиниш хонасидаги кутилмаган учрашув

Учрашув давомида трибунада ўтирган мухлислардан бири ноқулай вазиятга тушиб қолди:

  • Зарба трибунага йўналди: Мадридликлар ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени рақиб жарима майдони ташқарисидан дарвоза томон кучли зарба йўллади. Аммо нишондан адашган тўп тўғридан-тўғри трибунада ўйинни томоша қилаётган ёш болага бориб тегди;

  • Кийиниш хонасига таклиф: Баҳс ҳуштаги янграгач, «Қироллик клуби» вакиллари болакайни эътиборсиз қолдирмади ва уни дарҳол жамоанинг кийиниш хонасига олиб киришди. У ерда ёш мухлис юлдуз футболчилар билан шахсан кўришиб, эсдалик учун суратларга тушди;

  • Мбаппенинг ҳазили ва далдаси: Жамоа ҳужумчиси Килиан Мбаппе боланинг аҳволини билиш учун яқинлашиб, вазиятни енгиллаштириш мақсадида жамоадоши устидан самимий ҳазил қилди: «Қалайсан? Ҳаммаси жойидами? Муаммо шундаки, у дарвозага зарба беришни билмайди, шундай эмасми?»

Турнир жадвалидаги вазият ва олдиндаги баҳслар

Қўлга киритилган ушбу ишончли ғалаба Жозе Моуриньо шогирдлари учун муҳим аҳамиятга эга:

  • 3-ўрин ва 27 очко: Мадриднинг «Реал» клуби 11-турдан сўнг 27 очко жамғариб, Испания чемпионати турнир жадвалининг 3-поғонасида бормоқда;

  • «Расинг»нинг аҳволи: Мезбонлар 11 очко билан жадвалнинг қуйи қисмида — 15-ўринда қолди;

  • Кейинги синов — Чемпионлар Лигаси: Моуриньо жамоаси навбатдаги беллашувни Европа Чемпионлар Лигаси доирасида Грециянинг АЕК клубига қарши ўтказади.

Реал МадридКилиан МбаппеОрельен ЧуамениЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқдаКеча 22:27“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлдиКеча 19:25Мбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлдиМбаппенинг сўзларига Хитойдаги бойкот сабаб “Реал” ва Ла Лига узр сўрашга мажбур бўлди28 октябр 17:46Мбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташладиМбаппенинг ҳазили “Реал”га қимматга тушди: Хитой Ла Лига ўйинларини эфирдан олиб ташлади28 октябр 17:33Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози